Le top 100 des vidéos de bouffe

« Panem et circenses », du pain et des jeux , écrivait Juvénal . Alors certes, le poète romain du Ier siècle ne parlait pas du tout de ce top mais des empereurs romains qui cherchaient à s’attirer les faveurs du peuple à grands coups de gladiateurs et de miches au levain. Pourtant, c’est exactement ce qu’on trouve dans ce classement plutôt subjectif et pas du tout exhaustif : du pain et des jeux.

Ce classement forme d’ailleurs un panorama assez imparfait de la gastronomie d’hier (un peu) et d’aujourd’hui (beaucoup) où se mélangent voyages culinaires, tutos de Youtubeurs et chefs étoilés. De l’Islande à la Mongolie en passant par les studios de France Télévisions, découvrez ce que l’Internet réserve de meilleur en matière de bouffe. Et si jamais vous n’êtes pas rassasiés, sachez qu’on a toujours du stock.

100 – Sabrer le champagne est typiquement le genre de cascade un peu débile qu’on a envie de faire quand on est un Dragon de la garde impériale de Napoléon et qu’on vient de soumettre une petite ville de province austro-hongroise. Ou qu’on dispense des conseils pour être « un homme, un vrai » sur une chaîne YouTube, paire d’Oakley vissée sur la tête.

99 – Comment porter 24 verres de vin avec une seule main ? Point positif : cela fait beaucoup de verres d’un coup. Point négatif soulevé par l’internaute Ifbg007 : « Le temps que tu cales tout ça entre tes doigts, j’ai déjà fait quatre allers-retours et j’ai même eu le temps de regarder la fin de la vidéo ». Moralité : impressionnant mais un peu vain tant que les verres sont vides.

98 – Plus de 41 minutes pour découper un quart de bison en faux-filets alors qu’il ne faut que quelques secondes à Leonardo DiCaprio pour s’enfiler la moelle et le foie d’une carcasse abandonnée par les loups dans The Revenant. Franchement, qu’est-ce que tu branles boucher barbu ?

97 – Le lancer de pâte à pizza ne sera jamais une discipline olympique et c’est bien dommage quand on voit ce que certains pizzaïolos sont capables de faire. Pizzaïolos qui sont d’ailleurs probablement les seuls au monde à cumuler les compétences de cuisiniers et celles de chargés de TD à l’UFR Arts du spectacle de Rennes 2.

96 – Généralement, Dave Hax propose dans ses vidéos de faire gagner du temps sur la vie grâce à quelques tricks de cuisine d’une simplicité enfantine. Parfois, c’est un poil plus alambiqué comme quand il conseille de fixer une courgette sur une perceuse pour la découper en rubans.

95 – Gloire au segment « Bouffe Louche » de 2fillesordinaires, un vlog beauté qui vire culinaire quand Chrystine et Vanessa testent des échantillons de ce que les fast-foods d’Amérique du Nord font de plus hardcore – ci-dessous l’édition Québec, Poulet frit du Kentucky en tête.

94 – En cas de coups durs, on a tous besoin d’une recette DIY de cancoillotte maison, encore plus quand elle est réalisée d’une main de maître par une utilisatrice baptisée Stroumpfette69. Il est aussi préférable de pouvoir compter sur un pote installé en Franche-Comté qui possède des stocks de metton.

93 – « À cette époque-là, j’aime autant te dire qu’on se tenait mieux à table qu’à cheval. » Petite anecdote d’un repas réunissant Lino Ventura, Jean Gabin et Bernard Blier qui prouve surtout que Michel Audiard n’avait vraiment qu’à se baisser pour écrire des dialogues « riches et imagés ».

92 – Vidéo assez intense, au croisement du mukbang et de l’ASMR, comportant des bruits explosifs de cornichons méthodiquement broyés par des rangées de molaires extrêmement déterminées. Comme mentionné dans la description, présence notable de BIG CRUNCH.

91 – Toute la magie et la lourdeur d’un show de Teppanyaki résumées par les vannes un peu pétées du cuisinier, le superbe volcan d’oignons qui entre « en éruption » et le cliquetis infernal de la spatule sur le plan de travail. Même sensation que devant un clip réalisé par Laurent Boutonnat.

90 – Caution animal mignon avec cet épisode consacré à l’alimentation d’un hamster : des mini-burritos confectionnés avec amour et rapidement engloutis par l’intéressé. De quoi rendre Hugo Clément heureux.

