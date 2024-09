Les basses profondes incitent à danser et personne ne sait pourquoi

À un concert, en boite… on a déjà tous ressenti ce moment où l’envie de danser vous envahit, et que votre corps se met à bouger tout seul. Selon une nouvelle étude publiée dans Current Biology, les haut-parleurs à très basse fréquence (VLF) qui émettent des basses profondes inciteraient à danser plus intensément, et les scientifiques à l’origine de l’étude ne savent pas trop pourquoi.

L’étude, intitulée « Undetectable very-low frequency sound increases dancing at a live concert » a été conçue pour répondre à une question simple : les sons à basse fréquence, autrement dit les basses profondes que l’on ressent dans les os, incitent-ils à danser davantage ? Pour étudier ce phénomène, les scientifiques ont engagé le duo de musique électronique Orphx pour un concert au LIVELab, un espace de concert et de laboratoire de l’université McMaster, dans l’Ontario (Canada).

Videos by VICE

Les personnes assistant au concert ont été informées de ces paramètres et ont été équipées de bandeaux qui capturaient leurs mouvements. Les scientifiques ont installé des haut-parleurs VLF dans le LIVELab et les ont allumés et éteints toutes les 2,5 minutes pendant un concert de 55 minutes. « Nos données montrent que les participants ont bougé davantage (de 11,8 % en moyenne), lorsque les VLF étaient allumés », indique l’étude.

Après le concert, les scientifiques ont interrogé les participants sur leur expérience. « Les données du questionnaire post-concert indiquent que les participants ont éprouvé des sensations corporelles associées aux fréquences basses pendant le concert, et que celles-ci étaient agréables et contribuaient à l’envie de bouger (tous les p < 0,001). Cependant, les sensations corporelles n’ont pas été perçues comme plus fortes que lors de concerts du même genre », selon l’étude. Il semblerait que les danseurs ne sont pas vraiment capables de détecter la présence des enceintes VLF, même s’ils dansent davantage lorsqu’elles sont allumées.

« Un comportement complexe et social – la danse – peut être augmenté en intensité par les VLF sans que les participants n’en aient conscience. »

Dans une autre expérience, les scientifiques ont fait venir des personnes dans un laboratoire pour écouter la musique d’un concert au moyen de deux ensembles différents de haut-parleurs. L’un était équipé de VLF et l’autre non. Environ la moitié des personnes qui écoutaient étaient capables de dire quels étaient les haut-parleurs VLF, pas mieux qu’un résultat aléatoire. Il semble que les gens ne sont pas capables d’identifier les basses profondes lorsqu’ils les entendent, mais qu’elles provoquent tout de même des mouvements du corps.

Les scientifiques ne savent pas pourquoi les participants réagissent pendant les sections VLF du concert, tout ce qu’ils savent, c’est qu’ils le font. « Les mouvements augmentaient en présence de VLF, et comme les VLF étaient inférieurs ou proches des seuils auditifs (et qu’une expérience ultérieure a suggéré qu’ils étaient indétectables), nous pensons que cela représente un effet inconscient sur le comportement, probablement via le traitement vestibulaire et/ou tactile. »

Le système vestibulaire est la partie de l’oreille qui donne aux humains le sens de l’équilibre et la conscience de leur corps. Il s’agit du système complexe de canaux de votre oreille interne par lequel le son se déplace. « Les systèmes vibrotactile et vestibulaire traitent les sons de basse fréquence, ont des liens étroits avec le système moteur, et peuvent affecter les évaluations du sillon, le mouvement spontané et la perception du rythme », indique l’étude. « Une théorie suggère que le système vestibulaire en particulier joue un rôle fondamental dans la perception humaine des basses fréquences, du rythme musical et de l’envie de bouger en musique, en partie en raison des effets vestibulaires-autonomiques. »

La science suggère que vous pouvez ressentir les basses profondes de la musique même si vous ne les entendez pas consciemment. Cela pourrait également signifier que les VLF peuvent être utilisés pour pousser les gens à se mettre dans l’ambiance. « Ces résultats démontrent qu’un comportement complexe et social – la danse – peut être augmenté en intensité par les VLF sans que les participants n’en aient conscience. »

VICE France est sur TikTok, Twitter, Insta, Facebook et Flipboard.

VICE Belgique est sur Instagram et Facebook.