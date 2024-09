Les cascadeurs de GTA roulent pour la douleur et la gloire, c’est tout

Tous ceux qui ont un jour incarné CJ, Niko ou Trevor savent à quel point les véhicules sont importants dans Grand Theft Auto. Hormis coller une droite gratuite à un passant, voler une voiture est sans doute le comportement criminel le plus immédiatement encouragé par la licence de Rockstar Games, dont le nom désigne d’ailleurs le vol de véhicules motorisés dans la loi des États-Unis. Ce qui différencie les joueurs, c’est plutôt ce qu’ils vont faire de ces engins : écraser des passants, rendre visite aux prostituées, mitrailler la police par la fenêtre… Ou peut-être enchaîner les cascades.

Rockstar encourage les joueurs à multiplier les acrobaties motorisées depuis le premier épisode 3D de Grand Theft Auto. Chaque fois que l’on prend son envol au volant d’un véhicule de GTA III, sorti en 2001, un compteur affiche la longueur et la hauteur du saut, le nombre de saltos et la rotation. Plus les valeurs sont hautes, plus le bonus financier versé au joueur sera important. Depuis cet épisode, la carte de chaque GTA comporte aussi des dizaines d’emplacements de « cascades uniques » qui peuvent rapporter gros.

Voilà donc près de vingt ans que GTA pousse ses joueurs à virevolter dans de grosses cylindrées. Cependant, une petite caste de gamers a poussé le délire encore plus loin. Cette « scène stunt » ne se contente pas d’emprunter les rampes prévues par les développeurs : elle exploite l’environnement, le moteur physique et les défauts des jeux pour réaliser des cascades toujours plus impressionnantes dans une course à la performance qui ne va pas sans rappeler le milieu du speedrun. Sommé de s’expliquer sur cette passion peu commune, plex, le fondateur du cercle Evolve Stunting, explique :

Les véhicules de GTA ont une physique incroyablement amusante et profonde. Nous passons chaque véhicule au crible jusqu’à connaître toutes ses limites, puis nous essayons de réaliser des tricks extrêmement difficiles. On peut se sentir se rapprocher du but, encore et encore, jusqu’au moment où ça passe enfin. À ce moment-là, on se sent fier. On a l’impression d’avoir accompli quelque chose.

Les fondations de la scène stunt semblent avoir été établies dès GTA III. En ce temps-là, quelques petits malins utilisaient un bug dans la physique du jeu pour transformer leur voiture en handspinner volant à la faveur d’une collision avec un train, une technique parfois désignée sous le nom de « superjump ». Cependant, ce n’est qu’au milieu des années 2000 que l’on a vu apparaître la grande obsession qui allait définir les futurs stunters : atteindre des endroits élevés, étranges et/ou difficile d’accès en faisant preuve de dextérité avant tout.

Vice City et San Andreas, publiés respectivement en 2002 et 2004, semblent avoir donné conscience à une poignée de joueurs que les GTA contenaient assez de failles logicielles pour permettre des sauts invraisemblables. La naissance de YouTube en 2005 a permis à ces quelques malins de révéler leur savoir-faire au monde entier. Ainsi, dans cette vidéo diffusée en septembre 2006, un stunter fait étalage de la technique fondatrice de la scène stunt, le « bump », et de quelques autres mouvements essentiels mais pas encore baptisés.

Le bump consiste à lever la roue avant de sa moto avant de percuter un trottoir le plus rapidement possible, ce qui projette le véhicule dans les airs. Les années passants, de nouvelles techniques ont été inaugurées. Le « glide » permet de rester en l’air plus longtemps en exploitant un glitch liée à la rotation du véhicule. Dans un « wallride », le joueur roule sur une surface parfaitement verticale. Ce sont toutes ces techniques et les nombreux tutoriels qui leur ont été dédiées, mais aussi la sortie de GTA IV en 2008, qui ont lancé la scène stunt pour de bon à l’aube des années 2010.

Avec GTA IV, Rockstar a fait un beau cadeau aux joueurs PC en intégrant un éditeur de vidéos dans le jeu. Ce « Rockstar Editor » est le successeur de la fonction « Replay » qui permettait aux joueurs de GTA III, Vice City et San Andreas de capturer les derniers instants de gameplay… S’ils parvenaient à échapper à ses innombrables bugs. Désormais, les stunters pouvaient enregistrer leurs prouesses en douceur et les exposer dans des montages toujours plus ambitieux. En France, l’émergence des premiers forums dédiés exclusivement au stunting aux alentours de 2009 a permis de diffuser ces clips à un public toujours plus large. Puis les moddeurs sont arrivés.

