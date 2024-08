Les empanadas chorizo et banane plantain

Pour 16 empanadas

Préparation : 10 minutes

Temps total : 1 heure 30

Ingrédients

pour la pâte à empanadas:

6 bananes plantain vertes (environ 2 kg)

3 feuilles de laurier

1 cuillère à café de bouillon dashi en poudre

1 cuillère à café de fleur de sel

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

pour l’appareil :

700 grammes de chorizo

1 oignon, coupé en petits dés

30 g de piments calabrais, émincés

Pour la sauce :

125 ml de vinaigre de champagne

2 gousses d’ail

2 jaunes de gros oeufs

1 bouquet de coriandre

1 piment jalapeno, épépiné

1 échalote, pelée

125 ml d’huile de colza

pour finir :

de l’huile de colza, pour graisser et frire

Instructions

1. Commencez par faire la pâte : Épluchez les plantains et coupez-les en rondelles d’environ 3 cm. Portez une grande casserole d’eau à ébullition et ajoutez vos plantains et vos feuilles de laurier. Laissez cuire jusqu’à ce que les plantains soient bien tendres – environ 8 minutes. Égouttez, puis jetez les feuilles de laurier et placez les plantains dans un mixeur avec votre poudre de dashi, le sel et l’huile. Réduisez en purée jusqu’à obtenir une consistance lisse et légèrement élastique.

2. Maintenant, préparez votre garniture. Chauffez de l’huile dans une grande poêle sur feu moyen-élevé. Ajoutez le chorizo et laissez cuire, en remuant et en le cassant en petits morceaux, jusqu’à ce qu’il soit croustillant et doré – comptez environ 10 minutes. À l’aide d’une cuillère à trous, transférez le chorizo dans un grand bol. Ajoutez l’oignon et laissez cuire jusqu’à ce qu’il soit légèrement doré – comptez 4 minutes. Incorporez les piments calabrais et transférez le tout dans le bol avec le chorizo, en prenant soin de bien mélanger. Réservez le tout, le temps que ça refroidisse.

3. Pour la sauce d’accompagnement : Balancez le vinaigre, l’ail, les jaunes d’œufs, la coriandre, le jalapeño et l’échalote dans un mixeur et réduisez le tout en purée, jusqu’à obtenir une consistance lisse. Avec le moteur toujours en marche, versez lentement votre l’huile jusqu’à obtenir une consistance lisse. Assaisonnez avec du sel et du poivre, transférez dans un bol, couvrez et gardez au frigo jusqu’au moment de servir.

4. Confectionnez vos empanadas : Prenez un sac zip spécial congélation et, en utilisant des ciseaux, coupez le zip en haut et ouvrez les coutures latérales de sorte à obtenir une grande feuille de plastique plat. Graissez bien un côté de cette feuille avec de l’huile de colza : ce sera votre plan de travail. Mettez 115 grammes de pâte sur le côté graissé de la pellicule de plastique et aplatissez-là pour former un cercle d’environ 15 cm de diamètre, pour 0,5 mm d’épaisseur. Placer 3 cuillères à soupe de votre appareil au centre de la pâte et, en faisant levier avec la pellicule de plastique, pliez la pâte vers le haut afin de recouvrir la garniture. À l’aide d’un petit ramequin ou bol rond, coupez les bords de l’empanada en cercle et fermez-la hermétiquement. Répétez avec le reste de pâte et de garniture, jusqu’à obtenir la quantité voulue.

5. Faites chauffer un fond d’huile de colza, environ 2 cm, dans une grande casserole – l’huile doit atteindre les 180°C. Travaillez par étape, et faites frire les empanadas jusqu’à ce qu’elles soient légèrement dorées à l’extérieur – comptez environ 3 minutes. Transférez sur une assiette avec du papier essuie-tout et assaisonnez immédiatement avec du sel. Servez les empanadas accompagnées de la sauce que vous aurez sortie du frigo. Bon app’ !