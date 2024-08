Les 9 artistes qui vous feront taper du pied à Horst Festival

En cinq ans, Horst Arts & Music a réussi à s’imposer en tant que festival de musiques électroniques de référence en Belgique. Au point que Resident Advisor lui a attribué la quatrième place du top 10 des meilleurs festivals de septembre dans le monde, entre Nyege Nyege en Ouganda, et Field Maneuvers au Royaume Uni. Faut dire que le festival d’art, de musique et d’architecture ne s’est pas ménagé: nouveau site apocalyptique, stages au designs uniques, mais aussi et surtout, un line-up pointu avec un bel équilibre entre scène locale et internationale; entre artistes émergent·es et établi·es.

Du 13 au 15 septembre, dj sets et performances lives défileront sur la base militaire abandonnée de Vilvoorde. Trois jours de festival intensif avec une vingtaine d’artistes par jour. Va falloir tenir la cadence. On vous en a sélectionné neuf, dont trois belges, parce que c’est important.



Objekt

Elu DJ de l’année par le magazine MixMag en 2018, l’artiste Anglo-American et Filipin poursuit son évolution. Diplomé de l’université de l’Université d’Oxford en information et ingénierie électronique, Objekt, est sans cesse dans l’expérimentation. Il a présenté sa première performance live cet été au festival Primavera, une expérience audiovisuelle immersive. Ses tracks techno comme le récent “Secret Snake” sont des mélanges de bruits sourds, de synthé et de rythmes euphoriques. Ceci dit, il n’a pas peur de lâcher quelques gros bangers pour vous faire danser.

Shanti Celeste

Shanti Celeste est une référence dans la musique techno/electronique. Cette artiste d’origine chilienne vivant en Angleterre depuis son enfance a même monté son propre club à Bristol, le “Housework”, avant de déménager à Berlin et d’y exporter son projet. Le style de Shanti est groovy et texturé. Résidente à la célèbre community radio de Londre NTS, elle ambiancera tant les amateurs de house, et de disco que de techno, et d’électro. Petit échauffement avec sa Boiler Room.

Marcel Dettmann

Doit-on réellement vous le présenter ? Pionnier incontesté de la scène techno internationale, le DJ Berlinois est résident principal du Berghain. L’artistes est également connu pour son label Marcel Dettmann Records, qu’il avait déjà créé en 2006 pour donner de la visibilité à ses amis artistes. Le bon pote. Dettmann c’est une techno brute au sons métalliques; une énergie qui vous prend dans tout le corps. Bref, c’est du lourd.

Deena Abdelwahed

D’origine tunisienne, Deena Abdelwahed est née au Qatar et a étudié aux Beaux-Arts de Tunis avant de se plonger dans la musique électronique. Désormais DJ résidente au club Concrete à Paris, Deena est une artiste reconnue et respecté dans le milieu de la musique électronique. Évoquant des thématiques comme l’exil ou la société patriarchal, Deena collabore sur son dernier album intitulé Khonnar avec Abdullah Miniawy, un poète égyptien afin que ce dernier écrivent les paroles de deux de ces titres. Sa musique, s’inscrit dans le mouvement arab techno, un courant en plein ascension.

Lafawndah (live)

Egypto-iranienne née à Paris, Lafawndah est une artiste et productrice vivant désormais à New York. Son style R&B, électro tropicale au notes pop nous avait déjà charmé par le passé. En 2019, l’artiste globe trotteuse nous dévoilent deux premiers titres pour nous donner un avant goût de son nouvel album, prévu pour bientôt. Dans le titre Daddy, Lafawndah nous raconte à travers des douces notes RnB ses histoires de famille. Cette artiste reste encore une figure mystérieuse, mais heureusement vous pourrez bientôt la découvrir.

Gesloten Cirkel (live)

Cela fait maintenant dix ans que Gesloten Cirkel s’est fait une place dans la scène techno avec son EP éponyme sur le label Murder Capital. Son album “Submit X”, sorti en 2014 a été élu troisième meilleur album de l’année par Resident Advisor (rien que ça). Malgré les années, le producteur russe de techno et d’électro Gesloten Cirkel a réussi a conserver son anonymat. se produira en live. Difficile de vous divulguer son petit nom. Par contre vous pourrez assister à son live de techno expérimentale et effrénée à Horst Arts & Music festival.

Hantrax

Hantrax, de son vrai nom Hans Swolfs, est ce que l’on pourrait appeler un ovni. Originaire d’Anvers, le producteur de musique électronique à l’allure Punk-gabber est un artiste au multiple facettes puisqu’il est également pianiste et performeur. Il est surtout connu dans le milieu underground pour son amour pour la musique gabber, cependant, il compte faire un set avec un mélange de musique moderniste, ambient – synthétiseurs – et de danse électronique. Comment le rater lorsque l’on sait que la réputation de ses concerts est carrément épique ? Ah, et puis, on l’avait rencontré il y a quelques semaines.

Walrus

Possédant son propre label au nom de Basic Moves, Walrus explore les confins de la house, de la techno et de l’électro. Son label réinvente et explore les sons et influences datant de plusieurs générations, tout en gardant un esprit innovateur et original. Le DJ bruxellois a été décrit par Resident Advisor comme l’un des locaux les plus passionnants de Belgique. Les tracks de Walrus vous transporteront dans une dimension où la tension et le groove sont maîtres.

Celine Gillain

Révélée au grand public très récemment avec son premier album Bad Woman, Céline Gillain est une artiste bruxelloise à suivre de près. Ses sonorités électro-pop sont influencée par la techno et la new wave et accompagnées de paroles décalées sur les désillusions amoureuses, le féminisme, la liberté. Le tout sur du son électro efficace.

Pour vos tickets de Horst, ça se passe par ici.