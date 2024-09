Les Tsukune à la sauce Teriyaki

Portions: 8

Total: 45 minutes

Videos by VICE

Ingrédients

Pour la sauce Teriyaki :

100 g d’ailes de poulet

500 ml de mirin

500 ml de saké

50 cl de sauce soja sucrée

100 g de sucre noir japonais ou de la cassonade

2 oignons nouveaux

1 morceau d’un centimentre environ de gingembre

1 gousse d’ail

8 jaunes d’oeufs

pour les brochettes :

300 g de viande de poulet hachée

5 c. à soupe de chapelure

1 c. à café de fleur de sel

4 oignons nouveaux émincés

3 feuilles de shiso finement hachées

8 pics à brochettes en bambou trempés dans l’eau pendant 2 heures

Instructions

1. Faire la sauce Teriyaki : Chauffer de l’huile dans une casserole de taille moyenne sur feu relativement fort. Rajouter le poulet et cuire jusqu’à ce qu’il prenne une couleur dorée et légèrement caramélisée, pendant 10 minutes. Rajouter le mirin et le saké et cuire jusqu’à ce que le mélange s’épaississe, pendant 15 à 20 minutes. Rajouter la sauce soja, les oignons, le gingembre haché, l’ail et cuire pendant 2 minutes de plus. Rajouter le sucre et cuire jusqu’à ce qu’il soit totalement dissout, pendant 5 minutes. Filtrer en mettant de côté le solide, et laisser refroidir complètement.

2. Faire les brochettes : Dans un saladier, mélanger le poulet, la chapelure, le sel, les oignons et les feuilles de shiso. Selon la tradition, il faut mixer 16 fois dans le sens de l’aiguille d’une montre puis 16 fois en contre-sens pour parvenir à la bonne consistance.

3. Diviser la viande hachée en 8 parts égales puis, à l’aide de vos doigts, former des boudins autour des pics à brochette.

4. Allumer le grill puis y déposer brochettes et cuire en les retournant si besoin, jusqu’à ce qu’elles soient presque cuites, pendant 8 à 10 minutes. Etaler à l’aide d’un pinceau la sauce et cuire jusqu’à ce que ça caramélise, pendant encore 4 minutes. Déposer les brochettes dans un plat et les garder au chaud.

5. Répartir les jaunes d’oeufs dans 8 ramequins. Versez un peu de sauce Teriyaki dans chacun et laisser reposer pendant 5 minutes pour les laisser durcir légèrement avant de servir avec les brochettes.