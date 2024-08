Le vrai visage du Moyen-Orient

« Si vous me demandiez de décrire le Moyen-Orient, je vous dirais que c’est un endroit rempli de chaleur, de culture et d’amour, explique le photographe Ali Al-Shehabi. Malheureusement, les médias occidentaux dépeignent la région en se basant sur des idées reçues. Par exemple, l’image de Dubaï est souvent celle des super voitures, des gratte-ciels et du luxe. Mais là-bas, il y a des valeurs tellement plus importantes. Je veux que mes photos montrent à quoi ressemble réellement la région. »

Ali est né à Bahreïn. Sa famille s’installe à Dubaï alors qu’il n’a qu’un an. Son lycée terminé, le jeune homme de 24 ans commence un cursus en génie pétrolier, mais abandonne rapidement ses études pour s’installer à Tokyo, où il étudie l’art et les médias, avant de se spécialiser en photographie.

« Au départ, j’avais dans l’idée de capturer des scènes de rue à Tokyo, explique Ali. Mais je me suis vite rendu compte que trop de gens n’avaient aucune connaissance de la culture arabe, ou qu’ils en avaient une connaissance unidimensionnelle. »

Cette prise de conscience lui a donné envie de montrer aux gens que le monde arabe, au quotidien, est beaucoup plus coloré que ce qu’ils imaginent, avec une saine combinaison d’influences modernes et traditionnelles. Il concède toutefois qu’une seule image ne peut pas représenter la région de 150 nationalités dans son ensemble. Et bien que son travail semble souvent très positif et nostalgique, le photographe n’a pas peur de prendre des images plus controversées – comme il le prouve avec sa photo d’un homme torse nu assis à côté d’un exemplaire du Coran.

« Beaucoup de gens ont vu cette photo comme une insulte à l’Islam parce que le modèle n’est pas habillé et que le Coran est par terre – même s’il n’est pas par terre mais sur une table en bois, dit-il. Les gens n’arrêtaient pas de poster des commentaires haineux sur les réseaux sociaux. Certains demandaient à Dieu de me pardonner, comme si j’avais tué quelqu’un, tandis que d’autres m’accusaient de ne pas respecter le Coran. »

À l’origine, Ali a pris cette photo en hommage à son père, qu’il a perdu très jeune. « Mon père travaillait le samedi et je me levais pour lui lire le Coran pendant qu’il se préparait, explique-t-il. Il y a beaucoup de détails sur la photo qui me rappellent ces moments-là, comme les fleurs et le café. »

Ses abonnées Instagram ne sont pas les seuls à avoir critiqué la photo ; toutes les galeries d’art qu’il a démarchées ont refusé de l’exposer. « C’était décevant ; je pensais qu’ils la comprendraient comme de l’art. »

Malgré les défis, Ali est convaincu qu’il a plus de partisans que de détracteurs – comme en témoigne la facilité avec laquelle il rencontre « des gens inspirants qui sont prêts à sortir de leur zone de confort » et à suivre son exemple. « La majorité des personnes que je contacte sont heureuses de participer au projet car elles comprennent qu’il représente quelque chose de différent. »

À long terme, le photographe espère que l’ensemble de son travail s’inscrira dans le projet « Du Moyen-Orient au monde », qui se concentrera non seulement sur la représentation de la vie quotidienne en Arabie, mais mettra également en lumière des anecdotes des jeunes de la région. « Trop de gens sont aveuglés par la représentation de la culture arabe dans les médias, dit-il. J’espère que mon travail pourra changer cela. »

Plus de photos ci-dessous.

Rendez-vous sur le site d’Ali pour en savoir plus sur son travail.

