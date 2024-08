Les boursicoteurs pensent déjà à profiter de la situation en Ukraine

Sur Reddit, et plus précisément le sub (une sous-partie du site) consacré au boursicotage, les investisseurs discutent déjà actions et titres qui pourraient leur permettre de faire des bénéfices à court terme si la Russie s’engage dans une « guerre totale » avec l’Ukraine. Premières conclusions tirées de ces réflexions : les compagnies pétrolières américaines sont des opportunités plutôt intéressantes pour ceux qui veulent « faire de la moula » immédiatement alors que le complexe militaro-industriel, Lockheed Martin en tête (première entreprise américaine de défense et de sécurité) serait un excellent choix si le conflit s’éternise et mute en Troisième Guerre mondiale.

La situation en Ukraine a et va avoir un impact économique et géopolitique majeur sur la planète. Il est donc compréhensible que les gens qui s’intéressent à la Bourse discutent sur des forums de l’effet d’une guerre au retentissement mondial sur leurs investissements. En revanche, ça fait toujours un petit choc de voir le langage du boursicoteur associé à des memes genre GameStop utilisé pour parler de l’invasion d’un pays qui pourrait résulter par des milliers de morts.

La plupart des tops posts publiés sur WallStreetBets, le subreddit consacré aux investissements en Bourse, parlent de l’agression russe. Certains utilisateurs suggèrent notamment que la période est idéale pour des « dips » généralement associés à l’instabilité économique. Un autre s’interroge sur la manière dont la crise affectera le cours de l’action Domino’s Pizza.

La plus directe des allusions à l’invasion Russe est venue d’un WSB Pre-Market Community Talk, une conversation organisée par le forum mardi 22 février pendant laquelle la majorité des échanges s’est concentrée sur les meilleurs investissements à faire selon différents scénarios hypothétiques. Les compagnies pétrolières américaines et certains fonds indiciels remportent les suffrages des utilisateurs à la recherche de bénéfices rapides, les fournisseurs de matériels militaires ont la préférence de ceux qui font le pari que la guerre s’étendra à d’autres pays.

« Quoi qu’il se passe en Ukraine, cela devrait se répercuter positivement sur le prix du pétrole américain »

Leur déduction ? La Russie est un gros producteur d’énergie qui fournit une partie des pays européens. Les sanctions à venir devraient impacter la circulation de ces ressources – l’Allemagne a déjà suspendu la procédure de certification du gazoduc Nord Stream 2. Les membres européens de l’OTAN, alliés des États-Unis, vont donc être plus dépendants du pétrole américain, augmentant de facto sa valeur.

« En tenant compte du fait que la Russie va peut-être s’enfoncer encore un peu plus en Ukraine et que la réponse internationale est ralentie, je suppose que les prix de l’énergie et du pétrole en particulier vont commencer à bouger. Je pense qu’il serait judicieux de miser sur l’indice USO (qui suit le prix du pétrole brut). Comme les US sont indépendants en énergie, il y aura une probable hausse de l’exportation du pétrole américain vers les alliés européens de l’OTAN ce qui va augmenter son prix », avance un des utilisateurs. « Quelle que soit la situation en Ukraine, elle devrait se répercuter positivement sur le prix du pétrole américain. »

Même s’il n’y a aucun moyen de savoir qui parle précisément dans l’enregistrement, les participants de ce call sont des membres ou des modérateurs du subreddit WallStreetBets. Quant à l’indice USO, il est déjà 10 % plus haut que le mois dernier, alors que la Bourse a globalement baissé de 3 %.

WallStreetBets n’est bien entendu pas le seul à participer à ce petit jeu belliciste. Comment profiter financièrement de la crise ukrainienne est un enjeu récurrent sur les sites d’information et ceux spécialisés. Tous se demandent quelles vont être les conséquences du conflit sur la Bourse, certains prodiguant des conseils en placements ou dévoilant la meilleure manière de protéger ses investissements. StockMarket.com et Nasdaq.com ont publié un article intitulé : « Quatre actions ‘Pétrole et gaz’ à surveiller activement », Business Insider s’est fendu d’un « Comment investir alors que la Russie envahit l’Ukraine : quatre stratégies à envisager » (accessible aux abonnés). Ces derniers jours, SeekingAlpha, MarketWatch, InvestorPlace et USA Today ont aussi publié des papiers sur les investissements les plus avantageux à faire, liés à au conflit.

Sur WallStreetBets, les discussions s’orientent autour des actions d’entreprises de défense et de sécurité comme Palantir, firme qui a les faveurs des utilisateurs de Reddit. Les mêmes questions reviennent : quand et comment les acheter ?

« Est-ce que quelqu’un a d’autres idées d’investissement qui ne viennent pas du secteur de l’énergie ? On sait ce qu’on a à faire côté pétrole », demande un utilisateur.

« Combien de temps va durer la guerre ? Qui va-t-elle concerner ? A priori, tout ce qui est investissement sur le long terme, aérospatial, c’est bien. Les entreprises de défense aussi. Mais si c’est juste une guerre éclair en mode escarmouche, il n’y a probablement que le pétrole qui nous intéresse », rétorque un autre.

« Je n’investirais dans le complexe militaro-industriel qu’en cas de Troisième Guerre mondiale »

La conversation se poursuit sur des bases prospectives. Pour un internaute, ça serait « hilarant » si Trump était réélu à cause de la situation en Ukraine, ce qui entraînerait forcément une « hausse significative des profits en Bourse ». La plupart des utilisateurs considèrent que les entreprises de défense sont un investissement à long terme plus risqué et uniquement payant si le conflit dérive vers une guerre généralisée avec beaucoup de morts et de dégâts matériels.

« Qu’est-ce que vous pensez de l’achat d’actions Lockheed Martin ou d’autres fournisseurs du complexe militaro-industriel américain ? Parce qu’on prend un risque, si la Russie n’envahit pas, l’investissement est caduc », s’interroge un autre redditeur avant d’enchaîner « Qu’est-ce que vous pensez de la probabilité d’une invasion ? »

« Tu n’envoies pas des tanks pour des missions de maintien de la paix », répond un autre.

« Je voulais dire une invasion de Kiev », précise le premier interlocuteur. « Je parle d’une invasion et d’une guerre totale ».

« On a pas mal d’équipement qui attend d’être utilisé là », ajoute un troisième.

« Avant de savoir si Lockheed va obtenir de nouveaux contrats, est-ce qu’ils vont solder les anciens ? Je ne pense pas que ça sera le cas. »

« Je n’investirais dans le complexe militaro-industriel qu’en cas de Troisième Guerre mondiale », conclut un dernier. « Sinon, je mettrais mon argent ailleurs. »

