Les têtes de turc de la politique : Nadine Morano, la gaffeuse de l’extrême

Par où commencer exactement ? Comment résumer plus de trente années de dérapages, de blagues sans doute incomprises (on cherche des excuses là où l’on peut) et de bêtise crasse ? Nadine Morano, née Pucelle en 1963, débute sa carrière au RPR, où elle occupe les fonctions de déléguée des Jeunes de Meurthe-et-Moselle (ça claque !), de 1986 à 1988. Puis c’est un petit plongeon, une bombe presque, dans le grand bain, entre 2002 et 2008, en tant que secrétaire nationale de l’UMP, puis porte-parole. Et sans jamais la perdre de vue, on perd le fil : de quand date la dernière connerie, EXACTEMENT ?

En haut du podium, on imaginerait bien sa sortie sur France 5, dans laquelle elle s’insurgeait qu’on puisse la considérer comme raciste, alors qu’en fait, « j’ai des amis qui sont justement Arabes, dont ma meilleure amie qui est Tchadienne, donc plus noire qu’une Arabe, je trouve ça choquant ». Ou bien, « le vol de portable à l’arrachée n’existait pas avant que les portables existent ». Ou cette séquence, ahurissante de gêne, au cours de laquelle elle confond la marque Renault et le chanteur Renaud. Certes, c’était dans la Matinale de Canal +. Mais cela n’excuse rien. Sans oublier, comme le rappelle Romain Herreros, journaliste politique au Huff Post, « celle sur la France “pays de race blanche”. Déjà, parce qu’il n’a jamais été prouvé que Charles De Gaulle a réellement prononcé cette phrase mais surtout, elle importait aux Républicains l’une des phrases préférées de l’extrême droite. Ce qui avait provoqué une réelle crise au sein de sa famille politique, au point qu’elle avait perdu son investiture aux régionales. Bref, un perfect ! ». Qui laissera des traces malgré tout.

Et si… (Attention)… Et si… (Vous êtes prêts ?)… Et si finalement, Nadine n’avait fait que du Trump avant l’heure, flattant la bassesse du peuple contre le snobisme des élites, endossant le rôle de la caissière de notre quotidien (« un jeune musulman ne doit pas parler en verlan ou mettre sa casquette à l’envers ») ? Ce que vient confirmer Alexandre Hervaud, journaliste chez Libération et compte certifié bloqué par la dame sur Twitter (“mais je la suis avec délice sur Instagram”) : « Elle a fait du Trump avant Trump, dans le sens où son débit de sorties polémiques / conneries / ratages est si important qu’une bourde chasse l’autre en permanence. Ce n’est pas pour rien qu’elle a été l’une des plus grandes figures du Petit Journal et de Quotidien ».

Mais n’allez pas voir en Nadine une sombre idiote. Non. Son truc, c’est faire plaisir. Oui. Nadine, elle ne veut surtout pas que vous creviez de faim ou pire, d’ennui. Alors elle se démène. On lui tend le micro, elle dit une connerie. On lui offre un droit de réponse, elle s’enfonce. On l’invite, elle glisse, encore, et encore, et encore. Elle est ce qu’on appelle, au bistrot comme dans les médias (il n’y a pas de hasard), une bonne cliente : celle qui reprend un petit ballon au comptoir. « Sarkozy l’utilisait d’ailleurs pour cela », rappelle Laurent-David Samama, journaliste au JDD, « lorsqu’il y avait un message à faire passer aux Français, il l’envoyait devant les journalistes. Morano parlait clair et fort. Le pouvoir occupait ainsi le terrain médiatique et les journalistes tenaient leur déclaration fracassante. Tout le monde était ravi ! » Sauf elle, peut-être, un temps invitée aux boums, et finalement mise à l’écart par les parents, peu désireux de voir leurs enfants fricoter avec la cancre. Romain Herreros : « sa carrière est tout de même limitée par ses bourdes. Si elle a eu un parcours honorable (députée, secrétaire d’État, ministre déléguée) son poids politique a eu tendance à diminuer ces dernières années. En 2015, elle a perdu son investiture aux régionales à cause de la “race blanche”. Maintenant elle n’est “que” eurodéputée (ce qui n’est pas vraiment le mandat le plus envié par la classe politique) et, même si elle est membre du bureau politique des Républicains, Laurent Wauquiez n’a pas jugé utile de lui confier un poste à responsabilités au sein du parti. Pendant la primaire de la droite, ni Sarkozy ni Fillon ne se sont battus pour obtenir son soutien. »

RIP Le Respect.

Nous, nous n’oublierons jamais.