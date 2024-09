Le « Sandwich de gros » d’Action Bronson

Portions: 1

Ingrédients

1 filet de poulet assez épais, divisé en deux moitiés

150 grammes de farine

2 oeufs légèrement battus

125 grammes de chapelure

sel et poivre

30 grammes de graines de sésame

huile de colza ou tournesol, pour la friture

80 grammes de sucre roux

50 grammes de beurre

6 cl de cognac

4 bananes

25 cl de crème fraiche épaisse

40 grammes de chocolat pour dessert coupé en petits morceaux

1 bun brioché, coupé en deux et toasté

4 marshmallows

sauce piquante thaïlandaise sriracha

crème glacée au chocolat

Instructions

1. Cuisiner le poulet : Mettre la farine, les oeufs et la chapelure dans trois récipients séparés. Assaisonner la farine avec du sel et du poivre, et mélanger la chapelure avec les graines de sésame. Travailler une moitié de filet de poulet à la fois en les roulant dans la farine, puis les oeufs et la chapelure. Remplir une poêle à frire d’huile et cuire à feu moyen. Rajouter le poulet et le faire cuire dans l’huile en le retournant, jusqu’à ce qu’il soit suffisamment cuit, pendant 5 minutes. Garder le poulet chaud.

2. Cuire les bananes : Chauffer le sucre, le beurre, et le sel dans une poêle sur feu moyen-doux. Cuisiner et remuer jusqu’à ce que le sucre soit dissout dans le beurre. Rajouter les bananes entières et les laisser cuire en les remuant légèrement, pendant 10 minutes. Rajouter le cognac, puis, à l’aide d’une allumette ou d’un briquet, flamber les bananes et laisser cuire jusqu’à ce que les flammes soient totalement éteintes.

3. Faire la sauce au chocolat : Dans une petite casserole, chauffer la crème fraiche sur feu moyen. Rajouter le chocolat et le cuire jusqu’à ce qu’il soit fondu, pendant environ 5 minutes. Mélanger jusqu’à ce que le mélange soit lisse.

4. Faire le sandwich : Griller les marshmallows au-dessus d’une flamme ou à l’aide d’un chalumeau et les déposer sur la partie inférieure du bun brioché. Rajouter par-dessus le poulet, les bananes et arroser de chocolat et la sauce sriracha. Rajouter une boule de glace au chocolat sur le dessus et terminer par la partie supérieure du bun brioché.

Tiré de Les vacances culinaires d’Action Bronson