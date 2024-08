Les petites « Balls » de friture

Pour environ 2 douzaines de « balls »

Temps de préparation : 15 minutes

Temps total : 1 heure

Ingrédients

Pour la farce :

120 g de beurre doux, prévoir un peu plus pour graisser

4 côtes de céleri, coupées en petits dés

1 oignon jaune moyen, coupé en petits dés

4 gousses d’ail émincées

330 g de pain sec, en morceaux

500 g de chair à saucisse

7 g de persil haché

1 cuillère à soupe de romarin, haché

1 cuillère à soupe de sauge, hachée

1 gros œuf

du sel de mer et du poivre noir fraîchement moulu, selon vos goûts

500 ml de bouillon de volaille

Videos by VICE

Pour la friture :

3 gros oeufs, légèrement battus

3 cuillères à café de lait entier

140 g de chapelure

Instructions

1. Préchauffez votre four à 180°C. Faites fondre le beurre dans une grande poêle sur feu moyen. Ajouter le céleri et l’oignon et laissez cuire jusqu’à ce que les oignons soient presque translucides – comptez environ 7 minutes.

2. Ajoutez la chair à saucisse et faites-là dorer, en l’écrasant en petits morceaux – comptez environ 8 minutes. Ajoutez l’ail et laissez cuire à nouveau 2 minutes ou jusqu’à ce que le mélange soit bien parfumé. transférez le mélange obtenu dans un bol avec le pain sec. Ajoutez les herbes, l’œuf, le sel et le poivre et mélangez. Incorporez petit à petit le bouillon et laissez le tout tremper environ 5 minutes.

3. Graissez un plat de cuisson d’environ 22×33 cm et étalez la farce en essayant de former une couche uniforme. Cuire au four pendant environ 1 heure ou jusqu’à ce que votre base soit bien dorée. Laissez refroidir complètement – comptez au moins 4 heures ou toute une nuit.

4. Chauffez un fond d’huile de 5 cm dans une grande casserole jusqu’à ce qu’un thermomètre frire affiche les 180°C. Mettez vos 3 œufs battus dans un bol et la chapelure dans un autre. Prenez votre farce et formez des petites « balls » qui font la taille d’environ 2 cuillères à soupe. Trempez-les d’abord dans le mélange d’œuf, puis dans la chapelure. Répétez l’opération plusieurs fois et faites frire vos « balls » jusqu’à obtenir une apparence dorée, comptez environ 1 à 1 minute et demi. Servir avec la sauce de votre choix.

Cette recette a été initialement publiée sur Munchies US.