Les dauphins ont un clitoris « remarquablement similaire » à celui des femmes

Les dauphins sont connus pour leur appétit sexuel prononcé. Ils se masturbent avec des anguilles vivantes. Ils vivent dans des sociétés sexuelles sans limites. Ils font partie des rares mammifères autres que les humains à avoir des relations sexuelles pour le plaisir et les liens sociaux.

Ils sont trop intelligents, trop habiles et trop sexuels à mon goût et je ne veux plus jamais me retrouver dans l’eau avec l’un d’eux, merci. Quoi qu’il en soit, des scientifiques du Mount Holyoke College, dans le Massachusetts, ont découvert que le clitoris du dauphin était « remarquablement similaire » à celui des femmes. Et donc au mien, ce qui me contrarie beaucoup.

Les chercheuses – Dara Orbach, du Mount Holyoke College, et Patricia Brennan, professeure de biologie – ont autopsié onze femelles mortes de causes naturelles, et disséqué leurs organes reproducteurs, avant de créer une tomographie 3D de leurs vagins. Puis elles ont fixé les tissus dans de la paraffine afin d’en examiner la structure.

Elles ont découvert que, à l’instar des femmes, les dauphins ont un capuchon clitoridien et deux zones de tissu érectile étendu, qui se confondent en un seul corps. Étant donné que, chez la femelle dauphin, le capuchon du clitoris est mince et plié, comme chez la femme, les chercheuses en ont déduit qu’il s’agrandissait, s’engorgeait et devenait plus sensible lorsque les femelles étaient excitées. Le clitoris humain existe principalement pour la stimulation et le plaisir, on peut donc supposer qu’il en va de même chez le dauphin.

La seule différence avec le clitoris humain est que celui des dauphins se trouve à un endroit légèrement différent. « Chez les dauphins, le clitoris se trouve à l’entrée de l’ouverture vaginale et il est en contact direct avec le pénis pendant la copulation, contrairement à la position externe du clitoris chez la femme », explique Orbach dans un communiqué de presse.

Cela facilite la stimulation lors de l’accouplement – les dauphins mâles n’ont pas de mains, Dieu merci, je vais donc applaudir la nature pour ce choix ergonomique.