89 – COMMENT FAIRE UN REPAS DE LUXE POUR MOINS DE 5 EUROS. On est concrètement sur du 25 cursed images par secondes mais difficile de passer à côté.

88 – Il y a quelque chose d’assez beau à partager la souffrance des participants au concours du plus gros mangeur de Livarot de la foire 2018. Allez savoir. Peut-être est-ce la croûte du frometon, la chaleur, les bouteilles de Cristaline qui deviennent opaques, la belle famille dans le public qui hurle d’aller plus vite ou simplement le fait qu’à la fin c’est toujours François Lelaizant qui gagne.

87 – Petite virée dans les cuisines de la NASA (le Space Food Systems Laboratory) avec du jus de pomme réhydraté, de la soupe à la tomate réhydratée, des légumes sauce teriyaki réhydratés et parce qu’on est à Houston, de la poitrine de bœuf goût barbecue. L’hégémonie américaine jusque dans les étoiles.

86 – Petite virée dans la cuisine d’Akhenaton à Marseille (j’imagine) où Bouga prépare avec enthousiasme une escalope à la mozzarella non sans avoir longuement disserté sur la mloukhiya au préalable (merci à Cosca TV pour ce moment).

85 – Dans l’intimité du vrai gagnant de la dernière saison de Top Chef.

84 – Loin des baristas, un café cassé à Essaouira.

83 – Peut-être le seul geste prévisible de la carrière de Franck Ribéry : aller déguster une entrecôte recouverte de feuille d’or dans un des restos de Nusret « Salt Bae » Gökçe comme toutes les stars de la planète.

82 – Qui a dit qu’il était impossible de faire rimer Philippe Etchebest avec autre chose que « C’est le best » ? Pas Don Choa, ancien de la Fonky Family, qui l’associe à «Tminik et j’te baise », livrant au passage un hommage somme toute très personnel au cuisinier le plus charismatique du PAF.

81 – Le chant des sirènes < le cri des knackis qu’on découpe en pleine cuisson dans une poêle mal huilée.

80 – Dégustation pré-Covid-19 de roussette dans sa soupe au lait de coco.

79 – Eddy Mitchell qui chante les louanges d’une éphémère chaîne de fast-food, What A Burger, fondée par le visionnaire Jacques Borel ? Un condensé des années 1980 et une punchline : « On a tout mangé et on ne s’est pas ruiné ». OK boomer.

78 – Dans la grande tradition des repas de fin de chantier : le célèbre gigot-bitume.

77 – Rangez vos Moby Dick et autres Vieil Homme et la Mer, le duel iodé le plus épique de tous les temps a eu lieu entre une streameuse chinoise et une pieuvre, le tout sans effets spéciaux mais avec un décollement assez spectaculaire de l’épiderme.

76 – Aucune idée de ce qui peut bien cuire sous la croûte de sel et autour des poivrons mais sachez que toutes les étoiles du ciel ont été volées pour être mises dans le regard face caméra du chef Burak Özdemir, spécialiste des repas XXL et des sourires timides.

75 – À la Grande braderie de Lille, dans Bienvenue chez les Ch’tis ou au Stade Bollaert, suivez les tribulations de Jean-Paul, fils de mineur devenu le plus célèbre marchand de frites des Hauts-de-France et sa flotte de food trucks.

74 – Andy Warhol mange un sandwich devant la caméra du réalisateur danois Jorgen Leth. Une vignette tirée de 66 Scenes from America, miroir tendu à l’artiste et bon petit quart d’heure de gloire pour Burger King.

73 – Construire son propre four à pizza pour se préparer tranquillement à la fin du monde avec les potes.

72 – Un extrait de l’émission Chef la recette dans laquelle Shym fait face à un Cyril Lignac coiffé comme un second rôle de Un, dos, tres (un paso adelante) et qui dit déjà « croquant » à propos de n’importe quel ingrédient. Bref, un petit moment de téloche à la française comme on les aime.

71 – Comme son nom l’indique, cette vidéo est le fruit d’une association particulièrement attendue entre deux trucs cools ; la lave et un steak. Une méthode de cuisson assez chouette à mater même si elle a probablement provoqué la disparition de l’homme de Néandertal.

70 – « Dans l’enfer, les places les plus brûlantes sont réservées à ceux qui, en période de crise morale, maintiennent leur neutralité ainsi qu’aux vendeurs de glaces d’Antalya qui vous empêche de choper le cornet du premier coup » – Dante Alighieri.

