L’équipe de France a tiré le gros lot pour la Coupe du monde 2019

Le tirage au sort de la prochaine Coupe du monde de rugby, qui se tiendra au Japon en 2019, se tenait ce mercredi 10 avril à Kyoto. Et il n’a pas épargné le XV de France, pas vraiment au mieux depuis plusieurs années, entre des Tournois des VI Nations décevants, une branlée mémorable ramassée en quart de finale de la dernière Coupe du monde contre les All Black et des tests-matches en demi-teinte. Les Bleus ont hérité d’une poule plus que relevée, puisqu’ils se retrouvent dans le groupe C où figurent l’Angleterre et de l’Argentine…

Si Eddie Jones sourit au moment où l’Angleterre est tirée, pas sûr qu’il soit si ravi que cela du résultat. Guy Novès non plus d’ailleurs. Entre le XV de la Rose, prétendant assumé au titre mondial et principal rival des Néo-Zélandais, et les Pumas, définitivement rentrés dans le cercle des meilleures nations de la planète rugby, qui n’ont pas toujours souri aux Français lors des dernières Coupes du monde, ça risque d’être compliqué pour les Bleus. Ils ont un peu plus de deux ans pour parfaire leur jeu et leur cohésion d’équipe pour relever le défi.