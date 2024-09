Les huîtres fumées à l’ail des ours

Portions: 6

Total: 10 minutes

Ingrédients

3 cl d’huile d’olive



Environ 100 g d’ail des bois (ou ail des ours), lavé et finement ciselé



220g de beurre doux ramolli



1 citron, zesté et pressé



de la fleur de sel et du poivre, à votre goût



3 douzaines d’huîtres, ouvertes et débarrassées de leur coquille supérieure

Instructions

1. Chauffez l’huile dans une grande poêle sur feu moyen. Ajoutez l’ail des ours et faites le revenir jusqu’à ce qu’il devienne tendre – 2,3 minutes. Transférez-le dans un bol avec le beurre, le zeste et le jus de citron. Mixez le tout en ajoutant du sel et du poivre.

2. Allumez votre barbecue. Mettez un gros morceau de beurre sur les braises de charbon et couvrez jusqu’à ce que cela fume. Ajoutez votre mélange dans les huîtres et rajouter une bonne dose de beurre dans chaque coquille. Mettez les huîtres sur le grill et couvrez immédiatement. Laissez cuire pendant 2 à 3 minutes. (MÉTHODE ALTERNATIVE : utilisez un pistolet à fumer pour embaumer vos huîtres). Servez les huîtres dans un grand plat et dégustez aussitôt.

