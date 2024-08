La renaissance du style de Céline Dion est ce que 2017 nous réservait de mieux

Cet article a initialement été publié par Noisey UK.



2017 est un désastre. Les chefs d’État du monde semblent obstinément décidés à nous faire régresser. Au début du mois d’août, on nous annonçait que l’humanité avait déjà consommé plus de ressources que la planète pouvait en produire en un an.

Je pense souvent à ce que le pape François a écrit sur Twitter : « Le monde, notre maison, commence à ressembler de plus en plus à une montagne de déchets. » J’y pense non pas parce que c’est l’un des cinq tweets les plus drôles de tous les temps et la plus extraordinaire des déclarations du pape, mais parce que c’est assez vrai. C’est le monde dans lequel nous vivons.

Dans ce monde, nous devons donc chérir chaque bref moment de lumière. Ce qui m’amène à la renaissance stylistique de Céline Dion.

Dans les derniers mois, Céline s’est donné pour mission de nous offrir des looks absolument partout où elle va. Considérant son statut, c’est plutôt attendrissant et surprenant. Et sachant ce par quoi elle est passée ces dernières années, ce saut à pieds joints dans la haute couture et cette deuxième vie qui a apparemment commencé en même temps sont extrêmement pures et inspirants, et c’est exactement les qualités que je voudrais rencontrés plus souvent dans ma vie.

Où étiez-vous quand, par exemple, elle s’est présentée couverte de peau de serpent de la tête aux pieds, avec sac aussi en peau de serpent, sur les marches de ce qui semble être un jet privé? Moi, sérieusement, je sais où j’étais : bus 453 entre Elephant et Castle. Je prends les grands moments culturels de l’histoire très au sérieux.

Cependant, il semble qu’en dépit de l’explosion soudaine dans les médias sociaux qu’ont déclenchée ses looks, elle surclasse tous les autres à ce jeu depuis un moment déjà. Celui-ci, datant de février, est mon préféré. C’est fou de penser que tout ce que les marques avaient à faire pour me vendre l’idée d’acheter des bottes au-dessus du genou était de les faire porter par une femme de 49 ans avec une veste agencée. #HauteCouture en effet.

Comme toutes les fashionistas montantes, on l’a aussi vue dans une vidéo avec le magazine Vogue, dans lequel elle rend d’immanquables et extravagantes tenues fleuries extrêmement désirables. Céline Dion portant un chapeau d’un demi-mètre de haut m’a inspirée à tel point que pendant un instant rien ne pouvait plus m’arrêter.

Je veux cette tenue au complet. Où est-ce que je trouve ça? Relationnistes, appelez-moi, j’ai envie de me réinventer comme Céline.

Évidemment, vous utilisez internet, alors vous savez très bien qu’il y a beaucoup plus de tenue de Céline dont j’aurais pu parler. Ce n’est qu’une courte sélection dans un arc-en-ciel de looks. C’est un délice de voir cette artiste préinternet dévoiler des tenues complètement exaltées en faisant un clin d’œil pour les futurs mèmes. Ce que je voulais que vous reteniez de ce bref article, c’est que si Céline peut faire un retour avec des looks absurdes, vous le pouvez aussi. Trouvez vos bottes hautes, puis brillez.

