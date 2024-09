Les photos d’Ernest Thiesmeier se résument en trois mots : joie de vivre

En général quand on présente des photographes, on essaye de trouver un angle spécifique pour en parler. Sauf que dans le cadre de cette série, chaque photo a sa particularité et c’est un pur bonheur. Ou un pur bordel, c’est selon. Ça vous est jamais arrivé de vous promener en pleine rue et de vous dire « Wow, ça c’est canon, ça ferait une pure pochette d’album » ? Oui ? Non ? En tout cas, Ernest Thiesmeier (28 ans) arrive à sublimer ces petits riens du quotidien qui à première vue semblent pathétiquement banaux.

Le gars est passionné de photographie, il ride le jour sur du heavy metal et passe ses soirées à créer ses propres visuels. Un jour, je l’avais croisé en ville en train d’imprimer des formats 4×3 de son test positif au Covid. Il m’avait dit qu’il en avait chié (de la maladie) mais qu’au final, ça lui avait permis de potasser sur ses différents projets artistiques et notamment ses photos. Le genre de type qui sait saisir une opportunité quand elle se présente face à lui. C’est son côté berlinois.

Ernest Thiesmeier himself

Au début, sa relation avec la photographie était très axée sur la liberté : sortir avec un appareil photo et regarder attentivement le monde, sans inhibitions, pour ne plus penser aux échéances qui dictent une grande partie de la vie quotidienne. Avec le temps, la photo est aussi devenue un outil pour aborder différents sujets. Ces derniers temps, il se concentre surtout sur des projets davantage axés sur des thématiques précises (pas comme ici, du coup). Son prochain projet : éditer un livre sur une communauté de squatters néerlandais en Espagne – un mélange d’interviews et de photos plus ou moins trashy. Il est également sur un projet de livre sur un accident de voiture qui a failli lui coûter la vie l’année dernière. « Ça peut paraître banal mais parfois, la vie nous envoie ce genre de choses. », dit-il en cherchant d’autres photos à me présenter. Ernest est un autodidacte qui apprend en travaillant et qui travaille en apprenant.

Au final, traiter ces « choses de la vie » par le biais de la création d’images et de textes, c’est un peu comme hurler ses malheurs sur une scène punk au trou du cul de la campagne ardennaise : « J’essaie de reproduire dans mes images l’intensité de la sensation qu’on ressent en écoutant de la musique métal – si vous êtes un vrai MANIAC. Comme un poing dans la figure. Mais d’une manière plus amusante. »

Comme il porte presque toujours un appareil photo sur lui, Ernest préfère généralement les appareils légers et faciles à transporter. C’est pourquoi on retrouve souvent le rendu de matos à pellicule 35 mm. « J’aime aussi beaucoup utiliser le flash, ajoute-t-il. Idéalement, il faut qu’il soit intégré à l’appareil. J’adore les Konica Big Mini, mais les miens sont tous cassés ou on me les a volés. Sinon, j’utilise généralement un Contax G1 et un Sony A6000. J’aime autant l’argentique que le numérique. »

Finalement, j’ai demandé à Ernest de résumer vite fait cette sélection non-exhaustive de clichés, sa seule réponse a été : « NO GODS NO MASTERS! And a big heart to all my friends and family. Love you all. »

