Les tacos de poisson grillé

Portions : 8

Temps de préparation : 3 heures 30 minutes

Ingrédients

Pour la marinade de poisson :

3 piments cascabel séchés, épépinés

3 gousses d’ail

2 citron vert, juste le jus

1 cuillère à soupe de sauce soja

15 cl d’huile d’olive

2 de filets de poissons frais (type vivaneau), environ 230 g

8 piques pour brochettes

Pour la sauce tomatillo :

8 grands tomatillos (le fruit que l’on utilise pour la salsa verde)

1 piment serrano

1 piment cascabel séché, épépiné

2 gousses d’ail

1 échalote hachée finement

1 citron vert, juste le jus

de la coriandre

du sel

Pour les oignons marinés :

1/2 oignon rouge, finement tranché

1 citron vert, juste le jus

1/2 orange, juste le jus

une pincée d’origan mexicain

pour le dressage :

2 avocats mûrs, émincés

Tortillas fraîches

Instructions

1. D’abord, faire la marinade de poisson. Sécher les piments cascabel dans un four à 200° C pendant 10 minutes. Retirer les graines. Placez les piments cascabel, l’ail, le jus de citron et la sauce soja dans un mixeur mélanger. Pendant le mélange, ajouter de l’huile d’olive pour faire épaissir la sauce. Badigeonner la marinade sur le poisson et laisser reposer pendant 2 heures.

2. Pendant que la marinade est en train de faire son effet, découper le poisson en petites bandes de 3 à 8 cm et les monter sur les piques pour brochettes. Réserver et réfrigérer jusqu’à ce qu’il soit prêt à l’emploi sur le gril.

3. Ensuite, on s’occupe de la sauce de tomatillo. On rôti les tomatillos rôtis au four à 200°C pendant 30 minutes. Pendant les 15 dernières minutes de cuisson, on ajoute les piments serrano et cascabel et on rôtit encore pendant 15 minutes. Dans un mixeur, on verse les tomatillos rôtis, les piments et l’ail et on mélange jusqu’à obtenir une consistance bien lisse. Une fois mélangé, on ajoute de l’échalote, du jus de citron et de la coriandre hachée et puis on sale en fonction de ses goûts.

4. Pour faire les oignons marinés, on les éminces et on les fait tremper dans le jus de citron vert et d’orange avec une pincée d’origan (il doit être mexicain) et une pincée de sel. On couvre et on laisse au réfrigérateur jusqu’à ce qu’il soit prêt à l’emploi.

5. Assurez-vous que votre gril ou plancha soit bien chaude. Faites griller les brochettes pendant deux minutes de chaque côté, puis sortez les du feu et faites les reposer dans une assiette pendant encore deux minutes pour finir la cuisson.

6. Réchauffez une tortilla sur le gril rapidement puis garnissez-là avec des tranches d’avocat pour faire comme un petit lit et assaisonner avec du sel et du poivre. Posez le poisson grillé sur le dessus, ajoutez de la salsa, des oignons marinés et blindez de coriandre. Maintenant, il ne reste plus qu’à se faire kiffer.