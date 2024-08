L’emblématique flèche de Notre-Dame s’effondre dans le gigantesque incendie de la cathédrale

Notre-Dame, la cathédrale pluricentenaire de Paris, a été la proie des flammes lundi soir, devant des passants horrifiés qui ont filmé la catastrophe sur leur téléphone portable.



Selon le New York Times, l’origine de l’incendie n’a pas encore été déterminée. La flèche de la cathédrale aurait été la première partie qui a pris feu. Elle s’est effondrée un peu plus tard. Les témoins ont hurlé lorsque la structure est tombée.

La cathédrale subissait des travaux de rénovation jugés indispensables qui ont coûté 6,8 millions de dollars, et des responsables ont déclaré à BBC News que l’incendie pourrait y être lié.

https://twitter.com/patrickgaley/status/1117848909877895171

And down goes the Notre Dame spire. This is truly unbelievable.

(h/t @H_Miser) pic.twitter.com/8HrQ7iAA8J — Omar Jimenez (@OmarJimenez) April 15, 2019

The center Spire has completely collapsed… fire approaching north and south tower pic.twitter.com/mHU4BZNbcY — Igor Bobic (@igorbobic) April 15, 2019

L’AFP a annoncé que le président français, Emmanuel Macron, avait annulé un discours politique en raison de l’incendie. « Je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous », écrivait Macron dans un tweet.

Le président Donald Trump est intervenu peu de temps après la catastrophe.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 15, 2019

La mairesse de Paris, Anne Hidalgo, a qualifié de « terrible » la tragédie dans un tweet, et demandé aux gens de rester loin du brasier tant que l’incendie ne serait pas maîtrisé. Le premier ministre du Québec, François Legault, a lui aussi tweeté en support de la ville de Paris et des pompiers qui combattent les flammes.

Un terrible incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les @PompiersParis sont en train de tenter de maîtriser les flammes. Nous sommes mobilisés sur place en lien étroit avec le @dioceseParis. J'invite chacune et chacun à respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/9X0tGtlgba — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 15, 2019

La cathédrale, qui est l’une des destinations touristiques les plus visitées, était en mauvais état depuis des années, mais les rénovations avaient été longtemps bloquées en raison d’embûches bureaucratiques liées au financement.

Les terribles images qui nous proviennent de Paris me touchent profondément. Notre-Dame de Paris est un joyau!



J’ai une pensée pour les Parisiens aujourd’hui et pour les pompiers qui combattent les flammes. — François Legault (@francoislegault) April 15, 2019

La France a de plus en plus recours à de riches donateurs américains par l’intermédiaire de Friends of Notre-Dame, une fondation à but non lucratif créée dans le but de contribuer au financement de la rénovation.

Selon Emmanuel Grégoire, le maire-député de Paris, les dommages sont colossaux, et les pompiers ont tenté de sauver des œuvres d’art et d’autres objets d’une valeur inestimable qui étaient conservés dans la cathédrale, comme l’a rapporté l’Associated Press.

Le porte-parole de Notre-Dame, André Finot, a dit aux médias français que « tout est en train de brûler. La charpente, qui date du 19e siècle d’un côté et du 13e siècle de l’autre, il n’en restera plus rien » et qu’« il faut voir si la voûte, qui protège la cathédrale, va être touchée ou non ».

Image en en-tête : L’incendie de la cathédrale Notre-Dame, à Paris, le 15 avril 2019, impliquant potentiellement des travaux de rénovation sur le site, ont annoncé les services d’incendie. (FRANCOIS GUILLOT / AFP / Getty Images)

