Le sirop d’érable qui pourrait protéger le corps des inflammations chroniques

Pendant qu’on était nombreux à manger de la tire et à se gaver de pets de soeurs jusqu’à en avoir la nausée dans les cabanes à sucre du Québec, des scientifiques de partout dans le monde se sont réunis à San Francisco dimanche pour discuter de leurs recherches sur le sirop d’érable.

C’était le tout premier symposium mondial dédié aux vertus des produits de l’érable. Au menu : leurs impacts sur le syndrome métabolique, la santé cérébrale, les maladies hépatiques et un possible lien entre l’érable et la bonne santé des intestins.

En gros, les doux produits de l’érable, c’est pas pire pour toi. Mais à quel point?

Après une activité de bureau de vendredi dernier, où VICE Québec a surpris son chauffeur d’autobus seul, en train de se jeter un verre de sirop d’érable derrière la cravate, on s’est demandé si ce péché mignon était, dans une certaine mesure, bon pour la santé.

Quoi de neuf sous les érables

Dimanche, les chercheurs de l’Université du Rhode Island ont indiqué avoir découvert la présence d’inuline dans le sirop d’érable. Il s’agit d’un glucide complexe qui agit comme prébiotique, c’est-à-dire qu’il encourage « la croissance des “bonnes” bactéries dans l’intestin », explique-t-on dans un communiqué.

On souligne que cette étude vient s’ajouter à une autre, menée sur les animaux. On y a testé les bienfaits de la boisson d’eau d’érable, qui viendrait « favoriser le rétablissement de la flore intestinale après un déséquilibre de leur écosystème bactérien provoqué, par exemple, par la prise d’antibiotiques. »

Ces données qui semblent indiquer que « érable = beaux intestins » permettent au docteur Navindra Seeram d’extrapoler sur de possibles vertus de l’érable.

Il estime que le sirop d’érable pourrait peut-être réduire l’inflammation chronique; une théorie qu’il faudrait cependant confirmer par plus de recherches.

« Un intestin en santé, dont la flore est équilibrée, aide au bon fonctionnement du système immunitaire, et un système immunitaire sain peut contribuer à protéger le corps contre l’inflammation chronique, explique-t-il. Puisqu’il semble y avoir un lien entre l’inflammation chronique et les affections du cerveau, comme la maladie d’Alzheimer, cette recherche fournit des données supplémentaires qui lient le sirop d’érable pur, un agent sucrant naturel unique, à la santé du cerveau. Il faudra cependant effectuer d’autres études sur les animaux et, un jour, mener des études sur l’être humain, pour confirmer ces premiers constats. »

Le docteur Navindra Seeram était à la tête de l’organisation du symposium. Il étudie l’érable dans un laboratoire de l’Université du Rhode Island depuis 2009, et est financé par la Fédération des producteur acéricole du Québec (FPAQ).

Cette fausse bonne idée que de caler du sirop

Notre chauffeur d’autobus amateur de sirop aura-t-il les intestins en bonne santé, ou sera-t-il malade s’il continue d’en boire des verres?

Les études évoquées plus haut peuvent bien vanter les vertus de l’érable, mais il ne faudrait pas oublier que ces recherches ont été soutenues financièrement par la fédération des producteurs de sirop… Et, surtout, se rappeler que les méfaits du sucre sont nombreux.

« Le sirop d’érable demeure avant tout une source de glucides concentrés. Une cuillère à table (15 ml) de sirop d’érable contient environ 15 g de glucides. C’est autant de glucides et de calories qu’une quantité équivalente de sucre blanc », rappelle Diabète Québec sur son site web.

Or, une consommation trop élevée de sucres est liée à l’embonpoint et à la carie dentaire, selon l’Organisation mondiale de la santé, et augmente le risque de problèmes cardiaques mortels, d’après les Centres de contrôle et de prévention de la maladie des États-Unis.

Le récent livre du journaliste Gary Taubes, A Case Against Sugar, désigne le sucre comme cause primaire de l’obésité et du diabète, et établit un lien entre le sucre et les maladies du coeur, l’hypertension, plusieurs types de cancers communs et la maladie d’Alzheimer.

Une étude menée sur des rats en 2014 a également démontré qu’un régime élevé en sucre à l’adolescence peut aggraver les comportements dépressifs et anxieux, et même modifier la façon dont le cerveau répond au stress.

Bref, il faudrait peut-être dire à notre chauffeur de ne plus boire de verres de sirop d’érable. Peut-être juste des petit shots. Rarement.

De son côté, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec « ne fait pas la promotion d’une consommation accrue de sucre. »

Elle soutient plutôt que lorsque vient le temps de choisir un « agent sucrant à utiliser en quantité modérée, il est utile de savoir que le sirop d’érable canadien 100 % pur s’avère contenir plus de composés bénéfiques que d’autres sources de sucre. »