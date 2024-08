Le ragoût de pois chiche épicé

Portions : 2

Préparation : 15 minutes

Temps total : 1 heure 15 minutes

Ingrédients

2 c. à soupe d’huile d’olive

2 gousses d’ail, finement ciselées

1 grande courgette, coupées en dés

1 boîte de tomates entières, pelées et non égouttées

1 boîte de pois chiches, égouttés et rincés

2 c. à café de gros sel

1/2-1 c. à café de piment de Cayenne broyé

2 c. à soupe de persil frais haché

du riz cuit à la vapeur

Instructions



1. Versez l’huile dans une grande poêle à feu moyen-élevé. Ajoutez l’ail et la courgette. Faites cuire en remuant fréquemment jusqu’à ce que l’ail dégage son parfum (environ 1 minute). Ajoutez les tomates en les écrasant légèrement avec le dos d’une cuillère. Incorporez les pois-chiches, le sel et le piment. Portez à ébullition avant de baisser le feu et de laisser mijoter. Faites cuire, en remuant de temps en temps, jusqu’à ce que la texture ragoût épaississe légèrement (de 25 à 30 minutes). Retirez le ragoût du feu. Saupoudrez de persil. Servez avec du riz.

Cet article a été préalablement publié sur MUNCHIES US