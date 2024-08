Les brillants devraient être bannis, croient des scientifiques

Pour préserver la Terre, il faudrait peut-être faire une croix sur les brillants, ces étincelantes particules qui agrémentent les bricolages, les décorations, le maquillage, les vêtements et tout ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue. C’est à mon sens une triste nouvelle pour l’humanité; j’ai toujours cru qu’un monde sans glitters était l’équivalent d’un monde sans soleil.

Une partie de la communauté scientifique vient désormais refroidir mon enthousiasme pour les brillants : des experts demandent à ce qu’ils soient bannis, car ils représentent des risques notamment pour les océans, rapporte The Independent.

Des experts interviewés par le quotidien britannique indiquent que les brillants font partie du plus large problème des microplastiques, ces fragments de plastique de moins de cinq millimètres que l’on retrouve par billions dans les océans, qui proviennent notamment de la fragmentation de débris et de la production de microbilles, elle aussi pointée du doigt par la communauté scientifique.

Ces microbilles sont jugées « toxiques » par le gouvernement du Canada, qui entend les interdire dans les produits de toilette dès l’été prochain. Le règlement ne fait pas mention des brillants. Le ministère de l’Environnement n’a pas répondu à nos questions, notamment à savoir si le gouvernement comptait un jour les bannir, au même titre que les microbilles.

Néfastes pour la planète

Les microplastiques ont des conséquences certaines sur l’environnement. Ils se retrouvent dans l’eau et sont par la suite ingérés par les animaux marins, du plancton aux baleines, et peuvent se retrouver dans le corps humain lorsqu’on les consomme, résume The Independent. On rappelle que des scientifiques ont découvert du plastique dans le tiers des poissons pêchés au Royaume-Uni.

Une enquête d’Orb Media, publiée en septembre, révélait que l’eau du robinet était amplement contaminée par des microplastiques, et ce partout dans le monde. Environ 83 % des échantillons recueillis sur six continents étaient contaminés. Le pire taux était observé aux États-Unis et au Liban, où ils atteignaient les 94 %.

Les experts indiquent que, si ces particules sont dans l’eau, elles sont aussi dans la nourriture. « Pourquoi devriez-vous vous en soucier? Il a été démontré que les microplastiques absorbent des produits chimiques toxiques liés au cancer et à d’autres maladies, et qu’ils les relâchent lorsqu’ils sont consommés par des poissons et des mammifères », indique Orb. Le média ajoute que les études sur les effets des microplastiques sur la santé n’en sont qu’à leurs débuts.

Bannis des garderies

Soucieux d’avoir un effet positif sur les océans, un groupe de garderies britanniques réunissant 2500 enfants a banni l’utilisation des brillants des séances de bricolage de Noël, rapportait la semaine dernière The Guardian .

En entrevue avec le journal britannique, la chercheure associée au UK’s Centre for Ecology and Hydrology, Alice Horton, a souligné la pertinence d’une telle mesure : « Les brillants sont certainement des microplastiques et ils peuvent créer autant de dommages que les autres microplastiques. […] Réduire l’utilisation des brillants en général réduirait la quantité de microplastiques dans l’environnement. Donc, il est probable que ce soit bénéfique, de la même manière que le fait de bannir les microbilles. »

Elle nuance tout de même : une garderie seule n’aurait pas d’effets mesurables, mais elle peut montrer l’exemple aux autres.

Justine de l’Église est sur Twitter.