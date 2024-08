Les awards des moments les plus gênants de l’histoire

Dans la série Oops, on célèbre les plus gros ratés de l’histoire.

Tout le monde fait des erreurs. Certaines sont gérables, comme quand on arrive en retard à une réunion ou qu’on contracte une MST bêtement. Mais elles peuvent aussi être graves, comme prendre tellement d’acide qu’on reste calé·e, ou encore mettre progressivement en faillite un média international. Le fait est qu’on se plante tou·tes de temps en temps, mais certain·es de manière un peu plus spectaculaire que d’autres.

Videos by VICE

Cette semaine sur VICE.com est placée sour le signe du « Oops » – une célébration des plus beaux désastres de l’histoire. Et pour ouvrir les festivités, on a décidé de décerner des awards aux personnes, entreprises et produits qui ont excellé à faire de la merde.

L’award du moment le plus douloureux de la télévision : le commentaire de Kelly Osbourne sur l’immigration

En fait, c’est très difficile d’y repenser sans se crisper au point de finir avec une sciatique instantanée. Vous vous souvenez de la fois où Kelly Osbourne a essayé de s’en prendre à un candidat à la présidence dans l’émission The View et qu’elle a formulé son point de vue de manière tellement, tellement bancale ?

« Si on vire tous les Latinos de ce pays, qui va nettoyer vos toilettes, Donald Trump ? »

Aaah ! AAAAAAHHHH !!!!

L’award de la cacastrophe : quand un·e passager·e a fait un caca si puant que l’avion a dû faire demi-tour

Pensez à tous les cakes que vous avez lâchés aux toilettes. Aucune de ces merdes n’arrive à la cheville de celle qui a forcé un vol British Airways à faire demi-tour, une demi-heure après avoir embarqué pour un voyage de sept heures, laissant les passager·es bloqué·es pendant plus de 15 heures.

C’est pour cette raison que Dieu, l’Académie, ou peu importe qui, a créé les awards : afin que la personne qui a gâché les vacances d’un avion rempli de gens puisse recevoir le prix de la plus grosse merde de la planète.

Malheureusement, cette personne est restée anonyme depuis l’incident en 2015. Allez, montre-toi. N’aie pas peur. Nous saluons ton œuvre.

L’award d’honneur des échafaudages les plus iconiques : le Palais de justice de Bruxelles

Vous vous souvenez de la sortie de Ghostbusters de Ray Parker Jr., de la tentative d’assassinat de Margaret Thatcher par l’IRA ou de la catastrophe de Bhopal ? Non ? Normal, c’était en 1984, soit également la dernière année où les Belges ont pu voir le Palais de justice de Bruxelles sans échafaudages.

Et vous voulez savoir un truc encore plus fou à raconter, hormis le fait que ce bâtiment est le plus grand palais de justice du monde ? Les échafaudages actuels, qui ont été placés en 2005, étaient tellement en mauvais état qu’ils ont dû être eux-mêmes rénovés.

Quand finira la campagne de restauration du palais de justice ? 2030 ? On ne sait jamais très bien. Et puis l’histoire l’a prouvé : on n’est jamais à l’abri de nouveaux retards et autres changements de plans.

L’award de la performance live la plus violente : quand Miguel a donné un kick dans la gueule de membres du public

Sauter d’une scène à une autre est un exploit qui, en toute honnêteté, ne devrait être tenté que par des êtres suprêmes au talent surnaturel. Et je ne dis pas que Miguel n’en est pas un ! Mais il n’a pas vraiment prouvé ses talents de saut lors des Billboard Music Awards 2013, lorsqu’au lieu de sauter au-dessus du public, il l’a frôlé et a chopé la tête de deux femmes au passage. Ah, les moments de télévision ratés, c’était le bon vieux temps.

L’award de l’idée pourrie : quand les médias digitaux sont passés en mode vidéo

Écrire sur ce sujet, c’est comme devoir raconter un trauma de l’enfance, mais c’est comme ça : en 2016, Mark Zuckerberg a proclamé que Facebook serait dominé par la vidéo, ce qui a forcé les rédactions à renforcer furieusement leurs départements vidéo en prévision d’une perte de trafic. Mais cette transition vers la vidéo n’a pas vraiment porté ses fruits, et le Wall Street Journal a révélé qu’en fait, Facebook avait gonflé les chiffres d’audience pour la vidéo et que personne n’allait gagner d’argent grâce à ça, ce qui a entraîné des licenciements massifs dans l’ensemble du secteur.

Lol. Quelle bonne blague, Zuck. T’es un petit malin, toi !

L’award de l’investissement le plus judicieux : quand la Turquie a ouvert un parc d’attractions qui a tenu un an

Wonderland Eurasia était un parc d’attractions situé à Ankara, ouvert en mars 2019 et fermé en février 2020. C’était le troisième parc le plus grand au monde – il comptait 17 montagnes russes avec plein de dinosaures géants, des squelettes de dinosaures et de plus petits œufs de T-rex en train d’éclore. Car on le sait : ce que le public veut, c’est payer le prix fort pour voir des bébés dinosaures en plastique.

