Le top 100 des vidéos de flingues

Comme les cailloux pointus et les épées en leur temps, les armes à feu sont des objets qui détruisent et tuent, et donc des objets de puissance. Ceux qui en possèdent ont le pouvoir de dominer ceux qui n’en possèdent pas : en toute transparence, les canons de Louis XIV portaient l’inscription « Le dernier argument des rois ». La force est l’outil de résolution des conflits le plus primitif et le moins élégant, mais aussi le plus définitif.

Dans les sociétés occidentales relativement éloignées de la guerre civile, les armes sont souvent mal vues et difficiles à obtenir pour tout un tas de raisons. Seuls les États-Unis refusent absolument d’interdire leur possession au tout-venant. Si certains utilisent cette liberté pour détruire injustement des vies, d’autres, plus équilibrés, ne cherchent que le divertissement, le sport, ou même l’étude de l’ingénierie et de l’histoire. En cette période de confinement où vous avez déjà fait le tour de toutes les séries Netflix, on s’est dit que regarder des gens tirer sur des rangées de frigos avec un tank vous ferait le plus grand bien.

Videos by VICE

Voici donc une liste de 100 vidéos de trucs qui tirent et explosent :

1 – Avant toute chose, comment fonctionne une arme à feu ? Explication dans cette vidéo à la musique ignoble. Ce qu’il faut retenir, c’est que la plupart des armes automatiques et semi-automatiques utilisent l’énergie de leurs propres tirs pour fonctionner.

2 – La fabrication d’un fusil de chasse par Beretta. Cinq siècles de savoir-faire en six minutes.

3 – Des journalistes Buzzfeed sur les bords qui n’aiment pas les armes tirent pour la première fois avec des armes. À la fin, ils aiment bien les armes.

4 – Plusieurs formes de drive-by shooting de Uzi par l’honorable grand-père Hikock45.

5 – Une vidéo légendaire sur l’USP45, une arme d’excellente qualité qui s’est tout de même attiré des haters pour son prétendu manque de fiabilité. IT’S UNRELIABLE LADIES AND GENTS.

https://www.youtube.com/watch?v=mRRwbhN4-sU

6 – Tirer sur des voitures et des rangées de frigos avec un tank, puis avec la plus grosse arme disponible à l’achat pour les citoyens américains : un canon de 152mm.

7 – Paul Harrell, ancien marine et instructeur de tir pour les forces spéciales américaines, explique avec une rigueur impeccable (et d’une voix douce) comment utiliser une voiture comme couvert. Un style, une vibration.

8 – L’une des rares vidéos de tir du G11, un bijou de sur-ingénierie allemande souvent surnommé “Kraut Space Magic” tant il est étrange et futuriste. En plus, c’est une vidéo japonaise d’une élégance rare.

9 – Jerry Miculek, tireur le plus rapide du monde, vide un barillet de huit cartouches en une seconde. Il est cool, c’est indéniable.

10 – Quel genre de dégâts font les balles explosives de la seconde Guerre mondiale ? Réponse : c’est horrible.

11 – Une bonne vidéo pour mieux apprécier la puissance des divers calibres en circulation : comment un bloc de titane gère les impacts, du .22 gros comme un ongle de petit doigt au .50 anti-matériel ?

12 – Une vidéo bien gore avec un “Ballistic dummy”, un mannequin en silicone rempli d’organes et de faux sang supposé reproduire le comportement d’un corps humain quand il prend des balles. Ces trucs coûtent des fortunes, vous ne verrez pas ça deux fois.

13 – Peut-on enlever la culasse d’un pistolet d’un coup de main comme Jet Li ? Encore une belle vidéo de Forgotten Weapons.

14 – Une vidéo pour les amateurs de raretés : le Dragunov, fusil de précision soviétique mythique, contre le WA 2000, fusil de précision allemand produit à 176 exemplaires seulement.

15 – Titanium, partie deux, mais cette fois il mange des balles de deux centimètres de diamètre.

16 – Un peu de divertissement vulgaire : des pastèques reçoivent une dose de .460 magnum, une cartouche de chasse extrêmement rapide.

17 – Comme son nom l’indique, le double Colt 1911 est constitué de deux Colt 1911 collés ensemble. Pourquoi pas.

