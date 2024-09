Le théoricien des systèmes complexes qui avait prédit le Printemps arabe

Au début de 2011, quelques jours avant que le vendeur de rue tunisien Mohammed Bouazizi s’immole au milieu d’une rue achalandée, Yaneer Bar-Yam a transmis les résultats de ses recherches au gouvernement américain.

Son message était simple : si des mesures importantes n’étaient pas immédiatement mises en place pour renverser la montée en flèche des prix des denrées alimentaires dans le monde, des contestations populaires violentes à grande échelle étaient à prévoir.

Yaneer Bar-Yam est un physicien théoricien devenu « théoricien des systèmes complexes ». Il est aujourd’hui président du New England Complex Systems Institute, un groupe qui tente d’expliquer le fonctionnement du monde. Il affirme qu’à partir du big data, de l’apprentissage automatique et des mathématiques dérivées de la science des transitions de phases, son équipe a pu déterminer les points critiques de l’éclosion de diverses crises internationales.

La violence et les émeutes grimpent avec le prix de la nourriture. Photo: VICE

Le groupe exploite les données de recensements et d’enquêtes, les statistiques officielles de gouvernements de partout dans le monde, les publications sur les réseaux sociaux et d’autres sources d’information. Il s’est penché sur le Printemps arabe, la gouvernance, les violences ethniques et l’inégalité. La clé, selon lui, est de déterminer ce qui n’est pas important.

Au fur et à mesure que le monde se complexifie, les sociétés sont de plus en plus interdépendantes et il est par conséquent d’autant plus difficile de trouver les causes précises d’une situation donnée. Cependant, avec plus de données et plus de puissance de calcul, son groupe a réussi à circonscrire les causes de plusieurs crises. Étonnamment, les points critiques des crises de grande envergure découlent de manière générale de seulement quelques politiques bien précises.

« Les gens pensent qu’il y a beaucoup de facteurs différents qui entraînent par exemple une augmentation du prix des denrées alimentaires, mais, en fait, quand on les examine, on arrive à éliminer la plupart d’entre eux, affirme-t-il. Par exemple, on peut éliminer la possibilité qu’un changement dans l’alimentation en Chine ait causé l’augmentation. Ou qu’un taux de change d’une devise ait causé l’augmentation. En fin de compte, il n’y a eu que deux facteurs importants. »

Ses recherches lui ont permis de conclure que les politiques américaines relatives à l’éthanol – une immense quantité du maïs produit aux États-Unis sert de carburant pour les voitures plutôt que pour l’alimentation – et la déréglementation de la bourse des marchandises à la fin des années 90 ont été les causes majeures de la flambée des prix des denrées alimentaires.

« Notre politique sur l’éthanol a conduit à une augmentation de 200 % du prix des denrées alimentaires dans le monde. La déréglementation des marchés a ensuite produit des pics de croissance en plus des augmentations graduelles causées par la politique sur l’éthanol, explique-t-il. Les pics de croissance sont les éléments déclencheurs des émeutes contre la flambée des prix des denrées et le Printemps arabe, mais les hausses sur lesquelles elles reposent jouent un rôle important. »