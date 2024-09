Léchez des armes à feu dans le nouveau jeu vidéo de Robert Yang

Robert Yang est le maître des jeux homoérotiques barrés et inventifs. Son simulateur de levier de vitesse-branlette Stick Shift est une référence pour moi. Fidèle à ses démons, le développeur vient de révéler un nouveau jeu particulièrement abouti : The Tearoom, une aventure vidéoludique qui vous fera rencontrer des hommes dans des toilettes publiques. Tout l’univers de l’étude séminale de Laud Humphrey sur le sujet est là.

Dans des toilettes de bar virtuelles aux pissotières dignes d’un jeu AAA, vous croisez le regard d’un homme. D’un coup d’oeil, il sait : vous êtes intéressé, consentant et lui aussi. Soudain, il s’approche de vous et dégaine son arme, un totem de chair cronenbergien qui prend l’apparence du métal à mesure que vous le léchez. Comme nous sommes dans un jeu signé Robert Yang, vous gérez les coups de langue avec votre souris. Au bout d’un moment, il vide son chargeur dans un jet d’huile blanche. L’arme à feu molle comme un tube de peau s’agite dans son espace virtuel. Le sous-texte hurle et se débat mais il ne peut rien faire : Yang le transforme en texte avec avidité. Je me demande s’il a prévu d’ajouter plus d’armes. Le Groza, par exemple, semble si épais, si fort…

Les flingues de The Tearoom sont une attaque contre la plate-forme de streaming Twitch, qui a décidé de bannir tous les jeux de Robert Yang sans toucher à d’autres oeuvres vidéoludiques autrement plus violentes et chargées sexuellement. Le simulateur de toilettes publiques échappera-t-il au destin de ses ancêtres ? Comme l’explique Yang, “les armes ne sont clairement pas des pénis” et dès lors, “Twitch n’a aucune raison de censurer mon jeu.”

Ce défi à Twitch cadre bien avec l’autre grand thème du jeu, la répression de l’homosexualité et sa surveillance par les autorités. The Tearoom fait directement référence à un incident révoltant : en 1962, la police de l’Ohio a utilisé un miroir sans tain dans des toilettes et filmé les aventures sexuelles d’hommes gay sans leur consentement. Elle procédait ensuite à des arrestations pour “sodomie”. Les flics en civil et les voitures à gyrophare sont des éléments récurrents du jeu.

The Tearoom mélange parfaitement la culture vidéoludique, les armes, la sexualité et l’histoire gay. Ce faisant, il révèle leurs frontières communes : répression, surveillance espace public et performance.

The Tearoom est disponible sur la page Itch.io de Robert Yang.

