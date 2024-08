Le risotto au cabillaud et aux artichauts

Portions : 4

Préparation : 15 minutes

Temps total : 45 minutes

Ingrédients

pour le bouillon de légumes :

1 oignon jaune coupé en deux

2 gousses d’ail entières

4 carottes coupées en deux

2 branches de céleri, coupées en deux

1 pomme de terre, pelée et grossièrement hachée

1 feuille de laurier

du gros sel, au goût

pour le risotto :

4 artichauts

60 ml de vinaigre de vin rouge

4 cuillères à soupe de beurre non salé

280 grammes de riz Carnaroli ou Arborio

1 litre 1/2 de bouillon de légumes

300 grammes de cabillaud salé, sans peau, laissé trempé pendant la nuit

gros sel et poivre noir fraîchement moulu, au goût

Instructions

1. Préparez le bouillon de légumes : Collez une gousse dans chaque moitié de l’oignon et ajoutez votre création dans une grande casserole avec les carottes, le céleri, la pomme de terre, la feuille de laurier et 3 litres d’eau. Amenez à une légère ébullition puis laissez mijoter à feu moyen pendant 45 minutes. Filtrez, puis assaisonner avec du sel. Réservez un peu plus de 2 litres.

2. Préparez les artichauts : Enlevez les feuilles extérieures dures et foncées des artichauts jusqu’à ce que les feuilles restantes soient à moitié jaunes et à moitié vert clair. Coupez la partie la plus boisée de l’extrémité de la tige et les 4 cm en haut de chaque artichaut. S’il y a des feuilles intérieures violettes, découpez-les aussi. Vous devrez peut-être en enlever davantage pour éliminer tout ce qui est fibreux. Vous avez l’impression d’en enlever beaucoup ? C’est normal. Retirez tout ce que vous pouvez car la dernière chose que vous souhaitez, c’est de mordre dans une bouchée fibreuse ou amère à table. Utilisez un couteau à éplucher tranchant pour retirer la peau externe dure de la tige et de la base du cœur, jusqu’à atteindre les couches internes jaune pâle. Pendant que vous les nettoyez, placez les artichauts dans un bol d’eau avec le vinaigre, ce qui les empêchera de s’oxyder et de brunir.

3. Coupez les artichauts en deux. À l’aide d’une petite cuillère, retirez soigneusement l’intérieur un peu chelou puis remettez les artichauts dans leur petit bain.

4. Préparez le risotto : faites fondre le beurre dans une grande poêle à feu moyen-élevé. Ajoutez le riz et mélangez pour bien enrober. Incorporez le bouillon. Après 5 minutes, ajoutez les artichauts. Faites cuire en remuant 5 minutes de plus, puis incorporez le cabillaud. Assaisonnez de sel et de poivre et incorporez le beurre pour servir.

