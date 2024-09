Les théoriciens du complot pensent que la 3ème Guerre mondiale commence aujourd’hui

On peut tous s’accorder sur le fait que certaines parties du monde sont devenues un peu flippantes. Du moins, elles le sont davantage depuis que Trump a commencé à prendre des décisions militaires pulsionnelles et irréfléchies. Sur Reddit, les lecteurs de /r/conspiracy, qui compte 450 000 abonnés, sont bien de cet avis. Pire, ils pensent que le drame est pour bientôt et qu’une attaque nucléaire sur le territoire américain mettra le feu aux poudres.

Désigné sous le nom « 4/26 » (la date d’aujourd’hui), cet événement funeste a été prédit par les contributeurs à partir d’un certain nombre de faits, certains avérés, d’autres supposés ; selon eux, les États-Unis s’exposent à une frappe nucléaire imminente orchestrée par la Corée du Nord. Toutes ces hypothèses ont été réunies par un utilisateur dans un méta-post consacré à 4/26. Avec ses 2000 upvotes, c’est la théorie du complot la plus populaire sur /r/conspiracy à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Videos by VICE

La pierre d’achoppement de 4/26 est l’opération Gotham Shield, un exercice d’entrainement en situation réelle qui aura lieu à New York et dans le New Jersey afin de tester les modèles de préparation et de réaction à une attaque nucléaire, dans le cadre du Programme national d’exercices de l’Agence fédérale des situations d’urgence (FEMA) américaine. Les détails du programme ont été rendus publics par la FEMA il y a plusieurs mois, mais les conspirationnistes ne se sont pas satisfaits des informations données par les sources officielles. Ils estiment que Gotham Shield est une opération de couverture destinée à dissimuler le fait que Pyongyang va véritablement frapper les États-Unis dans la journée. Ainsi, l’exercice de routine dissimulerait de manière commode un événement terrible qui pourrait engendrer une crise majeure en compromettant la réputation militaire des États-Unis.

Alors que des sites tels que Zerohedge et Infowars ne sont que trop heureux de relayer cette théorie, poussant le public à se préparer à la guerre nucléaire, l’auteur du post Reddit a décidé d’en rajouter une couche. Il explique désormais que Gotham Shield pourrait également être un leurre destiné à détourner l’attention d’une attaque nucléaire majeure lancée au large des côtes de la Californie. Fuckaduckfuckaduc explique cette nouvelle hypothèse en ces termes :

« Et si l’essai nucléaire de la Corée du Nord n’était pas effectué dans leur base souterraine habituelle ? Et s’il s’apprêtaient à « tester » leurs missiles balistiques sous-marins au large des côtes américaines ? »

Pour appuyer cette affirmation, il fournit la liste complète des explosions, tremblements de terre, crashes d’avion et autres découvertes scientifiques majeures qui ont eu lieu un 26 avril au cours de l’histoire (on ne comprend pas très bien en quoi ces événements pourraient influencer les initiatives militaires de la Corée du Nord, mais qu’importe), accompagnée d’une série de références à l’Opération Jade Helm – la “révélation” favorite de tout conspirationniste qui se respecte : selon cette légende urbaine de haut vol, Alex Jones aurait affirmé que le président Obama avait autrefois l’intention d’imposer la loi martiale et de confisquer toutes les armes au Texas sous couvert d’un exercice militaire.

Le post Reddit d’origine précise néanmoins que la probabilité de l’imminence d’une frappe nucléaire coréenne est incertaine, ce qui fait écho à une conversation que son auteur a eu avec Motherboard par la suite :

« Je ne pense pas que quelque chose va se passer aujourd’hui. Néanmoins, j’estime que le public doivent être au courant de ce qui se trame. Il faut qu’ils aient toutes les informations. Tout cela fait partie intégrante d’un plan plus large. Ces gens sont au sommet du monde et ils jouent aux échecs. »

La FEMA, pour sa part, a rappelé que ces théories n’avaient aucun sens, et nous a adressé un long commentaire par email :

« Nous avons planifié Gotham Shield édition 2017 pendant environ un an. La FEMA organise des exercices d’entrainement en collaboration avec d’autres organismes fédéraux et Etats tout au long de l’année. Ceux-ci portent sur des catastrophes naturelles (ouragans, tsunamis, etc.) et des catastrophes d’origine humaine. L’exercice Gotham Shield de 2017 dure quatre jours et est axé sur la coordination inter-agences et multi-états après une détonation fictive de dispositifs nucléaires dans le nord du New Jersey. […] Ce forum permettra d’élargir la capacité de coordination au niveau local et national et de poursuivre le développement des relations entre les organismes et institutions qui s’occupent des opération d’intervention et de gestion lors d’un incident nucléaire. »

Il est certain que les fans de /r/conspiracy ne se satisferont pas d’un argumentaire aussi peu alambiqué de la part de la FEMA. Mais dans quelques heures, nous saurons avec certitude s’ils sont, oui ou non, complètement fous.