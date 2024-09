Le restaurant Noma lance une app pour la cueillette

René Redzepi, chef est co-propriétaire du Noma, vient de lancer une application mobile appelée VILD MAD qui permet à ses utilisateurs de partir cueillir de « délicieux éléments comestibles du paysage » grâce à leur smartphone.

Sans remonter jusqu’aux chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, Redzepi a toujours défendu le « foraging » – l’action d’exploiter ce que la nature offre en herbe, fruits et autres ingrédients dans un environnement proche – que l’appli décrit comme une tradition « aussi vieille que l’humanité »

L’annonce a été faite à Barcelone lors d’un grand raout organisé par le World’s 50 Best Restaurants. Dans son discours, Redzepi soutenait que l’appli pourrait drastiquement changer la façon dont on appréhende les ressources de l’environnement.

Disponible sur l’App Store et Google Play, VILD MAD, « nourriture sauvage » en danois, y est décrit comme un « outil qui vous permettra d’explorer la nature et tout ce qu’elle offre de comestible ». En plus de permettre aux utilisateurs de naviguer à travers différents paysages (bord de mer, forêt et villes), VILD MAD offre des recettes pour savoir comment cuisiner des ingrédients plutôt obscurs. Il est aussi possible de sauvegarder certains coins perso de « foraging » et des notes.

Selon une vidéo promotionnelle, l’application est destinée aussi bien aux enfants qu’aux adultes. « Tout le monde peut se balader dans la nature et prendre de la nourriture comme on le ferait dans les rayons d’un supermarché ».

Redzepi ne s’est pas arrêté à l’appli. L’initiative VILD MAD est accompagnée d’un site internet et d’ateliers de cueillette à travers le Danemark pour devenir un « forager » de rêve et avoir accès à toute une tripotée d’ingrédients gratos.

Redzepi est un habitué des événements du World’s 50 Best Restaurants. Le Noma a remporté la plus haute distinction décernée par l’association trois fois d’affilée entre 2010 et 2012 ainsi qu’une quatrième fois en 2014. Avec l’application, il entend démocratiser l’approche qui a rendu son restaurant si célèbre et vénéré.

« Le ‘foraging’ a aidé à façonner les goûts et la philosophie de la cuisine du Noma », peut-on lire dans le communiqué introduisant l’appli. « On pense que l’application pourra être un outil incroyable au service des gens qui veulent apprendre à mieux connaître leur environnement. Ils découvriront de nouveaux goûts, de nouveaux ingrédients et ils amélioreront leurs connaissances quant à leur provenance. »

Franchement, prenez-le comme une sorte de Pokémon Go où les orties et les baies sauvages remplacent Salamèche et ses potes. À la fin de votre quête, vous aurez non seulement gagné en expérience mais vous aurez en plus plein de trucs bons à manger.