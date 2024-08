Les 10 chansons qui ont influencé « Shy », le nouvel EP de Daniel Ness

Cela fait quelques années que je suis la progression du producteur électronique Daniel Ness. Sa musique est éclectique et se démarque par le fait qu’elle n’est clairement pas créée pour un environnement de club. Pourtant, bien placées dans un set, ses chansons peuvent être des bombes. On y retrouve des lignes mélodiques qui flottent, qui semblent gonfler et se retirer juste avant d’exploser, et des percussions syncopées qui martèlent droit dans le cœur.

En 2016, après une tournée en Asie, Daniel a pris une petite pause, une étape nécessaire selon lui. Maintenant reposé, il fera paraître en avril Shy, un EP de six chansons chez Activia Benz.

On lui a donc parlé pour discuter de ce nouvel EP, de ce qui l’a poussé à prendre une pause, et même de nous concocter une playlist de chansons qui ont inspiré ce nouveau projet.

VICE : Ça fait quelques années que tu n’avais pas sorti de musique. Qu’est-ce qui t’a donné envie de recommencer?

Daniel Ness : Je n’avais pas vraiment décidé de quitter la musique, ou de recommencer. C’était plutôt que je sentais que je faisais de la musique sans intention, ce qui a vraiment créé un blocage. Après ma tournée en Asie en 2016, j’ai rencontré plein de créatifs fascinants qui avaient une perspective différente sur la musique et une réelle identité. Ça a vraiment chamboulé ma propre perspective, et m’a fait réaliser que je ne sortais pas de la musique « honnête », pour ainsi dire.

J’ai redéménagé à Paris et je me suis mis à travailler sur des projets qui étaient non seulement plus personnels, mais qui se frottaient à plusieurs frustrations internes que j’avais. Après un moment, un ensemble de morceaux s’est formé, et Slugabed a suggéré que je sorte un EP sur son label, ce qui a enclenché le processus. Je crois qu’il était nécessaire pour moi de me recentrer, afin de transitionner plus facilement vers une scène dans laquelle je me sens confortable.

Explique-moi un peu la direction sonore que tu as décidé de prendre avec ce projet?

C’est assez différent de ce que j’avais l’habitude de sortir, et, bien que j’aie toujours créé de la musique plus expérimentale pour moi-même, ce EP a quelque chose de très personnel, et c’est mon projet le plus établi à ce jour. J’expérimente avec des textures et des sonorités expérimentales et commerciales, en m’inspirant du R’n’B, du trap instrumental, de l’ambient et du dancehall. Il y a beaucoup de bipolarité, au niveau des textures.

Dans l’ensemble, j’ai vraiment essayé de créer un paysage sonore cohérent, qui agit plutôt comme bande-son, qui souligne un état de mélancolie. Honnêtement, ce n’est pas le projet le plus joyeux, mais il y a une beauté là-dedans.

D’où vient le nom du EP, Shy ?

Né en France, élevé en tant qu’Américano-Islandais, je ne me suis jamais vraiment senti complètement Français, Islandais ou Américain, et on m’a toujours rappelé que je n’étais pas Français, même si je suis né là-bas, que je parle français et que j’y ai habité pratiquement toute ma vie. Tout ça m’a un peu projeté dans une crise existentielle, que j’explore sur ce EP. Les autres thèmes ont à voir avec des sentiments de solitude, d’auto-isolation et la manière dont je cache certains éléments de moi-même, physiquement et mentalement.

Le nom Shy (« timide ») englobe toutes ces frustrations en un mot, parce que c’est ce que je ressens ou ce à quoi j’ai recours, quand j’essaie de cacher mes vulnérabilités. En général, le EP n’est pas du tout un appel à l’aide ou quoi que ce soit, c’est simplement moi qui tente de comprendre et d’explorer les frustrations que j’ai.

Explique-moi pourquoi les chansons que tu as choisies t’ont autant influencé.

Ce sont toutes des chansons qui traduisent un sentiment viscéral très spécifique. Je ne peux pas mettre le doigt sur ce sentiment ou lui donner de nom, mais ces chansons me touchent d’une certaine manière. Il y a une mélancolie extrêmement captivante dans ces morceaux, que ce soit effrayant, réel, romantique ou optimiste, mais elles ont toutes un pouvoir indescriptible qui m’hypnotise complètement, et c’est ce sentiment que j’essaie de transmettre sur mon EP.