18 – Il existe de bonnes et de mauvaises armes à feu. L’ancienne arme de service de l’armée britannique fait partie des pires.

19 – FPS Russia, prince tragique de l’utilisation irresponsable des armes à feu, frôle la mort en tirant sur une voiture remplie d’explosifs.

20 – Des russes tirent sur une vitre pare-balles d’une cinquante de centimètres d’épaisseur avec un RPG-7. Une belle démonstration du pouvoir pénétrant des charges creuses.

21 – Tirs d’essai au canon de 30mm.

22 – Démonstration d’un explosif à écrasement : la charge se colle contre la cible avant d’exploser et crée une onde de choc telle que tout à l’intérieur est broyé, même sans pénétration.

23 – Comment c’est dans un tank russe au moment du tir ? Pas super relaxant, évidemment.

24 – Un mec manie un fusil anti-tank soviétique de 20 kilos debout, comme ça.

25 – Toutes les armes n’ont pas le même mécanisme. En fait, certaines ont même des mécanismes assez bizarres et passionnants, que vous pouvez voir malfonctionner dans cette compilation. Délire d’ingénieur.

26 – Les silencieux sont loin d’être aussi silencieux que dans les films. Mais comment fonctionnent-ils ?

27 – On parle d’armes, c’est rigolo, mais n’oublions pas que la guerre c’est l’enfer, comme le montre bien cette vidéo d’un système chargé de détruire les missiles et mortiers en vol.

28 – Un peu long mais ça vaut le coup : au fait, comment fonctionne le G11, dont on a déjà parlé plus haut ?

29 – Personne ne peut dire non à une Kalashnikov full-auto avec un chargeur de 75 cartouches. Les armes complètement automatiques sont rarement légales aux États-Unis : en général, seules les armes qui permettent un tir par pression sur la détente sont autorisées.

https://www.youtube.com/watch?v=46iwPQNJOkk

30 – Personne ne peut non plus dire non à un minigun.

31 – Tirer avec le MP5 de H&K, l’arme mythique des films d’action des années 80.

32 – Des mecs tirent assez longtemps pour faire fondre leur silencieux.

33 – À propos de silencieux, quelle différence font-ils vraiment ? En fait, ces machins sont moins importants que les munitions subsoniques, car une bonne partie du bruit d’une arme à feu provient de la balle qui passe le mur du son. Démonstration.

34 – Les armes à feu étaient déjà cool au 17ème siècle, comme le montre ce superbe fusil.

35 – L’incroyable Ian McCollum de la chaîne historique Forgotten Weapons utilise un lance-flamme de la seconde Guerre mondiale. HD, ralenti, tout est là.

36 – Dans les années 60, une boîte américaine a créé un pistolet qui tirait des mini-roquettes à la place des balles. Aujourd’hui, le « Gyrojet » est une rareté, ses munitions encore plus, cette vidéo de tir est donc une chance.

37 – L’ancêtre du paintball a été inventé en France au début du 20ème siècle par un certain Lepage. Ses « pistolets de duel » tiraient des balles de cire pour que les différends se règlent sans blessure. Comble de la sécurité, ils venaient accompagnés de masques d’escrime modifiés.

38 – Les balles traçantes sont faites pour révéler leur trajectoire au tireur, surtout à longue distance. À courte distance, elles ressemblent à des petits lasers. On ne s’en lasse pas.

39 – Des mecs construisent une baliste, une arme de siège antique qui ressemble à une grosse arbalète, et tirent avec. Les projectiles tombent 200 mètres plus loin.

40 – Pas besoin de poudre pour propulser des projectiles. Les armes à air comprimé fonctionnent très bien et elles ont leur propre petit style. Démonstration ave des œufs et des billes de paintball en guise de cibles.

41 – Un mec vide 43 fusils-mitrailleurs différents en full-auto sans s’arrêter, dont quelques raretés. Une belle occasion de comparer calibres et cadences.

42 – La Kalashnikov, une arme fiable en toutes circonstances ? En fait, pas sûr, comme le montre ce « mud test » d’une cruauté rare.

43 – Entre 60 et 100 dollars par munition : c’est le prix de la Raufoss Mk 211 explosive-incendiaire-perforante. Normalement c’est anti-matériel mais cette fois c’est une boule de bowling qui mange.

