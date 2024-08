Les crabes feront bientôt rouler les voitures électriques

Si pas mal d’alternatives à la batterie classique ont déjà été explorées, une équipe de chercheurs de l’université du Maryland et de l’université de Houston a récemment découvert une solution quelque peu surprenante (et souvent réservée aux restaus du littoral) : les crabes.

Plus précisément, un électrolyte présent dans la carapace de ces crustacés pourrait aider les scientifiques à développer des batteries plus performantes et plus écologiques. Leurs conclusions ont été publiées jeudi dernier dans Matter, une revue scientifique à comité de lecture.

Cela fait une trentaine d’années que le fameux lapin de Duracell a fait son entrée dans la culture populaire, mais ça n’a pas empêché les piles et batteries d’acquérir une mauvaise réputation. Principalement parce qu’elles peuvent laisser échapper des produits chimiques toxiques dans le sol et les réserves d’eau, tels que le plomb et le lithium.

Comme le soulignent de nouvelles recherches, les voitures électriques et les sources d’énergie renouvelables comme le solaire et l’éolien ont fait augmenter la demande générale en batteries, bien que ces nouvelles technologies partaient au départ d’une bonne intention en termes de réduction des effets néfastes sur l’environnement.

« La chitine a de nombreuses sources, notamment les parois cellulaires des champignons, les exosquelettes des crustacés et les poches à encre des calmars. »

« De nos jours, nous produisons et utilisons énormément de batteries, ce qui soulève la possibilité de problèmes environnementaux », a déclaré Liangbing Hu, directeur du Center for Materials Innovation de l’Université du Maryland, dans un communiqué de presse. « Les séparateurs en polypropylène et en polycarbonate par exemple, qui sont largement utilisés dans les batteries lithium-ion, mettent des centaines ou des milliers d’années à se dégrader et alourdissent la charge environnementale. »

Les batteries ont généralement besoin d’un électrolyte pour transférer les ions entre les charges négatives et positives. Malheureusement, de nombreuses batteries commercialisées aujourd’hui utilisent des produits chimiques corrosifs en guise d’électrolytes, qui s’enflamment lorsqu’on les jette. La nouvelle batterie mise au point par les chercheurs utilise un électrolyte en gel à base de chitosan.

Source : Matter, September 2022

« Le chitosan est un produit dérivé de la chitine. La chitine a de nombreuses sources, notamment les parois cellulaires des champignons, les exosquelettes des crustacés et les poches à encre des calmars », a déclaré Hu. « La source la plus abondante de chitosan est l’exosquelette des crustacés, surtout celles des crabes, crevettes et homards, soit les déchets de fruits de mer. On en trouve donc sur toutes les tables ».

« L’électrolyte chitosan-Zn dérivé du crabe présente non seulement d’excellentes performances pour les batteries, mais libère aussi ses constituants dans l’environnement de manière naturelle. »

Selon les chercheurs, ces batteries à base de crabe possèdent un rendement énergétique élevé et pourraient constituer une alternative suffisante pour stocker l’énergie destinée aux réseaux électriques éoliens et solaires. « Les avantages de l’électrolyte chitosan-Zn permettent non seulement de réaliser des batteries Zn-métal à haut débit et durables, mais mettent également en avant le potentiel des biopolymères naturels pour des applications de stockage d’énergie durables et vertes », rapportent les auteurs dans l’article.

En outre, le chitosan est biodégradable, ce qui signifie qu’il peut se décomposer en cinq mois. Au lieu de déverser encore davantage de plomb et de lithium dans nos sols, le seul déchet qu’il laisse derrière lui est le zinc, qui peut être facilement recyclé.

« L’électrolyte chitosan-Zn dérivé d’un biomatériau naturel (crevette, crabe, etc.) présente non seulement d’excellentes performances pour les batteries, mais libère aussi ses constituants dans l’environnement de manière naturelle », écrivent les auteurs.

Hu espère qu’à l’avenir, toutes les batteries seront fabriquées à partir de matériaux biodégradables. En attendant, considérez ces résultats comme une raison supplémentaire de continuer à manger des crabes, car la frontière est mince entre se gaver de crustacés et alimenter votre future Tesla.