Contrairement à bon nombres d’autres licences à gros budget, Grand Theft Auto a toujours été bienveillant vis-à-vis des mods, ces extensions développées par des amateurs. Certains ajoutent des armes, des quêtes, des habits, des environnement spécial cascades ou de nouveaux modèles de véhicules, d’autres permettent de modifier le comportement de ces véhicules : plus de vitesse, plus de maniabilité, des cadrans de vitesse pour mieux doser ses sauts, la possibilité de drifter… L’utilisation des ces modifications n’est guère appréciée chez les stunters, qui considèrent souvent que les seules acrobaties valables sont celles qui peuvent être réalisées « au naturel ». Cependant, ce bouillonnement de contenu amateur – le site GTA Garage répertorie plusieurs milliers de mods pour San Andreas et IV – semble ne pas être passé inaperçu chez Rockstar.

GTA IV ne comprenait que 123 véhicules « officiels ». GTA V/Online, sorti en 2013, en propose désormais 630, surtout des voitures, mais aussi des BMX, des avions de chasse, des hors-bord… Tous ces engins sont uniques par l’aspect et le comportement. De plus, cet opus ayant été lancé au terme d’un battage médiatique jamais vu dans l’industrie du jeu vidéo, ils ont tous vite servi d’innombrables tentatives de cascade : plus de onze millions de personnes ont acheté le jeu le jour de sa sortie. Enfin, V/Online s’est vite fait remarquer pour ses mécanismes « pro-stunting ». Les puristes le répètent sur les forums : dans le IV, c’était beaucoup plus dur de stunter. On en viendrait presque à croire que Rockstar avait décidé d’encourager les cascadeurs… Ce qui n’est pas invraisemblable quand on creuse un peu.

Au-delà du fait que certains spots de la map semblent avoir été créés juste pour encourager les stunts – notamment ce trou dans une enseigne de magasin, idéal pour les base jump de précision –, les nombreuses mises à jour gratuites dont a bénéficié GTA V depuis son lancement ont révélé l’intérêt du développeur pour les acrobates, motorisés ou non. Ainsi, en juillet 2016, Rockstar a publié l’extension Cunning Stunts, qui permet aux joueurs de s’élancer sur des pistes absurdes façon Trackmania. Dans des mises à jour postérieures, une moto et une voiture qu’on jurerait conçues pour les cascades ont fait leur entrée dans le jeu : grâce à leurs réacteurs, l’Oppressor et la Rocket Voltic permettent de s’envoler comme après un bump, sans faire de bump.

Tout ceci a conduit à un genre d’explosion de la scène stunt. Des milliers de joueurs (au moins) ont passé des heures à ratisser la map à la recherche du bon trottoir à percuter pour atterrir sur une grue dans le lointain. Plex rapporte que son « gang » de stunt, Evolve Stunting, comptait plus de 2 000 membres à son heure de gloire. C’est à cette époque que les vidéos de stunt se sont transformées en vitrines. Les collectifs exposaient leurs meilleures prouesses dans des compilations soigneusement réalisées, montées et mises en musique. Pas besoin d’être un expert pour apprécier, explique le stunter vétéran Hazardous : « Je pense que la plupart des stunts vraiment compliqués sont très plaisants à voir, et je pense que les gens qui ne connaissent absolument pas le jeu le ressentent aussi. »

Aujourd’hui, forcément, la scène stunt n’est plus aussi vigoureuse. Cela fait tout de même six ans que GTA V est sorti. « Une grosse partie de la communauté a pris le large, concède plex, mais notre équipe continue à tenter de repousser les limites. La passion nous fait tenir. Il reste beaucoup à faire, la limite de skill est extrêmement haute. […] Malheureusement, les stunters ont déjà poncé la majeure partie de la carte et il est devenu difficile de trouver de nouveaux spots. Nous devrions voir un grand retour des stunters pour GTA 6, et beaucoup de sang neuf aussi. » Le nouvel épisode de la licence serait en développement – en tout cas, c’est ce que disent les innombrables rumeurs qui circulent depuis quelques semaines.



Meme si GTA 6 ne sort jamais, les stunters peuvent compter sur une poignée d’autres licences pour calmer leurs pulsions. La physique permissive des Just Cause attirent les cascadeurs depuis longtemps et le crew Evolve Stunting joue aussi avec Skate 3, PUBG, Fortnite et une paquet d’autres licences. Et finalement, fait remarquer plex, toute cette scène stunt n’est pas si éloignée d’autres communautés basées sur la quête effrénée du skill, notamment les freestylers de Rocket League et les trick-shotters de FPS. Méfiez-vous, les puristes sont partout, et ils sont prêts à souffrir plus que vous pour s’amuser.

