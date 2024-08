L’étau se resserre autour des fabricants de boissons alcoolisées sucrées

Le futur s’annonce morose pour les amateurs québécois de boissons alcoolisées sucrées comme Four Loko. Un comité de la Chambre des communes a annoncé cette semaine des recommandations, par exemple que Santé Canada impose de sévères restrictions par rapport à leur vente. De son côté, Québec a mis en place un amendement aux lois sur l’alcool qui rendra impossible la vente de ce genre de boissons dans les épiceries et dépanneurs; on les trouvera exclusivement dans les succursales de la SAQ.

Le Four Loko, fameuse boisson qualifiée de « blackout en cannette », avait été retiré des tablettes de la province à la fin 2017, sous prétexte qu’elle était à base d’alcool à l’éthanol, plutôt que de malt, ce qui la rend impropre à la vente au Québec.

Lorsque FCKD UP, une solution de rechange au Four Loko fabriquée au Québec, a été mise en marché, il y a eu une hausse des visites à l’urgence liées à la consommation de ces boissons. En mars, Athéna Gervais, de Laval, est décédée dans un accident près de son école après en avoir consommé une quantité importante en très peu de temps. La mort de l’adolescente de 14 ans a suscité de fortes réactions autant dans la population générale que chez les politiciens.

Le rapport de la Chambre des communes, déposé mardi, exige entre autres que Santé Canada « limite la quantité d’alcool, de sucre et de caféine dans les boissons ». De plus, les règles pourraient être resserrées en matière d’étiquetage, de présentation et de publicité de ce genre de produits. Bien que leurs fabricants affirment ne pas viser les mineurs avec leurs pubs, ces boissons se retrouvent souvent près d’écoles et ont généralement un look branché. FCKD UP, notamment, avait mené une campagne publicitaire avec le très populaire groupe de rap québécois Les Anticipateurs.

Rappelons aussi que Santé Canada a tenu dans les derniers mois des consultations publiques afin de décider comment limiter la vente de boissons sucrées alcoolisées. Après la mort d’Athéna Gervais, FCKD UP a cessé ses activités et Four Loko, qui avait planifié un retour au Québec, a reporté indéfiniment sa mise en marché. Le premier ministre du Québec Philippe Couillard avait demandé à Santé Canada d’intervenir dans ce dossier, alors que la ministre de la Santé publique, Lucie Charlebois, avait exprimé son désir de carrément interdire ce type de boissons. Le gouvernement provincial a également commandé une étude sur les boissons alcoolisées sucrées et leur popularité auprès des jeunes.

L’amendement récent à la loi sur la modernisation du régime juridique applicable au permis d’alcool rend dorénavant impossible la vente de boissons mélangées à la bière, comme FCKD UP et Four Loko, contenant plus de 7 % d’alcool dans les dépanneurs et épiceries. Ces boissons peuvent contenir près de 12 % d’alcool, ce qui les rend particulièrement dangereuses, car le goût sucré du jus masque celui de l’alcool, faisant en sorte que des jeunes en consomment des quantités importantes et s’enivrent sans s’en rendre compte.

