Les utilisateurs de 8chan se tournent vers le Darkweb – et ce n’est pas forcément une bonne nouvelle

« Mes frères, on va où ?

C’est le message d’un internaute anonyme de 8chan datant de cet été, juste après l’annonce de la disparition imminente du forum controversé.

La réponse : dans le dark.

Depuis que le fournisseur d’hébergement Cloudfare a bloqué l’accès au site – suite à une annonce révélant que l’auteur de la fusillade d’El Paso au Texas, avait posté un message raciste sur le site quelques minutes avant l’attaque du centre commercial ayant fait plus de vingt morts et de vingt blessés – les utilisateurs de 8chan ont fui dans les profondeurs les plus sombres du net, notamment vers le darknet, vers un obscur site albanais et même sur un Internet alternatif basé sur les bitcoins.

La disparition de 8chan est saluée comme une victoire pour ceux qui luttent contre la propagation de l’extrémisme et de la suprématie blanche en ligne. Cependant, si elle peut avoir un impact à court terme pour empêcher une partie de sa communauté de propager la haine, il pourrait s’avérer beaucoup plus difficile à long terme de traquer les utilisateurs extrémistes et de comprendre ce qu’ils font.

« Fermer ces sites peut être une arme à double tranchant », a expliqué à VICE Colin Clarke, directeur de recherche du Soufan Center, organisation à but non lucratif qui lutte contre les menaces émergentes. « Quand ils agissent, cela permet à la police et aux autorités de voir ce que les gens disent. Lorsqu’ils sont marginalisés, on peut perdre de précieux renseignements open source pour comprendre comment ces individus et réseaux opèrent. »



Bien que 8chan et son semblable plus célèbre 4chan demeurent largement inconnus de la grande majorité des internautes, leur importance a augmenté ces dernières années grâce à des incidents tels que GamerGate et la théorie du complot QAnon. Plus récemment, toutefois, le site a été lié à certaines des fusillades les plus meurtrières de toutes ces dernières années.



Les six derniers mois, au moins trois personnes associées aux fusillades de masse ont publié du contenu relatif à leurs attaques sur 8chan.

L’auteur présumé de la fusillade de la synagogue de Poway (Californie) en avril – qui a fait un mort et trois blessés – aurait publié une « lettre ouverte » raciste et antisémite sur 8chan. L’homme qui aurait tué des dizaines de personnes dans deux mosquées néo-zélandaises en mars a publié sur le forum une diatribe de 74 pages et un lien vers un Facebook Live filmant le massacre.

Et ce fameux samedi, 45 minutes avant son entrée dans le centre commercial Walmart à El Paso, le suspect a publié un message raciste de quatre pages sur le site Web pour justifier ses actions.

Ce fut la goutte d’eau de trop qui a poussé le fournisseur d’hébergement et de cybersécurité Cloudflare à bloquer l’accès à 8chan. Les administrateurs du site n’ont pas été en mesure de trouver un hébergeur fiable depuis.

À court d’idées, les administrateurs du site peuvent recourir à des services d’hébergement dits « à l’épreuve des balles » en Russie ou en Ukraine, où on trouve généralement des spams et des logiciels malveillants. Autrement, ils prendront peut-être le risque de laisser le site sans protection contre les attaque par déni de service (DDoS). Les experts s’accordent à dire que le site deviendrait alors une cible privilégiée des attaques.

Cependant, ces services sont généralement bloqués par les fournisseurs d’hébergement Internet, donc 8chan serait pratiquement invisible, même si techniquement, il serait en ligne.



Se tourner vers le Darkweb

Pour le moment, les communautés de 8chan ont dérivé encore plus loin dans la clandestinité. Quelques heures après que 8chan soit passé hors ligne, VICE a suivi le mouvement des utilisateurs de 8chan vers différentes destinations :

Le Darkweb : 8chan exploite un site miroir sur le Darkweb, accessible via le navigateur Tor, qui rend anonyme la géolocalisation de l’utilisateur. Il est actuellement en ligne mais les temps de chargement sont incroyablement lents et les utilisateurs ne peuvent pas publier de nouveaux messages.

8chan exploite un site miroir sur le Darkweb, accessible via le navigateur Tor, qui rend anonyme la géolocalisation de l’utilisateur. Il est actuellement en ligne mais les temps de chargement sont incroyablement lents et les utilisateurs ne peuvent pas publier de nouveaux messages. L’Internet Bitcoin : ZeroNet est une « version décentralisée d’Internet avec un système peer-to-peer en open source » utilisant la même cryptographie que le bitcoin pour protéger les utilisateurs. Une version de 8chan est déjà opérationnelle sur ZeroNet , mais les utilisateurs s’exposent à des contenus illégaux tels que de la pédopornographie.

est une « version décentralisée d’Internet avec un système en open source » utilisant la même cryptographie que le bitcoin pour protéger les utilisateurs. Une version de 8chan est déjà opérationnelle sur , mais les utilisateurs s’exposent à des contenus illégaux tels que de la pédopornographie. 4chan: quelques utilisateurs de 8chan se sont rabattus lundi sur 4chan, site qu’ils avaient initialement quitté parce qu’ils n’étaient pas satisfaits de la modération du propriétaire de 4chan. Mais ils n’ont pas reçu un accueil chaleureux. Mardi matin, un utilisateur a même « appelé à un exclusion permanente » de tous les nouveaux arrivants de 8chan.

quelques utilisateurs de 8chan se sont rabattus lundi sur 4chan, site qu’ils avaient initialement quitté parce qu’ils n’étaient pas satisfaits de la modération du propriétaire de 4chan. Mais ils n’ont pas reçu un accueil chaleureux. Mardi matin, un utilisateur a même « appelé à un exclusion permanente » de tous les nouveaux arrivants de 8chan. Bunkerchan : hébergé en Albanie, Bunkerchan.xyz est devenu le nouvel abri du pôle de gauche de 8chan, ou le forum dédié aux discussions sur les événements politiques du point de vue de la gauche. Parmi le petit nombre d’utilisateurs de Bunkerchan mardi matin, le sujet principal de la discussion a toutefois porté sur les critiques concernant le symbole de pièce jointe PDF du site.

Il n’y a pas de solutions faciles

Fermer des sites web qui alimentent la haine et la division comme 8chan est un premier pas, mais pas le dernier, ont déclaré les experts.

Dans son article de blog publié dimanche dernier, le co-fondateur de Cloudfare, Matthew Prince, a expliqué la décision de bloquer l’accès à 8chan. Il a rappelé qu’il était dangereux de considérer le retrait du site comme une solution. Deux ans plus tôt, la société avait bloqué Daily Stormer, site partisan de la suprématie blanche, mais celui-ci avait rapidement été remis en ligne par un concurrent.

« Je ne doute pas que nous verrons la même chose se produire avec 8chan », a écrit Prince. « Le fait de supprimer 8chan de notre réseau nous retire toute responsabilité, mais cela ne nous permet pas de comprendre pourquoi les sites haineux s’infectent en ligne. »

Au contraire, selon les experts de l’extrémisme, la lutte contre la prolifération de points de vue extrémistes partagés en ligne requiert un grand effort collaboratif des législateurs de Washington et d’institutions comme Facebook, Google et Twitter.

David Ibsen, directeur général du Counter Extremism Project (CEP) a expliqué à VICE News : « Des plateformes en ligne comme 8chan ont permis aux idéologies extrémistes de se mondialiser. Si le site 8chan ferme complètement, alors il incombera aux entreprises de pointe de les suivre pour garder ce contenu et ces utilisateurs hors de la surface du web pendant qu’ils naviguent d’une plateforme à une autre. »

