Les œufs d’autruche brouillés

Portions : 4

Préparation : 35 minutes

Temps total : 35 minutes

Ingrédients

220 grammes de bacon

130 grammes de farine tout-usage

Du paprika en poudre, selon vos goût

De la poudre d’oignon pour donner du goût

1 l de babeurre (ou lait fermenté)

1 l d’huile de friture

65 grammes de beurre clarifié

3 jaunes d’œuf

2 cuillères a soupe de vinaigre de Xérès ou de jus de citron

Du sel et du poivre, selon vos goût

1 cuillère à soupe de beurre doux

1 œuf d’autruche Emeu d’Australie

4 donuts glacés américains

De la ciboulette émincée, pour le dressage

Instructions

1. Coupez en tranches le bacon et faites-le dorer dans une poêle sur feu moyen de tout les côtés. Dans un bol mélangez la farine avec le paprika et la poudre d’oignon. Dans un autre bol, versez le babeurre. Trempez chaque tranche de bacon d’abord dans le babeurre, puis dans la mixture de farine, paprika et poudre d’oignon, puis à nouveau dans le babeurre, puis répétez encore l’opération. Laissez reposer tout ça pendant au moins 10 minutes.

2. Préchauffez une poêle à fond épais avec un peu d’huile à 190°C. Quand le bacon a assez reposé et l’huile est assez chaude, faites frire les tranches de bacon jusqu’à ce qu’elles dorent à nouveau et qu’elles aient l’air bien croquantes. Pour plus de saveur, faites frire le bacon une seconde fois après l’avoir égoutté quelques minutes.

3. Occupez-vous de la sauce hollandaise. On va rester simple, on va la faire au mixeur. Chauffez votre beurre doux dans une casserole jusqu’à ce qu’il fonde complètement. Battez ensemble les jaunes d’œufs, le vinaigre ou jus de citron et le sel dans le mixeur pendant au moins 20 à 30 secondes. Versez lentement le mélange dans le beurre chaud jusqu’à ce que la sauce devienne épaisse et crémeuse. Gardez-la à température.

4. Préchauffez une grande poêle à frire. Une fois la poêle chaude, versez une cuillère à soupe de beurre doux avant d’ajouter l’œuf d’autruche Emeu. Mélangez avec douceur et cassez l’œuf comme si vous faisiez des œufs brouillés, jusqu’à ce que ce soit bien cuit. Si désiré, coupez en dés une ou deux tranches de bacon et ajoutez les au mélange. Salez, poivrez et le tour est joué !

5. Chauffez un moule à gouffre (ou à croque-monsieur) jusqu’à ce qu’il soit chaud. Placez un doughnut à chaque extrémité du moule (4 au total). Faites les cuire pendant 2-3 minutes jusqu’à ce que les doughnuts fusionnent ensemble et deviennent bien dorés. Une fois cuit, retournez les dans une grande assiette.

6. Pour servir votre plat, placez quelques tranches de bacon sur le doughnut-gaufre, ajoutez l’œuf d’Emeu brouillé, versez un filet de sauce hollandaise sur le tout et décorez avec de la ciboulette et du paprika.

Recette tirée de Fat Prince: Emu Eggs Benedict with Alvin Cailan and Jay Mewes