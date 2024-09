Les cornes des rhinocéros ont rétréci à cause du braconnage

Une étude a révélé que les cornes de rhinocéros ont rétréci au cours du siècle dernier. Les experts soulignent que ce phénomène est directement lié à la chasse et au braconnage de prises toujours plus grosses.

Les recherches publiées dans le Journal of People and Nature montrent que le phénomène s’observe pour toutes les espèces de rhinocéros. Les animaux aux cornes plus courtes sont moins susceptibles d’être visés par les braconniers et ont donc plus de chances de survivre aux chasses et de se reproduire. Les cornes de rhinocéros sont très prisées par les chasseurs de trophées et sont également utilisées comme remèdes au Vietnam et en Chine.

« La préférence de spécimens aux cornes ou aux défenses plus grandes a fait que ceux qui ont des caractéristiques plus petites ont survécu et se sont reproduits davantage, transmettant ces traits aux prochaines générations et entraînant un changement évolutif », ont écrit les chercheurs.

Ces derniers sont arrivés à cette conclusion après avoir étudié des photos de diverses espèces datant des 140 dernières années.

Oscar Wilson, auteur principal de l’étude, craint que cette généralisation des cornes courtes n’entraîne à la fois l’augmentation du nombre de rhinocéros tués pour combler le déficit et une plus grande difficulté pour les animaux de se défendre.

« C’est évidemment une mauvaise nouvelle pour les chasseurs, mais aussi pour les rhinocéros, car si les chasseurs cherchent à obtenir la même quantité de corne, ils devront tuer davantage d’animaux », explique Wilson. « Les rhinocéros utilisent leurs cornes pour diverses raisons, comme défendre leur territoire ou trouver un partenaire. Nous pensons que cela aura certainement des répercussions sur leur mode de vie. »

Les rhinocéros ont été classés parmi les espèces menacées par la World Wildlife Foundation. Le rhinocéros noir est considéré comme une espèce en danger critique d’extinction. On compte actuellement moins de 30 000 rhinocéros à l’état sauvage.