69 – Il fallait un sketch de Key & Peele pour immortaliser ce bijou d’ingénierie hôtelière qu’est le Continental Breakfast. Un petit-déjeuner qui permet à n’importe qui, n’importe où et n’importe quand de manger les mêmes toasts, les mêmes fruits et les mêmes pâtisseries.

68 – Question que personne ne se pose : qu’est devenu Lil’ Maaz, vendeur de kebab dans le XVIIIe, intronisé rappeur gastronomique à la faveur d’un titre poussé par le label de M Pokora et Kamini ?

67 – Sur Internet, la plupart des vidéos de Gordon Ramsay le font passer pour un psychopathe capable de hurler sans discontinuer sur des commis, des enfants ou des légumes. Du coup, quand on tombe sur une interview du chef Marco Pierre White qui raconte l’avoir fait pleurer, on se dit que tout est une affaire de karma.

66 – Comment manger du surströmming, spécialité suédoise mal-aimée, par quelqu’un qui sait comment faire et qui, en plus, est plutôt agréable à regarder. Croyez-le ou non, ça devient appétissant à la fin.

65 – :)

64 – Reportage de Saveur chez Payne’s, à Memphis dans le Tennessee. Une immersion au cœur de la BBQ Nation rythmée par les coups de hachoirs, les morceaux de brisket qui s’effilochent, les passages du pinceau à sauce et le crépitement des braises.

63 – Au début de Hot Ones, le host Sean Evans posait des questions pertinentes à des invités triés sur le volet tout en s’enfilant des wings de plus en plus épicées. Aujourd’hui, il ne reste plus que les pilons de poulet et le show n’est plus que très rarement traversé par des moments de grâce malgré le fort sympathique Terry Crews.

62 – Ça ne vous chauffe pas une petite masterclass de Ferran Adrià, le célèbre chef d’El Bulli, sorte de Guardiola de la gastronomie et architecte de la révolution moléculaire ? Ça pourrait être pratique histoire de faire le malin en soirée avec le gars qui vous a appris à sabrer le champagne.

61 – Une ode aux ramens probablement imaginée après une soirée BDE un peu trop arrosée si l’on se fie uniquement aux habits de son auteur.

60 – Tout plaquer et partir à Oulan-Bator cuisiner avec Nargie et son pote chef Baysaa des chiches-kebabs à la mongole, brochettes à base de foie de bœuf et de queue de mouton cuites sur des pommes de pin avec de la mayo et un doigt de vodka.

59 – Pas de top sans un extrait de Bon appétit bien sûr, l’émission de feu Joël Robuchon, maître des fourneaux que l’on sent légèrement moins à l’aise sur petit écran. Ce qui ne l’empêche pas de sortir un suprême de volaille croustillant à la diable sans trop forcer.

58 – Un duo de comédiens américains (Tim Heidecker et ce fin gourmet d’Eric Wareheim), un challenge culinaire (faire un meilleur chili con carne qu’une internaute un peu trop vindicative) et quelques moments bien cringe.

57 – On vous l’accorde, ne pas voir Gordon Ramsay pleurer plus haut était carrément frustrant. Voici, en lot de consolation, une vidéo de lui tentant d’attraper des macareux avec un filet avant de les dépecer et de manger leur cœur – cru – le long des côtes islandaises.

56 – Pourquoi aller faire ses courses chez Casino quand on peut tester des rations militaires – beurre de cacahuète et crackers inclus – qui datent d’après la guerre de Corée, sont périmées et sentent donc globalement la mort ?

55 – La fabrication de la tomato passata, preuve de la supériorité de l’Europe sur le reste du monde et 7e saison jamais tournée des Sopranos.

54 – Les seigneurs des œufs attendent les clients dans leur forteresse exactement comme les personnages de Buzzati attendent les Tartares. Sauf que les clients finissent eux par arriver pour s’envoyer un gros egg sandwich des familles. (Toute chose égale par ailleurs : titre de vidéo le plus honnête d’Internet).

53 – On retrouve Nargie, notre hôte mongol à la voix suave pour un boodog, recette traditionnelle assez spectaculaire qui consiste à vider une chèvre puis à la remplir de sa propre viande, de pierres chaudes et de légumes avant de foutre le feu à l’ensemble jusqu’à ce que les poils soient carbonisés et la peau comestible.

