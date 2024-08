Les questions sans réponses après le plus important épisode de Game of Thrones à ce jour

ATTENTION : NE LISEZ PAS CE TEXTE SI VOUS N’AVEZ PAS VU L’ÉPISODE, CAR IL RÉVÈLE TOUT CE QUE VOUS NE VOULEZ PAS SAVOIR AVANT DE LE REGARDER.



Après huit ans d’anticipation, avec au paroxysme des zombies et un dragon de glace, on reste un peu sur notre faim quand la terrible menace est neutralisée par Arya Stark.

Ne vous méprenez pas, on ne dit pas que The Long Night – qui se résume à pratiquement 82 minutes d’action ininterrompue – était ennuyeux. C’était une aventure spectaculaire. Les longues prises de vue sur un personnage après l’autre, le tic-tac, l’obscurité (trop obscure), les dragons, les marcheurs blancs et des scènes explosives avaient de quoi enflammer.



La bataille finale avec les White qu’a réalisée Walkers Miguel Sapochnik était intense, et a facilement éclipsé Hardhome et la Bataille des Bâtards . Mais une fois que le sang a été versé, Jon Snow nous apparaît comme le pire général militaire au monde, tandis que deus ex Arya tue l’ultime monstre de façon impérieuse. Mais sur le plan narratif, c’est bizarre.



En fait, The Long Night a suscité plus de questions qu’il n’a donné de réponses… et des questions, j’en ai, beaucoup.



Qu’est-ce qui est arrivé à Ghost?

Vous vous souvenez de Ghost, non? Le loup géant censé être le meilleur ami de Jon, mais complètement oublié dans la saison 7 parce que les budgets de HBO ont une limite? Allons-nous vraiment devoir oublier ce brave canidé qui s’est rendu sur la ligne de front, aux côtés de tous les autres, sans jamais réapparaître? Même pas une séquence où les yeux du toutou virent au bleu?

Où est allé Bran?

On pensait tous à la même chose au moment où Bran est passé en mode warg. Il avait déjà possédé des loups, des oiseaux, des barrals et Hodor, alors pourquoi pas un dragon? Les moments désespérés exigent des mesures désespérées, et on pouvait très bien se dire que c’était le moins qu’il pouvait faire, vu que Theon Greyjoy s’est sacrifié pour le protéger. Mais bien sûr, fidèle à sa réputation de personnage extrêmement énigmatique et frustrant, il nous a fait nous demander ce qu’il a pouvait bien faire pendant plusieurs minutes dans une nuée de corbeaux, avant qu’il abandonne son mode warg pour donner un dernier coup d’œil au Night King. Au moins, on a eu droit à une vue aérienne de la bataille.



Pourquoi personne n’a songé que les morts pouvaient revenir?

Il est pénible de constater à quel point dans la saison 8 on a fait grand cas de la sûreté des cryptes de Winterfell. « Aucun endroit n’est plus sûr! » qu’ils ont dit, encore et encore, au point de rendre la mascarade évidente. Même que, depuis une semaine, la twittosphère ridiculise l’idée insensée de cacher des gens sans défense dans un endroit où l’on garde des morts, sachant que le Night King a la vilaine manie de réveiller les morts.



On doit s’attendre, jusqu’à un certain point, à ce que le petit peuple de Winterfell n’en soit pas instruit. Mais personne d’autre, de Jon Snow aux deux personnes les plus perspicaces de Winterfell, Tyrion et Sansa, n’a cette excuse. Ils ont toujours méticuleusement brûlé les corps pour que le Night King ne puisse pas les recruter. Comment est-il possible que jamais il ne leur soit passé par l’esprit qu’une foutue crypte serait l’endroit parfait pour lui?

Comment est-il possible que le plan imbécile de Jon Snow ait réussi?

Soyons honnêtes. Jon est, et a toujours été, un très mauvais chef militaire. Bien sûr, il peut faire des discours inspirants et afficher un air sombre, mais sa prédilection pour les missions suicidaires (tout le monde se rappelle la Bataille des Bâtards) a fait tuer beaucoup trop de soldats.

Donc, une fois qu’on a accepté que sa médiocrité est un fait, comment peut-on concevoir que le plan de Jon ait réussi? Pourquoi l’encourager à se convaincre que s’élancer vers un nombre inconnu d’ennemis alors qu’on n’y voit presque rien est une bonne idée? Pourquoi quelqu’un enverrait-il ses meilleurs fantassins dans ce genre de bourbier? Ils ont eu du temps pour planifier, alors pourquoi ne pas avoir envoyé des éclaireurs? Pourquoi ne pas profiter de leur supériorité aérienne avec les dragons et les catapultes? De plus, sachant qu’on a Bran qui a la capacité de posséder des animaux, pourquoi ne pas demander une faveur au petit frère, par exemple qu’il voit quel danger les attend? Ce n’est pas sérieux.

Apparemment, ils ont perdu les Dothraki, la plupart des Immaculés et il ne reste qu’un seul dragon, qui est blessé : ça laisse peu de ressources pour reprendre le trône de fer. Bien joué, Jon.

Oh, et quel était le plan de Jon quand il s’est planté devant un dragon de glace?

Est-ce qu’il s’est vraiment imaginé qu’il était de taille contre un dragon? J’ai l’impression que notre Jon commence à succomber au complexe du Christ.

Qui d’autre est mort?

Le plus gros problème de cet épisode, c’est probablement le manque de décès de personnages principaux. Il semble que Jorah et Lyanna Mormont, Theon Greyjoy, Melisandre, Beric Dondarrion et Dolorous Edd ont rendu l’âme. Quant à Gendry et Grey Worm, à part avoir de nombreuses grimaces de douleur, on ne peut être certain de leur état – mais il semble qu’ils aient droit à une scène consacrée à leur mort, le cas échéant.

Game of Thrones, depuis la mort de Ned Stark, nous a bien fait comprendre que n’importe qui peut mourir, mais on a vraiment l’impression que les scénaristes ont fait preuve de retenue. Je ne suis pas sûr que beaucoup aurait pleuré si Jorah était mort, à part de Daenerys.

Qui a oublié l’éclairage?

Oui, c’est une bataille de nuit… le meilleur moyen de rendre une grande bataille abordable. Mais il y a eu beaucoup de moments où il était extrêmement difficile de savoir ce qui se passait, qui tuait qui, etc. Néanmoins, les 15 premières minutes ont été le meilleur début de Game of Thrones – ou de quoi que ce soit d’autre – jamais vu.

D’où Arya est-elle sortie?



Quelques minutes avant que le Night King se fraye un chemin à travers les forces lancées contre lui, quelques précieuses minutes ont été consacrées à sa progression au ralenti vers Bran dans le Godswood, suivi de son équipe de sécurité composée de généraux de glace et de marcheurs blancs. Mais Arya s’est faufilée et l’a attaqué. Rappelez-vous où se trouvait Arya avant : elle était coincée dans une pièce avec des marcheurs blancs à ses trousses. Godswood est à peu près un terrain vague. C’est Arya qui a vraiment sauvé la mise.

Est-ce la fin du Night King?

Après huit ans à faire enfler petit à petit sa terrifiante réputation, le Night King a en fin de compte été un vilain assez moyen. C’est décevant. Dieu merci, il reste Cersei, la personne la plus intelligente de tout Westeros.

