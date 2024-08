Les Forest Green Rovers, les écolos en route pour l’élite du foot anglais

Après 127 ans passés dans les divisions inférieures, les Forest Green Rovers, modeste club de la modeste ville de Nailsworth, 6 000 âmes au compteur, débarque cette saison en League Two, la quatrième division anglaise, le plus bas échelon du professionnalisme. Ce club un peu particulier, basé à quelques kilomètres de Gloucester, dans le sud de l’Angleterre, devient ainsi la plus petite formation à jouer sous l’égide de la ligue professionnelle, mais aussi l’équipe la plus écolo outre-Manche.

Comme le rapporte The Guardian, cette belle aventure footballistico-environnementale a été rendue possible par un homme : Dale Vince, fondateur d’Ecotricity, boîte spécialisée dans l’énergie renouvelable dont la valeur est aujourd’hui estimée à plus de 110 millions d’euros. Ce magnat de l’énergie verte a investi plusieurs millions d’euros dans le club lors de son arrivée à sa tête en 2010, permettant aux Forest Green Rovers de passer un cap sportif, mais aussi de devenir une vitrine pour ses activités écologiques, puisque tous les équipements du club sont “propres”, jusqu’à la tondeuse chargée d’entretenir la pelouse, alimentée par l’énergie solaire et éolienne.

Videos by VICE

Côté cuisine, joueurs et supporters ont tous droit à de la bouffe strictement végane, oubliez donc les galettes saucisses, kebabs et autres burgers qui fleurissent aux pieds des stades français. Ici, vous n’aurez droit qu’à des tourtes aux légumes et surtout pas à des fish and chips.

Ce régime particulier a parfois effrayé certains joueurs approchés par le club. Mais plus que le menu, c’est l’éloignement et l’enclavement qui repoussent certaines recrues potentielles, pourtant indispensables pour tenir le choc dans le monde du professionnalisme. L’encadrement a donc dû surenchérir dans ses offres pour attirer des joueurs venus de Londres, qui pour la plupart dorment dans un grand dortoir commun et repartent dans la capitale les week-ends.

L’autre problème que rencontrent les Forest Green Rovers se situe au niveau des relations avec les autres clubs. La saison passée, lorsqu’ils étaient encore au niveau amateur, la plupart des équipes adverses détestaient les Rovers, si différents dans leur approche et surtout soutenus financièrement par un magnat qui à lui tout seul a dépensé plus que l’ensemble du reste des équipes du championnat. De quoi susciter un brin de jalousie et de mépris pour cette équipe aux moeurs bien éloignées de celles des footballeurs amateurs anglais.

Ce haut niveau de dépense, environ 200 000 euros, met les Rovers sur le même plan que des clubs comme Portsmouth, et témoigne des grandes ambitions affichées par Dale Vince pour l’avenir. Des ambitions à la mesure du succès remportée par le club, qui attire aujourd’hui 2 000 spectateurs en moyenne à chaque match à domicile. Espérons que l’engouement suffise au club pour perdurer en quatrième division, voire, pourquoi pas, un jour prétendre à jouer aux échelons supérieurs.