Le resto de « Sauvés par le gong » enfin reconstitué en vrai

Les gars, les « nineties » viennent de laisser un message. Elles veulent juste rappeler à tout le monde que la décennie la plus cool au monde c’était elle. La preuve ? Saved by the Max, un restaurant éphémère qui a tout pompé sur Le Max, le QG de Zack et ses potes dans Sauvés par le gong, la meilleure série télé du début des années 90.

Si vous salivez à l’idée d’engloutir un « Mac & Screech » accompagné de « Mr. Belding’s Fries » (le tout arrosé d’un root beer float pour célébrer la remise des diplômes des personnages), alors prenez tout de suite votre billet pour Chicago. Direction Wicker Park.

Vous aurez tout le temps de finir la lecture de cet article dans la queue. Car si vous ne faites pas partie des rares chanceux qui ont réussi à chopper une résa sur Facebook, vous risquez bien de vous taper cinq heures d’attente pour franchir les portes du paradis. (Le restaurant restera ouvert trois mois mais absolument toutes les tables sont parties en un quart d’heure – sans aucune campagne de pub pour annoncer l’événement.)

Saved by the Max

Chicago étant ce qu’elle est – une ville pleine de bonnes adresses – la bouffe servie au est loin d’être dégueu. C’est Brian Fisher, ancien chef de l’étoilé Schwa, qui a conçu le menu du pop-up. La mayonnaise Kewpie dans le « Bayside Burger », la gaufre au lait de coco, le poulet frit à la coréenne du « Tori’s Fried Chicken », c’est lui.

MUNCHIES est allé taper la discute avec le génie à l’origine de ce projet, Derek Berry. Est-ce que recréer un univers complètement fictif pour en faire un vrai restaurant est aussi cool que ça en a l’air ? Et pourquoi se donner autant de mal et servir de la bonne nourriture ?

MUNCHIES : Salut Derek. La forme aujourd’hui ? Derek Berry : Ça va. On a ouvert mercredi dernier, on a servi notre premier brunch ce week-end et là je vais me préparer pour le premier service du soir à 17h.

Comment les kids des années 90 ont réagi à l’ouverture de ton restaurant ? Ils kiffent, visiblement. Toutes nos réservations jusque fin août sont déjà parties. Du petit-déjeuner au dîner, on a des gens qui font la queue jusqu’au bout de la rue. On dit qu’il y en a qui ont attendu cinq heures pour avoir la chance de tester notre menu. Samedi, je suis arrivé à 6h du mat et il y avait déjà une quinzaine de personnes qui attendaient l’ouverture. Il peut y avoir jusqu’à 200 personnes. Les gens sont très enthousiastes, c’est impressionnant.

On est désolé que les gens doivent attendre autant mais en tout cas on arrive à satisfaire tout le monde pour l’instant. On prépare trois fois plus de couverts que ce qu’on avait prévu. Je dirais que 30% de la clientèle n’est pas de Chicago. En ce moment j’essaye d’organiser un mariage dans le restaurant pour un couple de Néo-Zélandais. Ce week-end je vais faire la procédure en ligne pour être ordonné et pouvoir les unir. Je vais peut-être me déguiser en Mr. Belding pour l’occasion, mais je ne suis pas encore sûr.

Wahou, c’est ce qui s’appelle être nostalgique. Tu te doutais que ton concept allait marcher du feu de Dieu ? Pas du tout. Je savais que la série était populaire à l’époque. Je l’aimais bien et je savais que mes potes aussi. En huit ans, j’ai organisé quelques soirées sur le thème des années 90 qui ont plutôt bien marché, mais je ne m’attendais pas à ça. Toutes nos résa sont parties en quinze minutes, un mois et demi avant l’ouverture. Les gens se sont déchaînés.

Tu faisais quoi quand tu t’es dit « Tiens, je vais faire revivre Le Max et y servir de la bouffe d’enfer » ! Le projet est né alors qu’on lançait des idées en l’air avec des potes. Je pense qu’on a seulement réalisé l’ampleur du truc quand on a vu la vitesse à laquelle partait les tickets. On pensait en vendre quelques centaines. On avait fait une vidéo pour promouvoir le pop-up et elle a été vue un demi-million de fois dès le premier jour. Quand on a vu ça, on a compris qu’on allait devoir gérer un monstre.

Je pensais que les choses allaient se calmer après l’ouverture. Mais non.

Comment c’était, d’ouvrir un restaurant inspiré d’une série télé des années 90 ? Instructif. On a rapidement eu l’autorisation de la chaîne NBC. Ils ont été cools et ont supporté notre projet. Ça nous a permis d’avancer assez vite. Ils nous ont filé quelques bons conseils stratégiques. C’est ce qui a fait accélérer les choses. On est passé de « les gens espéraient que ça allait défoncer » à « ça défonce » assez vite.

Quelle importance tu as voulu donner à la bouffe que tu allais servir dans cet endroit tout droit sorti du petit écran ? On aurait pu se contenter de servir des hot-dogs et des chicken wings. Mais on a mis Brian Fisher sur le coup et il nous a pondu un menu dingue. Il y a des gens qui viennent spécialement pour sa cuisine. Notre concept est super riche. C’est un hit étrange qui mixe gastronomie, divertissement et service. Je pense que la qualité de notre menu est ce qui va permettre au projet de tenir dans la durée. Vous pourriez entrer juste une fois histoire de prendre un selfie. Mais si vous entrez, prenez un selfie et repartez avec les papilles en folie, vous reviendrez.

J’ai parlé à un client qui n’était pas trop fan de Sauvés par le gong mais qui venait juste pour la cuisine. Il y a même des gens qui prennent des desserts à rapporter chez eux. Cette série est tellement géniale qu’elle est intemporelle. On a voulu créer le même effet avec notre menu.

Est-ce que tu as parlé à l’un des acteurs depuis l’ouverture de ton diner ? J’ai parlé à tous les acteurs et aussi aux scénaristes et aux producteurs de la série. On a quelques idées sympas pour le Saved by the Max. L’acteur qui jouait Max dans la série, Ed Alonzo, est venu ici un jour ou deux après l’ouverture. Il a fait le serveur. Que le personnage de la série vienne jouer son rôle dans la réalité, c’était magique.

Est-ce que ça va rester un endroit éphémère ou bien est-ce que tu songes déjà à en faire un restaurant à temps complet ? Je n’ai rien prévu après le 31 août. Mais rien ne m’en empêcherait. Tout le monde me parle de ça. Je vais être 100% transparent avec toi : tous ceux qui se sont jetés sur nos réservations seraient de bons clients. Donc oui, on est en train de discuter l’idée de faire perdurer le Saved by the Max.

Merci pour cette discussion Derek.