44 – Les munitions « Dragon’s Breath » sont pleines de magnésium pour les meilleurs effets pyrotechniques.

45 – Vous connaissez sans doute les munitions « classiques » pour fusil à pompe ou de chasse : un tube de plastique rempli de poudre et de billes de métal plus ou moins grosses. Ces billes de métal peuvent aussi être remplacé par un projectile unique (et donc énorme) appelé « slug ». Démonstration avec un produit allemand de notoriété internationale.

46 – Un mec sans doute au-delà du républicanisme tire des slugs remplis d’explosif à écrasement sur divers objets innocents.

47 – Pas vraiment « armement » mais qu’importe : une compilation des meilleures bombes artisanales de ce grand furieux de TheOftlerer. Figurez-vous qu’en Allemagne, c’est légal.

48 – Notre cher FAMAS part à la poubelle, remplacé dans les mains de nos forces armées par un fusil allemand. On comprend, c’est la marche du progrès, mais il était quand même super cool.

49 – Le sympathique Joerg Sprave a bricolé une arme infernale en attachant plusieurs fusils à harpon ensemble. Ça semble mille fois plus dangereux qu’une arme à feu, ce qui est plutôt remarquable. Même le chargement est flippant.

50 – Restons un instant sur Joerg Sprave, cette fois dans une vidéo sur les arbalètes à répétition. Grand bricoleur, notre homme en construit une toute entière avec du congloméré et la motorise à l’aide d’une perceuse.

51 – Le framerate n’est pas bon mais ne vous en faites pas, cette explosion d’une charge tendem (une première charge pour faire un trou, une seconde pour tout détruire derrière le trou) tirée depuis un Carl Gustav suédois est quand même saisissante.



52 – Pour une raison ou une autre, les missiles utiliés par les navires de guerre sont vraiment impressionnants. Pour preuve, cette vidéo d’un test de la marine norvégienne.

https://www.youtube.com/watch?v=um3_6NM6II4

53 – Dans le même genre, ce test d’un missile Tomahawk sans charge explosive qui rentre dans un porte-container comme dans du beurre. Une vidéo tournée depuis le cockpit d’un avion de chasse pour toujours plus de dynamisme.

54 – Les « railguns » propulsent des projectiles à des vitesses folles (sept fois la vitesse du son) grâce à de puissants aimants. Pas de poudre ici, mais quand un pouvoir de pénétration invraisemblable.

55 – Couper un arbre avec une mitrailleuse lourde pleine de balles explosives ? C’est possible aux États-Unis.

56 – Les petits rigolos de CarnikCon ont disparu depuis longtemps mais leurs vidéos débiles demeurent. Dans celle-ci, le host au style irréprochable essaie tout un tas de Kalashnikov différentes.

57 – Allez, encore une, cette fois sur les mitrailleuses. Remarquez la posture du host, son aisance, comme les engins de presque dix kilos semblent légers entre ses mains. Ça s’enchaîne, on ne s’ennuie pas, c’est beau.

58 – À propos de posture, une comparaison s’impose. Dans cette vidéo, des étudiants chinois en échange scolaire aux États-Unis tirent pour la première fois. Leur posture est terrible, ils flippent et tremblottent mais ils s’amusent malgré leur instructeur merdique. C’est mignon.

59 – Une compilation de gros calibres avec ralentis, du fusil semi-automatique de 20mm à la tourelle de char. Conseil : restez au moins jusqu’au PAK 40.

60 – J’ai hésité avant de mettre cette vidéo ici, mais on ne peut ignorer ce pour quoi les armes ont été conçues, tuer. Un homme en balade dans la forêt rencontre un élan agressif, qu’il décide d’abattre pour sauver sa vie. Que se serait-il passé s’il n’avait pas été armé ? Dieu seul le sait.

61 – La fusillade de Miami Dade, en 1986, a durablement marqué la police américaine. Paul Harrell analyse le déroulement et les conséquences radicales de ce cauchemar dans cette vidéo. C’est long, pointu mais intéressant, si vous avez le nez pour ça.

62 – Un classique : le patron d’une entreprise de pare-brise pare-balles démontre sa confiance en son produit de façon on-ne-peut-plus claire. On le voit quand même sursauter quand une balle de 7,62 frappe son produit à 50 centimètres de son visage, mais bon, on comprend.

