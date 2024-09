Les lasagnes au bœuf de Matty Matheson

Quelqu’un qui n’aime pas les lasagnes est probablement quelqu’un de très con également.

Préparation: 1 heure

Ingrédients

120 ml d’huile de colza

1,8 kilogrammes de bœuf haché

200 ml d’huile d’olive de qualité

1 gousse d’ail

1 carotte

1 gros oignon

4 cuillères à soupe de purée de tomate

3 cuillères à soupe de piments séchés

1 litre de bouillon de bœuf

475 ml de lait

4 jaunes d’oeuf

1 botte de persil

1 boîte de feuilles de lasagnes (prêtes à cuire)

1,4 kilos de mozzarella

250 grammes de parmesan

Instructions

1. Allumer la plaque sur feu vif. Verser l’huile de colza dans une grande casserole ou une cocotte. Ajouter le boeuf haché. Faites dorer le bœuf sur toutes ses faces, jusqu’à obtenir une belle couleur marron.

2. Pendant que le boeuf colore, émincer finement l’ail. Ajouter une pincée de sel et écraser avec le plat du couteau pour que obtenir une sorte de purée. Râper la carotte. Couper les oignons en petits dés. Dans une poêle, verser de l’huile d’olive et faire sauter les légumes à température moyenne jusqu’à ce qu’ils caramélisent. Quand c’est fait, ajouter la purée de tomate et faire cuire pendant cinq minutes pour enlever la saveur de tomate crue.

3. Bien mélanger les légumes avec la purée de tomate et la viande et remuer jusqu’à que ce tout soit bien homogène. Il faut maintenant ajouter le piment en poudre et le bouillon de boeuf. Faire bouillir et laisser réduire pour que tous les ingrédients fusionnent. Ça devrait prendre 15 minutes. Mélanger toutes les 3 à 5 minutes pour éviter que ça brûle.

4. Une fois que le bouillon a réduit (on devrait obtenir quelque chose qui ressemble à une sauce épaisse), on ajoute la moitié du lait. On laisse réduire puis on ajoute l’autre moitié du lait. On retire du feu et on ajoute les trois jaunes d’oeuf. Il faut ensuite continuer de bien mélanger et laisser les jaunes émulsionner dans la viande. On assaisonne avec du sel et poivre selon les goûts.

5. Émincer le persil. C’est le moment de monter les couches de lasagne. Préchauffer le four à 180°C.

6. On dépose la sauce à la viande dans le fond d’un plat, on met une couche de pâte à lasagne par dessus, une autre couche de viande, une couche de fromage, une couche de pâte à nouveau et ainsi de suite jusqu’à que le plat soit rempli à ras-bord. Arrivé au milieu du plat, on ajouter du persil haché (c’est ce qui va faire la différence). On finit en saupoudrant de parmesan râpé.

7. On enfourne le plat sur une plaque pour que le fromage fondant ne coule pas à travers la grille et foute en l’air le four. On laisse cuire jusqu’à que le dessus des lasagnes soit bien gratinée (environ30-35 minutes).

Quand c’est bien doré, on sort du four et on laisse reposer 15 minutes. On coupe des parts carrées et on sert avec de la salade ou quelque chose de léger qui puisse accompagner ce festin de viande et de fromage.

Tiré de How-To : Comment faire des bonnes lasagnes avec Matty Matheson