Hélas, le projet, dont la construction avait coûté 680 millions d’euros, a fermé ses portes en raison du faible nombre de visiteur·ices. Il nous reste quelques photos déprimantes des diplodocus décapités et des théières géantes à l’abandon. L’année dernière, des gars de YouTube se sont introduits dans le parc et ont trouvé de la nourriture pourrie dans les frigos. La fin d’une ère.

L’award du plus chaud lapin : quand Ted Cruz a liké du porno sur Twitter

Le républicain texan, qui avait déjà affirmé que l’interdiction des ventes de sex toys protégerait la « morale », a liké une vidéo porno de type MILF sur Twitter, posté par un compte appelé @SexuallPosts. Son excuse : c’était quelqu’un d’autre (et que a avait été fait par accident).

L’award de l’award le plus malaisant : quand les présentateurs des Oscars ont annoncé le mauvais gagnant

Toutes nos félicitations à Moonlight pour cet award bien mérité. Mais le moment qui a précédé cet award en 2017 est comparable à ce rêve où vous vous retrouvez nu·e devant votre classe. Les présentateurs avaient d’abord donné la prestigieuse récompense à La La Land… par erreur.

Pas moins de trois producteurs de La La Land ont dû clarifier devant un public en direct que, oui, la mauvaise carte de résultats a été lue, et oui, Moonlight était en fait le meilleur film.

Et histoire de rendre la situation un peu plus ridicule, l’un d’entre eux a brandi la carte sur laquelle était écrit « MOONLIGHT » et la caméra a fait un gros zoom dessus, pour bien montrer qu’on était en train d’assister à l’une des plus grosses boulettes des Oscars de tous les temps.

L’award du meilleur placement de produit non-voulu : le café Starbucks dans « Game of Thrones »

Imaginez : vous êtes la personne sous-payée et débordée de travail qui a été chercher ce café à l’actrice (on pensait que c’était Emilia Clarke, mais on sait maintenant qu’il s’agit de Conleth Hill, qui joue le rôle de Lord Varys), qui est payée plus par jour que vous en un mois. Vous découvrez ensuite que le café est sur le montage final, seulement après la diffusion de l’épisode, qui a coûté près de 14 millions d’euros. Imaginez les sueurs froides en parcourant votre feed, chaque meme faisant monter votre anxiété plus vite que la tension artérielle d’un cadre de HBO. Imaginez les mails, les récriminations. Imaginez que vous ayez une réaction de stress post-traumatique la prochaine fois que vous verrez un gobelet Starbucks.

The “package” stuck between the two windows. Photo: Liam Smith, the

L’award du meilleur date Tinder : la fille qui s’est retrouvée coincée entre deux fenêtres en voulant récupérer le caca qu’elle avait jeté par la fenêtre

Encore une histoire de caca, déso. Mais cette histoire, c’est vraiment l’impensable de l’impensable. Elle devait figurer sur cette liste. Donc la meuf a fait caca chez son date – ça arrive – et elle n’arrivait pas à le faire partir en tirant la chasse. Dans une panique aveugle, sa solution a été de récupérer son œuvre dans les toilettes et la jeter par la fenêtre de la salle de bain. Le truc, c’est que sa crotte n’est pas allée bien loin et s’est retrouvée coincée entre deux fenêtres qui ne s’ouvraient pas. Après avoir grimpé pour tenter de la bouger – la tête la première – elle s’est retrouvée coincée, elle aussi, et son date a dû appeler les pompiers. On ne connaît pas le statut de leur relation aujourd’hui.

L’award de la meilleure excuse : quand Justin Bieber, 18 ans, a vomi deux fois sur scène parce qu’il avait « bu trop de lait »

C’était vraiment pas malin… En plein dans sa période Boyfriend, alors qu’il tentait désespérément de passer du statut d’enfant-star crâneur à celui d’adulte au grand cœur, il a admis publiquement avoir bu du lait. Et non seulement de le boire nature (berk), mais aussi d’en avoir bu « trop ».

L’award de la série gâchée : Strip-tease

Née sur la RTBF, Strip-tease a marqué plusieurs générations, de différentes façons. Des débuts expérimentaux aux épisodes iconiques, l’émission capturait ce qui composait la société, des golfeurs de milieux aisés aux habitant·es des Marolles. Des portraits touchants et bienveillants, des moments plus cyniques et des instants volés franchement drôles. Puis, des épisodes sont conçus en France et le ton change. Ça devient moins libre au niveau de la forme, plus « cas soc’ » dans le fond… Arrive ensuite l’épisode Recherche bergère désespérément, le malaise, le tollé et la fin. Strip-tease est devenu en quelques années « de la téléréalité de classe pour CSP+ en quête de voyeurisme, de la trash TV pour bourgeoisie en mal de domination sociale ». Le pire, c’est qu’il y a pire. En 2019, RMC Story a tenté de relancer la série. On n’en parlera pas ici.

VICE Belgique est sur Instagram et Facebook.