63 – Les citoyens américains ont le droit de se procurer un explosif appelé tannerite. Certains en achètent 80 kilos, enfilent un masque de Nixon et font exploser des vieilles granges avec.

https://www.youtube.com/watch?v=edRbcTXAijY

64 – Unboxing de boîtes de munitions bulgares qui doivent être fendue à l’ouvre-boîte. Plus intéressant qu’il n’y paraît.

65 – Les champs de tir en Asie du Sud-Est sont autrement plus permissifs que ceux des États-Unis. Celui-ci prête des lance-grenades, des vrais, par exemple.

66 – La portée efficace d’une Kalashnikov est d’environ 350 mètres. Mais avec le bon fusil, les bonnes munitions et les bons calculs, on peut taper une cible à quatre kilomètres comme le tireur de cette vidéo. La balle vole pendant plus de dix secondes.

67 – Tant que nous sommes dans le petit monde des tireurs à longue distance, cette vidéo montre bien que ces gens sont à part. Peu de balles, beaucoup de temps, d’efforts et de frustrations, des armes et des lunettes affreusement coûteuses… Une discipline d’individus riches et patients, donc. En bonus, les grands espaces américains et un changement de calibre.

68 – Une séance de tir avec la « mallette tactique » développée dans le plus grand sérieux par Heckler & Koch. Ce truc destinés à la protection des personnes n’existe pas que dans les films. Existe aussi en version MAC.

69 – Divertissement vulgaire, épisode deux : des pastèques contre un Desert Eagle chambré en .50 AE, l’un des plus gros calibres d’arme de poing disponible aux États-Unis.

70 – Tant que nous sommes sur les armes d’origine israélienne, pourquoi ne pas parler du UZI ? Tout le monde aime les UZI, non ? Surtout en silencieux, full-auto, et dans les mains du fameux tireur Hickok45.

71 – Tir et dissection du Denel NTW 20, le monstre anti-matériel que vous avez peut-être déjà vu dans District 9 (dans le cas contraire, regardez ce film).

72 – Une compilation d’obus de 155mm qui tombent sur tout un tas de trucs, notamment des voitures et une carcasse d’hélicoptère. La musique est relou mais on fait avec.

73 – Encore un peu de tannerite, parce que c’est cool.

74 – Le tir à « bout touchant » ou « bout portant » est un classique des films d’actions. Mais quel dégât fait-on vraiment en collant le canon de l’arme contre quelqu’un ? Une question morbide partiellement résolue dans cette vidéo.

75 – Tant que nous sommes sur le sujet des dégâts que peut causer une balle sur le coprs humain, cette vidéo du Smithsonian Institute pose une question essentielle : peut-on survivre à trois balles de M16 dans le torse comme dans Platoon ?

https://www.youtube.com/watch?v=Dr7dpEDNNC4

76 – Si vous êtes malchanceux, on vous tirera dessus un jour. Si vous êtes chanceux dans votre malheur, vous aurez un gilet pare-balle ce jour-là. Le truc, c’est que la plupart des gilets sont conçus pour arrêter les balles d’armes de poing, pas celles, autrement plus rapides, de « fusil d’assaut ». Your boy Paul Harrell vous montre quand même comment il s’en sortent dans ce genre de scénario.

77 – En général, les armes sont conçues autour d’une munition pré-existante particulière. Ainsi, la plupart des fusils de l’OTAN chambrent du 5.56×45, dont le projectile est conçu pour blesser plutôt que pour tuer. Jadis, le but était plutôt de concevoir des armes qui tiraient la plus grosse balle possible. Découvrez la balle Minié, l’énorme ogive de plomb qui a causé tant de morts et d’amputations pendant la guerre civile américaine.

78 – Tant que nous sommes sur les vieux projectiles, voici une vidéo dans laquelle le bon Iraqvet888 démontre leur pouvoir destructeur en expédiant quelques-uns de leur plus grand représentants (notamment une boule de plomb de 30 grammes) sur des plaques d’acier pare-balle modernes. À la fin, il explose une plaque au canon.

79 – Un classique : un type qui tire dans le désert avec son .50 BMG reçoit un ricochet qui arrache son casque anti-bruit. Flippant.

