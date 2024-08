Les images hyperréalistes de Jeroen Bocken

Nous ne somme pas stupides : nous savons tous que la photographie décide de nous montrer uniquement ce qu’elle veut et que bien souvent, elle nous fait miroiter un monde meilleur à l’aide de quelques retouches faciles. Le photographe Jeroen Bocken utilise le caractère « réaliste » de la photographie pour mettre sur pied un monde en plastique et des images créées de toutes pièces. En utilisant minutieusement la technologie numérique et quelques algorithmes, il balade son appareil loin du monde tel que nous le connaissons pour en créer un autre qui lui est très semblable, mais par essence différent. Le vertige qui surgit quand on se plonge dans son travail survient de la tension entre le réalisme de certaines images presque documentaires et la nature artificielle d’autres prises de vue.



Le travail de Jeroen Bocken vous remplira de doutes. Vous essayerez de percer les secrets de l’écran en dénichant la petite anomalie qui vous prouvera que ce que vous avez sous les yeux n’est pas une transposition intacte de la réalité, mais bien le reflet d’une réalité subjective et modifiée. Vous verrez à quel point la puissance de l’informatique peut offrir une ombre parfaite à une feuille d’arbre et apprécierez la beauté et la complexité des détails dans les images idéalistes de Jeroen. C’est qui rend son travail si riche, c’est qu’il nous démontre qu’avec un logiciel précis et efficace (l’intelligence dans sa forme la plus développée), vous pouvez imiter la nature et pousser les simulations du réel si loin que vous ne savez plus ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas. Plus d’exercices de spéculation visuelle sur le site de Jeroen Bockens ou sur son Instagram.

