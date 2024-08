Les nouilles biáng biáng à l’agneau épicé

Portions : 2

Préparation : 45 minutes

Temps total : 1 heure et 20 minutes

Ingrédients

pour les nouilles :

400 g de farine de blé

3/4 c. à café de sel

de l’huile végétale

pour la soupe :

200 g de viande d’agneau, émincée

1 c. à soupe de vin de riz de Shaoxing

1 grand blanc d’œuf

1 c. à soupe d’huile végétale

1 c. à soupe de cumin moulu

1 c. à soupe de sauce soja, et plus encore au goût

1 1/4 c. à café de sucre en poudre

1 c. à café de sel

40 g d’oignons verts hachés

1 oignon rouge, émincé

de l’huile de piment, au goût

du vinaigre noir chinois, au goût

Instructions

1. Pour les nouilles : Mélangez la farine et le sel dans un batteur muni d’un crochet (ou à la main dans une grande bassine si vous êtes chaud). Ajoutez lentement environ 240 ml d’eau froide jusqu’à ce que la pâte soit formée en un seul morceau et que le contenant n’ait peu ou pas de pâte/farine résiduelle collés sur ses bords. Façonnez la pâte en un gros bloc, puis coupez-la en longues dalles rectangulaires à l’aide d’un couteau. Coupez ensuite chaque longue dalle rectangulaire en petits morceaux. Recouvrez-les d’huile végétale et placez-les immédiatement au réfrigérateur pour éviter qu’ils ne collent.

2. Pour la soupe : Mélangez l’agneau en tranches, le vin et le blanc d’œuf. Laissez mariner pendant 20 minutes à température ambiante.

3. Faites chauffer l’huile végétale dans une grande poêle à feu vif. Ajoutez le mélange d’agneau et d’œufs et faites cuire en remuant jusqu’à ce que la viande soit presque cuite, environ 3 minutes. Ajoutez le cumin, la sauce soja, le sucre et le sel. Laissez cuire pendant 3 minutes, puis retirez du feu. Incorporez les oignons verts et l’oignon rouge (la chaleur de la viande est suffisante pour les faire cuire, même sans feu).

4. Faites bouillir une grande casserole d’eau. Lorsque l’eau est presque à ébullition, sortez deux morceaux de pâte du réfrigérateur. Appuyez sur la pâte à plat sur une surface de travail non farinée. prenez une extrémité du morceau dans chaque main et tirez. Claquez la pâte sur la table jusqu’à ce qu’elle s’allonge pour former une nouille large. Découpez cette nouille en son milieu pour créer une nouille circulaire plus longue et mettez-la dans l’eau bouillante. Répétez les gestes avec le reste des morceaux pour plus de portions de nouilles. Faites-les bouillir jusqu’à ce qu’elles soient bien cuites, puis égouttez-les et transférez-les dans un bol. Ajoutez l’agneau et mélangez avec la sauce soja, l’huile de piment et le vinaigre noir.