80 – Une publicité pour Benelli dans laquelle le champion de ball-trap Tom Knapp réalise des tirs aussi impressionnants que marrants : tirer au-dessus de sa tête, éjecter ses cartouches vides pour les utiliser comme cibles, lancer neuf disques à la main et trouver le temps de tous les détruire en vol…

81 – Allez, encore du divertissement vulgaire : tirer au .50 BMG explosif, incendiaire, etc, sur un bout de rail de train, ça fait de belles étincelles.

82 – Tout le monde sait à quel point les Lego sont coriaces. Figurez-vous qu’ils résistent aussi assez bien aux armes à feu.

83 – Assez de gros flingues et de grosses balles, voici le Kolibri, une arme de poing grosse comme une paume de main qui tire des munitions de 2,7mm de diamètre.

84 – Figurez-vous que les armes à feu peuvent se casser et que ça peut vous faire mal, voire vous blesser sérieusement.

85 – Récemment,notre ministère de l’Intérieur a accepté d’ouvrir ses coffres à Ian McCollum de Forgotten Weapons. Parmi ses trouvailles, un revolver .357 Magnum du GIGN conçu pour marcher comme un fusil de précision.

86 – Un peu de triche mais c’est avec de la poudre noire donc ça passe : découvrez l’anvil shooting, discipline américaine qui consiste à propulser une enclume le plus haut possible.

87 – Autre discipline appréciée des « rednecks » et autres « hillbillies » autoproclamés : les canons à boules de bowling artisanaux. On s’amuse moins dans les campagnes françaises, garanti.

88 – Un peu d’autopromotion : ce documentaire VICE sur le Big Sandy Shoot, grand-messe du fun des tireurs américains, a le mérite d’être tendre et honnête. Et pas de politique par ici : « People into guns for being into guns. » Le journaliste s’amuse comme un petit fou.

89 – Philip Luty était un activiste anglais qui, frustré par les lois anti-armes de son pays, s’est mis en tête de montrer que n’importe qui pouvait bricoler une mitraillette semi-automatique avec quelques bouts de métal et une perceuse. Il a pourri en prison pour ça, évidemment.

90 – Allez, au moins une vidéo française : Tibo InShape au stand de tir, tremblant comme une feuille, avec un instructeur sympathique. C’est mignon.

91 – Encore une belle vidéo de ricochet quand l’infâme Edwin Sarkissian, short, tee-shirt et casquette, tire au .50 BMG sur une plaque d’acier renforcé. Frôlage de mort en images.

92 – Cette vidéo bizarre sur la mine anti-personnel américaine Claymore, bien différente dans la réalité que dans les jeux vidéo. Ça commence par un long mode d’emploi avec images d’illustration d’un sérieux indéniable et ça finit en fausse escarmouche avec un seul homme pour tous les rôles, apparemment. On admire le purisme et le talent pour la chute contrôlée.

93 – Comment fonctionne le Mars automatic, petite perle de sur-ingénierie de la première Guerre mondiale ? Ce truc était tellement compliqué qu’il n’a jamais été déployé, c’est dire.

94 – Allez, encore du 20mm anti-char, cette fois d’origine finlandaise.

95 – Je commence à manquer d’idées alors revoilà une Kalashnikov en full-auto vidée en une seule rafale.

96 – De belles images de tir d’un canon soviétique de 122mm.

97 – Allez, encore un peu d’autopromotio : un documentaire VICE sur les armuriers de la passe de Khyber, au Pakistan. Là, des artisans talentueux bricolent des flingues originaux ou contrefaits de toutes pièces dans le plus grand marché d’armes illégal du monde, au moins à l’époque. Impressionnant.

98 – Pour les fans de football américain, Rob « Gronk » Gronkowski tire au minigun mais sans support autre que son propre corps.

https://www.youtube.com/watch?v=W-bYk_-XkvQ

99 – Une grosse vidéo corporate dans laquelle les luisants Slowmo Guys testent des explosifs militaires dans tous les sens.

100 – Mon tout premier contact « conscient » avec ce que sont réellement les armes à feu vient de ce montage dans Bowling for Columbine. En dépit de sa mauvaise foi absolue, le documentaire de Michael Moore montrait bien que la culture des armes gardera toujours quelque chose de ridicule. J’espère le garder à l’esprit pour toujours.

VICE France est aussi sur Twitter, Instagram, Facebook et sur Flipboard.