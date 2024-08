Le Red Star, la carte scolaire et le territoire

De l’autre côté du périph’, à Saint-Ouen, le Red Star est plus qu’un club de football. Depuis sa création en 1897, le club historique et populaire, vice-doyen en France, tente de faire perdurer l’esprit de son fondateur Jules Rimet et sa devise : « Travailler le corps, éveiller l’esprit ». En multipliant les initiatives auprès de la jeunesse de Seine-Saint-Denis, les Audoniens cherchent à concilier ce patrimoine avec le quotidien d’un club de National.

Red Star, de cœur et de force, documentaire en deux parties diffusées les 29 avril et 6 mai à 21h10 sur VICE TV (disponible en replay sur MyCanal), permet d’explorer en détail cet engagement à travers plusieurs témoignages. On débarque dans la cuisine d’Aly, jeune attaquant espoir du club qui gobe un petit-déjeuner à l’aube avant de partir pour le collège Michelet où plusieurs de ses camarades licenciés au Red Star sont scolarisés. On se glisse dans les vestiaires de l’équipe première avec Jérémy Labor, vice-capitaine qui encourage ses partenaires avant un match de Coupe de France face à Quevilly-Rouen. On accompagne Pierre-Antoine Rolland, responsable de l’école de foot, sur le terrain de Bauer où gambadent déjà une vingtaine de bambins d’à peine quatre piges.

Comment perpétuer l’héritage de Rimet ? Comment former des futurs footballeurs tout en façonnant les citoyens de demain ? Autant de questions auquel le Red Star tente de répondre, notamment via son Red Star LAB, crée en 2008, que sa responsable, Christelle Quillévéré présente comme un lieu d’ouverture et de culture chargé d’éveiller la curiosité des plus jeunes et d’élargir leur champ des possibles. Si l’aventure en Coupe de France s’est arrêtée le 8 avril dernier aux tirs-au-but face à l’Olympique lyonnais, celle d’Aly et des autres continue dans l’espoir que Saint-Ouen devienne un jour le berceau du football éclairé.

Red Star, de cœur et de force : un documentaire en deux parties (deux fois 22 minutes) à découvrir les 29 avril et 6 mai à 21h10 sur VICE TV et en replay sur MyCanal.

