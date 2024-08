Les artistes à ne pas manquer à l’édition online du Fifty Lab

Si le confinement a fait foirer tous nos plans festivaliers de cet été, Fifty Lab ne s’est pas laissé abattre et a décidé de tout de même organiser la seconde édition de son festival.

L’année dernière, Fifty Lab vous avait concocté un événement de deux jours dans cinq lieux bruxellois dont le line-up avait été curaté par vingt festivals. Cette année, il a fallu s’adapter, du coup c’est évidemment en ligne que ça se passe ; et pour le line-up, ce sera 100 % belge, et c’est pas plus mal.

Videos by VICE

Ce 20 novembre, à 16 heures, douze showcases seront diffusés sur le site de Fifty Lab, et vous pourrez mater ça pépère depuis votre canap’. Douze c’est beaucoup, donc on vous a mâché le taf avec notre sélection.

David Numwami

Photo : Mathieu Teissier

Vous l’avez peut-être vu sur i-D, peut-être sur scène quand c’était encore possible. Ou vous n’en avez peut-être juste jamais entendu parler, ce qui serait bien dommage vu la lumière et la fraîcheur que David Numwami pourrait apporter à votre playlist devenue triste et morne depuis l’annonce du deuxième confinement.

Ressaisissez-vous : c’est pas parce que cette période est totalement nulle que tout autour de vous doit l’être aussi. Certaines musiques donnent envie de se tirer une balle ; celle de ce multi-instrumentiste va vous prouver que oui, on peut parler d’une réalité pas facile facile avec auto-dérision, légèreté et sans être complètement niais.

Iliona

Photo : Roxane Diamand

Regretter des trucs, ça fait mal. Quel être humain meilleur aurions-nous été si on avait pris d’autres décisions au cours de notre existence ? Dans une autre vie, on aurait rêvé d’avoir appris le piano et le maîtriser assez pour chanter par-dessus une douce mélodie si mélanco qu’elle ne peut être qu’universelle. Dans une autre vie, on aurait aimé être Iliona, en fait.

Vous l’aviez peut-être vue jouer les backeuses pour Ana Diaz, mais cette année, elle se la joue solo.

Dolly Bing Bing

Quand on vous demande « Tu fais quoi dans la vie ? », vous répondez timidement ce à quoi vous consacrez huit heures par jour, et ça s’arrête là. Dolly Bing Bing, elle, répond qu’elle est docteure en philosophie, danseuse, maman, sculptrice et chanteuse… La première rencontre doit être plutôt malaisante. Mais en vrai, ça va, elle est sympa – on vous l’avait déjà présentée dans cette interview.

Reinel Bakole

Reinel Bakole a fait ses premiers pas sur scène grâce à la danse classique et contemporaine. Aujourd’hui, elle fait aussi usage de ses cordes vocales. On l’avait découverte lors de la dernière FiftyFifty Session version IRL à l’Ancienne Belgique, où elle a partagé l’affiche avec le charmant Ichon, et elle a clairement fait ses preuves.

S’il fallait coller une étiquette à son genre musical, on parlerait probablement d’Afro-soul, mais puisque personne ne nous y oblige, on dira tout simplement que Reinel Bakole exprime à travers sa musique son besoin d’affirmer sa place dans cette société. Un combat qui nous parle.

Rachel Sassi & Victor De Roo

Victor De Roo (photo : Jente Waerzeggers)

Si vous êtes du genre à traîner chez les disquaires, vous avez peut-être croisé Victor De Roo au 72 Records, rue du Midi à Bruxelles. En plus d’être un digger/DJ, il est aussi musicien, dans le genre rock, électro. Quant à Rachel Sassi, elle est plutôt du genre poésie. Ensemble, iels vont présenter pour la première fois leur nouveau projet qui sortira début 2021. En gros, Rachel a posé ses poèmes sur les sons de Victor… Curieux·ses d’écouter le combo.

MEYY

Petite mention spéciale pour MEYY qu’on avait eu le plaisir d’inviter à la VICE Party l’année dernière. À l’époque où on pouvait encore vous inviter à faire la fête avec nous…

Bon festival !

VICE Belgique est sur Instagram et Facebook. VICE France est sur Twitter, Instagram, Facebook et sur Flipboard.