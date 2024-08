Les journaux de bord des baleiniers du XIXe siècle confirment la science climatique moderne

Quand les baleiniers du XIXe siècle ont noté dans leurs journaux de bord les mesures du temps et de la température de la mer, peu devaient s’imaginer que 150 ans plus tard, ces données deviendraient les archives d’un réchauffement planétaire. Mais c’est exactement le genre de valeur que les climatologues comme Caroline Ummenhofer de la Woods Hole Oceanographic Institution voient dans les journaux de bord des baleiniers. Remplis d’observations locales quotidiennes, ces carnets peuvent être utilisés pour corroborer les tendances du changement climatique révélées par des relevés de température et des relevés géologiques normalisés.

« Nous avons été témoins de nombreux changements au cours des dernières décennies, notamment le réchauffement des océans, la fonte des calottes glaciaires au Groenland, les changements climatiques et l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des sécheresses et des inondations, explique Ummenhofer. Cependant, pour de nombreuses régions éloignées, comme l’Arctique, nous manquions de données pour nous aider à replacer les observations récentes dans un contexte à long terme. Cela a limité notre capacité à comprendre comment le changement climatique et les régimes climatiques peuvent affecter la société humaine et les écosystèmes. »

« Des régions où le changement climatique est le plus dévastateur, comme l’océan Arctique et l’océan Indien, peuvent maintenant être contextualisés grâce aux rapports des baleiniers sur les moussons, les tempêtes et autres phénomènes météorologiques locaux »

Ummenhofer s’est associée à Timothy Walker, historien à l’Université du Massachusetts pour recueillir et examiner les milliers de journaux de bord conservés dans de nombreuses institutions de la Nouvelle-Angleterre, qui était l’épicentre de l’industrie baleinière américaine. Les notes prises par les capitaines peuvent aider à combler certaines lacunes qui subsistent dans le registre des températures moyennes mondiales, qui remonte seulement à 1880. Les journaux de bord des baleiniers américains, en revanche, sont conservés depuis la fin des années 1700, ce qui ajoute un autre siècle d’observations supplémentaires au registre climatique.

Les journaux de bord contiennent des informations sur des endroits rarement visités à l’époque par d’autres types de navires, tels que les navires de guerre et les navires marchands, qui ont tendance à rester sur les routes maritimes établies. Les baleiniers ont dévié de ces routes maritimes pour découvrir des régions éloignées connues pour leur abondance de mammifères marins. Des régions où le changement climatique est le plus dévastateur, comme l’océan Arctique et l’océan Indien, peuvent maintenant être contextualisés grâce aux rapports des baleiniers sur les moussons, les tempêtes et autres phénomènes météorologiques locaux.

Par exemple, les baleiniers et de nombreux autres marins dépendaient des conditions venteuses dans la bande de latitude des Quarantièmes rugissants pour les propulser à travers l’océan Indien. Au cours des dernières décennies, cependant, les vents se sont déplacés vers le sud à des latitudes connues sous le nom des Cinquantièmes hurlants. Les journaux de bord des baleiniers peuvent notamment contenir des indices sur la façon dont cette tendance a commencé et à quel moment.

