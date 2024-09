Les taupes se cachent pour mourir

Plus rien ne me choque sur Internet, ou presque. Pourtant, la photo de cette taupe sortant de la gueule d’un poisson a provoqué chez moi un mouvement de recul particulièrement violent. « Ok, ça, c’est vraiment dégueulasse », me suis-je dit en me tenant la bouche alors que je parcourais Instagram le plus naturellement du monde.

Cette magnifique prise est l’œuvre d’un pêcheur du Missouri, Monroe Mackinney, qui aurait attrapé le poisson dans l’étang de ses parents en mai dernier.

Logée confortablement entre les mâchoires de la bête aquatique, une taupe noyée. Même dans la mort, elle semble vouloir s’extirper du piège fatal en gémissant. Une scène particulièrement macabre que le pêcheur a partagé avec enthousiasme sur son compte Instagram.

« J’ai levé le poisson et je l’ai sorti de l’eau afin de retirer mon hameçon. C’est à ce moment-là que j’ai vu qu’il y avait quelque chose dans la gueule », a expliqué Mackinney au Sun cette semaine. « J’ai hésité avant d’extraire l’hameçon, mais après une inspection approfondie, je me suis rendu compte qu’une taupe était cachée dans le corps même de l’animal. »

Les poissons mangent toutes sortes de cochonneries, et nous ne l’apprendrons à personne. Une étude de 2013, publiée dans Ecology of Freshwater Fish, suggère que certains poissons d’eau douce consomment régulièrement de petits mammifères. Les chercheurs ont, à cette occasion, documenté la prédation des musaraignes dans les populations de truites arc-en-ciel et d’ombres arctiques dans le bassin du fleuve Wood, en Alaska, sur une période de 13 ans.

Ils ont alors observé les poissons s’attaquaient aux musaraignes lors des périodes où leur population se portait particulièrement bien. Au cours de ces saisons fastes, 25% des truites et des ombres arctiques de plus de trente centimètres de long avaient des musaraignes calées au fond de l’estomac. On ne sait pas si les rongeurs avaient été emportés par les inondations, ou si les poissons les avaient activement chassés en les traquant le long des berges.

« Le black-bass [l’espèce dont Mackinney a capturé un représentant] est connue pour manger de petits mammifères. Contrairement aux journalistes, les pêcheurs savent ça depuis longtemps », m’explique Daniel Schindler, professeur à l’École des sciences aquatiques et halieutiques de l’Université de Washington et co-auteur de l’étude, dans un email.

On ne doute pas de ces informations, surtout après avoir vu la gamme de leurres en forme de souris que l’on trouve parfois dans les magasins de pêche spécialisés. (« Une fois que vous avez fait l’expérience de cette sensation extrêmement excitante, exceptionnelle même, d’un black-bass qui se rue sur votre appât en forme de rongeur, il est difficile de revenir à la pêche à la nymphe, à la pêche streamer ou même à la pêche à la mouche », ajoute Tchad Shmukler, pêcheur, sur Hatch.) Il existe d’ailleurs des séries entières de vidéos de gens nourrissant leur black-bass avec des souris vivantes, à même l’aquarium ; très honnêtement elles ne sont pas faciles à regarder.

« C’est une photo formidable. Je n’avais jamais entendu parler de poissons dévorant des taupes, mais je ne suis pas surpris » m’explique Peter Lisi, post-doctorant au Centre de Limnologie de l’Université du Wisconsin-Madison, et auteur principal de l’étude de 2013. Il précise que le black-bass mange beaucoup d’animaux terrestres et semi-aquatiques.

« Je suppose qu’un black-bass n’aura aucun problème à digérer une taupe si son corps est assez large pour la contenir entièrement. Les longues griffes des pattes antérieures, en revanche, pourraient faire des dégâts. Enfin, la queue cartilagineuse et la colonne vertébrale des mammifères sont des parties coriaces, les dernières à être digérées par le poisson », précise-t-il.

Lisi pense qu’il est possible que la taupe ait été lâchée dans l’eau par un prédateur maladroit, comme un oiseau. De même, elle a pu glisser dans l’étang après avoir suivi un cours d’eau. « On sait que les taupes peuvent nager pour traverser une étendue d’eau. La façon dont celle-ci était positionnée en-dehors de la gueule du poisson me laisse penser qu’elle a été dévorée vivante. Elle s’est noyée avant d’avoir pu blesser le poisson mortellement avec ses griffes. »

Voici une vidéo de taupe qui nage. Attention, c’est très émouvant.

« Les black-bass mangent toutes sortes de petites créatures à fourrure, ils doivent aimer leur goût. Parfois, ils avalent un oiseau ou deux, pour changer », ajoute Schindler.

« Les black-bass mangent de tout, vraiment. Des poissons, des écrevisses, des reptiles, des amphibiens, des petits mammifères et des oiseaux. Lorsqu’ils sont introduits dans les milieux où ils ne sont pas endémiques, ils peuvent causer des ravages en bouleversant l’écosystème », explique Tierra Curry, chercheuse au Centre pour la Diversité biologique, dans un email.

Moins surprenant, le régime alimentaire des requins est lui aussi très varié. Comme l’a souligné Trevor Branch, professeur associé à l’École des sciences aquatiques et de la pêche de l’Université de Washington, les chercheurs ont déjà trouvé toutes sortes de saloperies dans l’estomac de requins-tigres, dont : un rat-taupe nu, un porc-épic sud-africain, des céphalophes bleus, des humains, et bien sûrs des déchets d’origine anthropique.

La taupe est restée « fraiche » pendant des jours après qu’elle a été extirpée du poisson, explique Mackinney sur Instagram. Quant au black-bass mangeur de taupes, il est en pleine forme, est retourné dans son étang et a sans doute très faim à l’heure qu’il est.