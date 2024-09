L’Entrecôte à la sauce au Bleu d’Auvergne

Portions: 2

Préparation: 15 minutes

Total: 40 minutes

Ingrédients

500 g d’entrecôte découpée en lamelles épaisses

1 c. à soupe d’huile d’olive, plus 1 c. à café réservée

1 c. à soupe d’échalotes émincées

2 c. à soupe de vin de Xérès

20 cl de bouillon de boeuf

100 g de fromage de type Bleu d’Auvergne ou Fourme d’Ambert, émietté

200 g de crème fraiche

du sel et du poivre fraichement moulu

Instructions

1. Laisser reposer les steaks à température ambiante pendant au moins 30 minutes avant de cuire.

2. Mélanger 1 cuillère à café d’huile et l’échalote dans une grande casserole. Cuire à feu moyen-doux, en remuant souvent, jusqu’à ce que l’échalote devienne tendre et tout simplement translucide – comptez environ 2 minutes. Ajouter le vin de Xérès, augmenter le feu à moyen-élevé et faire bouillir jusqu’à ce qu’il réduise de moitié, environ 3 minutes. Ajouter le bouillon, porter à ébullition et faire bouillir, environ 7 minutes. Réduire le feu à moyen-doux. Incorporer le fromage jusqu’à ce qu’il soit fondu et lisse. Continuer de fouetter tout en ajoutant la crème fraîche dans un flux régulier. Réduire sur feu doux et laisser mijoter, en remuant souvent, jusqu’à ce que la sauce devient lisse et assez épaisse pour napper le dos d’une cuillère, environ 15 minutes.

3. Pendant que la sauce mijote, cuire les steaks. Chauffer la cuillère à soupe d’huile restante dans une grande casserole en fonte sur feu vif. Assaisonner très généreusement les steaks avec du sel et du poivre sur les deux côtés et les déposer dans l’huile chaude. Réduire le feu à moyen-vif et cuire jusqu’à ce que le fond soit bien dorée, 5 à 6 minutes. Si les steaks commencent à dorer trop rapidement, réduire le feu à moyen ou même à moyen-bas. Vous voulez que votre steak soit parfaitement à point avec une croûte bien dorée mais pas cramée. Retournez les steaks et cuire jusqu’à ce que les autres côtés sont bien dorés, de 4 à 5 minutes. Ça, c’est si vous les voulez cuits à point.

4. Déposer les steaks sur une planche à découper et laisser reposer pendant 5 minutes. Trancher dans le sens contraire des fibres et servir avec la sauce au fromage bleu.