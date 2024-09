Les magrets de canard glacés au miel

Portions : 4

Préparation : 20 minutes

Total : 45 minutes

Ingrédients

pour le canard :

4 magrets de canard

du sel et du poivre fraichement moulu

2 branches de thym frais

1 branche de romarin frais

3 gousses d’ail émincées

80 g de beurre

60 g de miel

pour la sauce à la cerise :

1 c. café de gingembre frais haché

3 gousses d’ail émincées

450 g de cerises dénoyautées

5 cl de vin blanc, de préférence un Riesling

2 branches de thym frais

1 feuille de laurier

1 branche de romarin frais

du sucre en poudre

pour le chutney d’ananas :

250 g d’ananas coupé en morceaux

2 c. à soupe de jus de citron

2 c. à soupe de coriandre hachée

1 c. à soupe de vinaigre de cidre

1 c. à café de piment jalapeño haché ( ou un autre piment )

Instructions

1. Préparer le canard : marquer avec un couteau la peau du canard de la manière que vous préférez (généralement, il est fait en diagonale) et assaisonner avec du sel et du poivre. Chauffer le canard dans une poêle en fonte sur feu moyen, côté peau vers le bas. Laisser reposer jusqu’à ce que la graisse ait bien rendu, environ 5 minutes. Commencer par égoutter le surplus de graisse dans une tasse. Lorsque la peau a rendu, retirer le canard sur une serviette en papier et laisser reposer.

2. Faire la sauce à la cerise : Ajouter le gingembre et l’ail à la poêle en fonte, ce qui permet de travailler sa saveur dans la graisse, pendant environ une minute, puis ajouter les cerises dénoyautées et cuire pendant 4 minutes. Augmenter la chaleur de la poêle et garder un œil sur tout cela pour s’assurer que ça ne brûle pas. Au bout d’une minute environ, ajouter le vin, le thym, le laurier et le romarin et cuire pendant 2 à 3 minutes, jusqu’à ce que cela ait légèrement réduit. Baisser doucement le feu et ajouter ¼ tasse d’eau. Remuer et réduire de 25% le volume de liquide puis assaisonner avec du sucre. Retirer les branches d’herbes et purifier le mélange dans un mélangeur jusqu’à devenir lisse. Réserver.

3. Faire le chutney d’ananas : Mélanger tout dans un bol et laisser refroidir jusqu’à ce que vous soyez prêt à servir.

4. Maintenant que tout est préparé, vous pouvez commencer à cuisiner ! Dans un petit pot séparé, chauffer la sauce à la cerise. Retourner les magrets de canard vers le bas et cuire sur feu moyen pendant 2 à 3 minutes. Retournez-les et augmenter le feu. Ajouter le beurre, le miel, l’ail, le thym et le romarin. Quand il commence à chauffer et faire des bulles, arroser le magret (la peau devrait commencer à faire aussi des bulles sur le dessus) pendant 3 à 5 minutes, ou jusqu’à ce que le canard devienne à point. Retirer le magret de canard et le laisser reposer sur une grille. Le miel va se caraméliser et créer un extérieur croustillant avec la peau. Servir avec le chutney d’ananas et la sauce à la cerise.