52 – C’est peut-être dans les vieilles marmites qu’on fait les meilleures soupes mais ce n’est visiblement pas dans les vieux livres de cuisine de 1682 qu’on fait les meilleurs gâteaux. 5/10 pour l’effort sans support iconographique et les tabliers vintages.

51 – Les tous premiers pas de Christophe Salengro à la télé – avant de devenir le président de la présipauté du Groland – une pub bien kitsch pour la chaîne de burgers Freetime.

50 – Maïté et l’ortolan. Un ballet. Maïté qui presse délicatement l’oiseau contre sa joue puis ses lèvres. Une chorégraphie. Chaleur, gras et saveur. « Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière ». Une parade nuptiale. Serviette. Rideau.

49 – Un ami fan de Corée du Sud m’a bassiné pour que je mette cette vidéo d’une star de K-Pop qui engloutit un plat de tripes et relance leur consommation dans le pays. Je suis obligé de concéder que tout ça me paraît encore très abstrait.

48 – Extrêmement basique comme une salade caprese dressée par Coolio.

47 – Les parodies de CoCo d’O. T. Genasis ont toutes extrêmement mal vieilli. Celle-ci ne fait pas spécialement exception à la règle mais le clip est plutôt bien ficelé et personne ne dit non à un bon bol de pho.

46 – Il n’y a pas plus cliché que Two Greedy Italians – Gennaro Contaldo porte même une doudoune sans manches – mais si leurs pâtes au pesto ne vous donnent pas envie d’envahir la plaine du Pô alors je ne peux plus rien pour vous.

45 – La fabrication des soba est la somme de gestes simples maîtrisés à la perfection. Tout sauf un truc de gaijin quoi.

44 – Le chou dans l’eau bouillie de Chefitect Yang nécessite le QI de plusieurs ingénieurs du CERN réunis lors de sa préparation. Autrement, il a l’air excellent.

43 – Les critiques londoniennes d’Elijah Quashie, le « chicken connoisseur », histoire d’être capable de tenir n’importe quelle conversation sur le poulet frit pendant plus de 2 heures.

42 – Afida Turner dans Un dîner presque parfait. Savoir vivre et arts de la table. 100% attitude, 0% bouffe.

41 – Une cuisinière tout ce qu’il y a de plus BCBG prépare des galettes de terre, spécialité haïtienne plutôt controversée.

40 – Gloria et Richard Pink, propriétaire du Pink’s Hot Dog font appel à Nathan Fielder alors que leur business fonctionne très bien. What could go wrong ? comme disent les jeunes.

39 – Ce bon salve qui prépare la podcherevina, le lard pour accompagner la vodka.

38 – Il y avait plusieurs façons de nettoyer un fouet dégoulinant de chocolat. Celle choisie ci-dessous devrait être interdite par la convention de Genève.

37 – Cette vidéo de préparation de « porc dans sa graisse » façon traditionnelle chinoise. Ça a l’air absolument succulent. Et puis c’est la campagne, avec de gros chiens et de jolis chats bavards, les choux sont énormes, les collines verdoyantes. Idyllique.

36 – Martha Stewart et Snoop Dogg préparent des mashed potatoes. Une longue amitié liée dans le plaisir de confectionner des petits plats gourmands et la weed.

35 – Le « Prison Spread » est un délice de détenus américains à base de ramen et de Doritos. La recette expliquée ici avec brio par Chef Le Mundo. « Tastes like JAIL. »

34 – Comment préparer du fugu dans l’optique de ne pas tuer ses clients.

33 – Un éphèbe attrape des crabes des mangroves, les cuisine et les mange. Plus australien tu meurs, le plaisir de manger ce qu’on a soi-même chassé en plus.

32 – Tuto Big Mac par le mec passablement énervé derrière le compte How To Basic.

31 – Aucune envie de manger ailleurs qu’à côté du toboggan de nouilles estivales traditionnel japonais.

30 – Les anguilles grillées de Travel Thirsty.

29 – Magic Mike si Mike était en fait une rondelle de pepperoni qui faisait du breakdance.

28 – Les lasagnes de Paris Hilton.

27 – Cette vidéo au titre séduisant et évocateur serait bien mieux classée si « faire un barbecue avec une chicha » ne consistait pas à enterrer la chicha susmentionnée dans un trou au fond du jardin.

26 – Welcome to DAVA’s ! Un restaurant italien où vous pouvez retrouver Matteo Renzi, une focaccia maison et la typique gioia di vivere des établissements transalpins.

25 – Manger un œuf comme à Broadway, une leçon de théâtre par Danny DeVito.

