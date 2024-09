Les Australiens de PVT sortent un clip en hommage à leur grand paradoxe national : le kangourou

On vous l’a encore rappelé pas plus tard qu’hier : en musique, les Australiens ont quelques wagons d’avance sur le reste du globe, c’est comme ça, il faut vous y faire. Et PVT n’a pas franchement dérogé à la règle avec ses quatre premiers albums, Make Me Love You, O Soundtrack My Heart, Church With No Magic et Homosapien. Quatre disques qui ont jalonné un parcours à la fois tortueux (le groupe à dû changer de nom à mi-chemin, passant de Pivot à PVT) et fascinant (le trio restant malgré les tentatives résolument inclassable, à mi-chemin entre post-rock, synth-pop, krautrock et musique électronique), et flanqués depuis février dernier d’un petit nouveau, New Spirit, dont est extrait leur nouveau clip « Kangaroo ».



Une vidéo qui rend hommage à leur grand paradoxe national, à la fois symbole de tout le continent et nuisible abattu sans remords par les locaux. Pour ce faire, le trio a demandé au réalisateur Mclean Stephenson de digger les images les plus obscures de la télévision australienne avec pour seul brief le mot « kangourou ». Le résultat, entre carte postale et malaise audiovisuel, est disponible juste en-dessous, pour la première fois dans l’histoire de l’Australie, des changements de nom et des grands paradoxes nationaux.





Prochaines dates de PVT en France :



25.04 Toulouse @ Metronum

26.04 Bordeaux @ Iboat

27.04 Limoges @ Le Phare

28.04 Paris @ Le Point Ephémère

29.04 Lille @ PZZLE Festival