Les gambas grillées à l’ail

Portions: 4

Ingrédients

Videos by VICE

12 grosses gambas fraîches, entières

60mL d’huile d’olive extra-vierge

du gros sel de mer

du poivre noir, fraîchement moulu

8 gousses d’ail coupés, confits dans de l’huile

2 cuillères à soupe de persil plat, coupé grossièrement

1 cuillère à café de piment rouge séché en flocons

1 citron, coupé en quartiers

Instructions

L’astuce du chef : il y a deux méthodes pour bien reproduire ce plat à la maison. La première est de faire chauffer un plat en fonte au four pendant une heure avant de faire griller les gambas dedans. L’autre, plus marrante, consiste à mettre le plat directement sur de vraies flammes. Je le fais quand je vais faire du camping et que je veux manger un peu de protéines. C’est parfait également avec des pétoncles et des encornets. Ici à Santa-Barbara, on a la chance de trouver facilement des gambas vivantes, mais n’importe quelle grosse crevette de bonne qualité fait l’affaire. J’aime bien garder la tête parce que j’ai l’impression que la crevette a meilleur goût avec, et parce que j’adore sucer le jus qui vient se mettre dedans pendant la cuisson. Servez-les seules ou accompagnées d’une sauce Romesco. Et n’oubliez surtout pas de les accompagner avec une bière bien fraîche.

1. On fait cuire nos crevettes dans un four à bois qui monte à 455°C – ce qui se passe à l’intérieur entre cette chaleur incroyable et nos crustacés est juste merveilleux. Ne les décortiquez pas : la chair sera protégée et ne cramera pas. À défaut de four à bois, préchauffez votre four au maximum de sa puissance et placez un plat en fonte dedans. Laissez-le chauffer pendant une heure. Sinon, utilisez le même plat sur une grille au dessus d’un feu ou bien sur une plaque à gaz.

2. Avec la pointe d’un petit couteau, incisez les crevettes sur tout le long de l’abdomen et lavez-lez sous l’eau froide. Essorez.

3. Dans un saladier, mélangez les crevettes à l’huile d’olive et assaisonnez avec le sel, le poivre, le persil, les ails confits et le piment. Juste avant de faire cuire, ajoutez le jus du citron et mettez les quartiers restants dans le saladier.

4. Balancez tout le contenu du saladier dans le plat en fonte et refermez rapidement le four – ou fermez le plat si vous choisissez l’autre méthode. Laissez vos crevettes tranquillement rôtir pendant 3 ou 4minutes.

5. Disposez les crevettes et les quartiers de citron dans un plat et servez immédiatement.