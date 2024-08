Les farfalle poireaux, petits pois et ricotta

Portions : 4

Temps de préparation : 30 minutes

Temps total : 30 minutes

Ingrédients

450 g. de poireaux

huile de colza, pour la friture

400 g. de petits pois surgelés, décongelés, 130 g. réservé

2 gousses d’ail hachées grossièrement

340 g. de ricotta

60 ml d’huile d’olive, plus pour arroser le plat

2 c. à café de sel de table, plus au goût

½ c. à café de poivre noir fraîchement moulu, plus pour l’assaisonnement

60 ml de jus de citron frais, plus 1 citron entier

450 g. de farfalle

pignons de pin grillés, à servir

Instructions

1. Émincez les poireaux. Lavez-les et séchez-les.

2. Faites chauffer 1,25 cm d’huile de colza dans une grande casserole à fond épais. Ajoutez les poireaux et faites-les cuire jusqu’à ce qu’ils soient dorés (8 minutes). À l’aide d’une cuillère à égoutter, transférez-les dans une assiette recouverte de Sopalin et assaisonnez avec du sel.

3. Pendant ce temps, préparez la sauce aux petits pois et à la ricotta. Placez 200 g. de petits pois et l’ail dans le bol d’un robot culinaire et réduisez en purée. Ajoutez 200 g. de ricotta, l’huile d’olive, 2 c. à café de sel, le poivre et le jus de citron et réduisez jusqu’à obtenir une purée homogène.

4. Faites bouillir une grande casserole d’eau généreusement salée. Ajoutez les farfalle et faite-les cuire al dente. Filtrez en réservant 250 ml d’eau de cuisson. Transférez les pâtes dans la casserole avec la sauce petits pois/ricotta et les petits pois restants. Mélangez. Vous allez peut-être devoir ajouter un peu d’eau de cuisson réservée pour vous aider à atteindre une consistance lisse et crémeuse. Assaisonnez avec du sel et du poivre.

6. Répartissez dans des bols. Parsemez de poireaux frits et de pignons de pin. Zestez le citron sur le dessus et ajoutez le reste de la ricotta. Arrosez d’huile d’olive et servez.