24 – Cocktail porn pour les amateurs d’Old Fashionned et les lecteurs des pages saumon du Figaro mais compilation assez chill de barmen japonais qui prennent vraiment le temps de faire leur métier.

23 – Philippe Etchebest n’est probablement pas un mauvais bougre mais ses méthodes de bourrin se heurtent parfois à la réalité du terrain – la preuve avec cet extrait de Cauchemar en cuisine.

22 – La mère de Martin Scorsese prépare une pizza deep dish sur le plateau de David Letterman.

21 – Les « boules d’huître frites » de Taïwan.

20 – De l’autruche sauce aux cranberries, du thon aux pommes de terre et du fromage fondu ? Devinez quoi, les meilleures rations de combats sont celle de l’armée française. Et ce n’est pas Florence Parly qui le dit.

19 – Le canard au sang par le maître canardier de l’hôtel de Dieppe de Rouen et sa fameuse presse.

18 – Le balut, œuf cuit à la vapeur avec fœtus déjà formé, délice des rues de Cebu, aux Philippines.

17 – La télévision italienne prend un malin plaisir à diffuser de grandes séquences de caméras cachées pas toujours réussies. Sauf quand il s’agit d’immortaliser les réactions des Napolitains devant une pizza à l’ananas non désirée.

16 – Le jour où la terre a tremblé. En 2007, Joey Chestnut met fin à la domination de Takeru Kobayashi sur les concours de plus gros mangeur de hot-dogs. Victoire contestée par le Japonais qui n’avait jamais perdu – sauf une fois contre un ours pour le fun.

15 – Hommage à la France, ce grand pays de bouffe, de terroir et de chefs qui, comme le père Ducrasse, n’hésite pas à mettre la main à la pâte quand il faut.

14 – Caler son visage dans du pain de mie, ça m’évitera de penser à elle.

13 – Le cri du cœur de Gino, cuisinier italien à la télévision anglaise, devant une présentatrice qui propose de rajouter du jambon dans sa recette de C-A-R-B-O-N-A-R-A.

12 – Le spécialiste du fast-food The Review of the Week et sa phrase mythique devant les biscuits de crevette au cheddar de Popeye : « My deception is immeasurable and my day is ruined. » (Ma déception est incommensurable et ma journée est foutue.) L’une des critiques culinaires les plus brutales jamais produites.

11 – Le saumon royal d’Alaska de Kimagure Cook.

10 – Le making-of de la publicité pour le champagne Paul Masson avec Orson Welles dans le rôle d’un acteur roulant à contresens sur l’autoroute du fun.

9 – Grannies making pasta ou l’exploitation du troisième âge par le capital mais comme les recettes ont l’air dingues, on ferme les yeux.

8 – Un alligator farci à l’andouille, à l’écrevisse et au pain de maïs ? Merci au BBQ Pit Boys et à la faune de Louisiane.

7 – Il a commencé par d’énigmatiques vidéos de beuverie entrecoupées de scènes de vie quotidienne d’un « paysan ordinaire » du Hebei. Mais Pangzai est surtout connu pour avoir inventé la « tornade », geste devenu culte qui consiste à siphonner des litres de bières avec un sens certain du style.

6 – Les huîtres Rockfeller de Michel Dumas.

5 – Werner Herzog qui mange sa chaussure.

4 – Les fameuses recettes de Chefs Club ont beau être un sujet récurrent de moquerie, elles sont aussi symptomatiques d’une époque où l’esthétique gourmande se lit aux nombres de knackis que vous plongez dans un reblochon rôti.

3 – Anthony Bourdain à Beyrouth. Un épisode de la série No Reservations dans lequel Food God clame son amour pour le Liban et la bouffe sans chichis. RIP.

2 – Que serait la cuisine sans Marie-Thérèse Ordonez ?

1 – 142e vlog. Pour fêter les 50 000 abonnés de sa chaîne (il en a aujourd’hui plus de 600 000) Florian On Air tente le défi Gigatacos de la chaîne O’Tacos : soit s’enquiller 2,5 kg de viandes (escalope de poulet, viande hachée, merguez, cordon-bleu) et de sauce fromagère. L’animateur de Radio Latina est depuis ce jour-là un des prescripteurs gastro les plus suivis, sillonnant le Grand Paris à la recherche de bons plans fast-food, continuant de remplir sa mission avec humilité, simplicité et bienveillance. Fondateur.

