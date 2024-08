L’étendue du travail non rémunéré accompli par les femmes est toujours sous-estimée

Partout dans le monde, les femmes font encore 2,6 fois plus de travail domestique non rémunéré que les hommes, selon un rapport des Nations Unies. Alors que de plus en plus de femmes deviennent actives sur le marché du travail, la société s’attend pourtant toujours à ce qu’elles gèrent des tâches ménagères comme la maternité et l’éducation, la prise en charge des personnes âgées ou en situation de handicap, et la collecte d’eau et de combustibles solides — tâches souvent sous-estimées, justement parce qu’elles sont perçues comme « féminines ».

Bien que ce type de travail reste généralement dévalué, il est extrêmement crucial : « Si les femmes cessaient de faire la plupart du travail pour lequel elle ne sont pas rémunérées, l’économie entière s’effondrerait » explique Shahra Razavi, chef de la section de recherche et de données d’ONU Femmes à CNN.

Les conclusions du rapport d’ONU Femmes ne sont pas nouvelles; de nombreuses études ont démontré que le travail non rémunéré des femmes était une problématique persistante et négligée par la société. Cela soulève une question importante: pourquoi ? Alors que de plus en plus de femmes sont sur le marché du travail et que l’égalité des sexes demeure un problème auquel la plupart des gouvernements s’attaquent, pour le moins officiellement, pourquoi la valeur accordée au travail non rémunéré des femmes n’a-t-elle pas changé ?

La réponse la plus évidente est sans doute en relation avec les êtres humains du sexe opposé. « Alors que les rôles et les activités des femmes [sur le marché du travail] ont évolué, les hommes ne se sont pas adaptés à ces changements » a déclaré Silke Staab, spécialiste de la recherche d’ONU Femmes et en charge du nouveau rapport. « Tandis que les femmes sont de plus en plus présentes sur le marché du travail, travaillant de plus en plus longtemps et réduisant le nombre d’interruptions de carrière, nous n’avons malheureusement pas vu de contrepartie similaire en provenance des hommes dans la sphère domestique. »

Staab fait allusion à un point assez évident. Le soi-disant « travail invisible » est invisible uniquement si ceux qui n’y participent pas – en majorité des hommes – décident de l’ignorer. Pour réduire le temps que les femmes consacrent au travail domestique non rémunéré et dévalorisé, les hommes devraient simplement assumer eux-mêmes une partie de la charge dudit travail.

Comme les conclusions actuelles le soulignent, les hommes de par le monde n’ont donc pas fait ce pas en avant pour changer la donne. Pourtant, changer ce ratio de presque trois contre un n’est pas une tâche insurmontable, pas plus que ce n’est une action individuelle: c’est quelque chose que les gouvernements peuvent, et ont pour certains, directement influencé, en partie en instituant des politiques de congé familial inclusif qui encouragent les hommes et les femmes à faire une pause dans leur job après avoir eu un enfant.



En Suède, par exemple, les parents ont droit à 480 jours de congé payé, et ce pour chacun des enfants qu’ils auront. Chaque membre du couple à un droit exclusif à 90 de ces jours; s’il ne les prend pas, les jours expireront tout simplement. Dans les couples hétérosexuels, cela incite directement les hommes à prendre des congés payés pour les soins aux enfants, avec des avantages qui vont au-delà de la simple économie. Pour les hommes, être rapidement exposé à l’éducation des enfants peut aboutir à des transformations profondes dans la perception de la société envers les soins aux enfants et la question des genres. Dans de nombreux cas, le simple fait de rester à la maison et de participer à la garde des enfants incitera les pères à assumer plus tard des rôles domestiques et éducatifs, « quand tout le monde se remettra au travail », a déclaré M. Staab.

Les conséquences positives des politiques de protection parentale proactives de la Suède sont faciles à voir. « En Suède, le rapport entre le travail non rémunéré des hommes et celui des femmes n’est que d’1,3, déclare M. Staab. Ce ratio signifie que les femmes font toujours 30 pour cent de travail non rémunéré en plus que les hommes, mais il y a une énorme différence avec le « trois fois plus » que montre la moyenne mondiale. Alors que le fossé persiste de manière globale, nous constatons localement de petits progrès et nous disposons de données sur les politiques qui ont facilité ces progrès. »

Il y a encore, évidemment, encore beaucoup de travail à faire. Pour mettre en œuvre un changement massif dans les relations de travail entre les hommes et les femmes à travers l’Europe, Staab plaide pour un « système de soutien pleinement planifié » pour les soins aux enfants et les soins aux personnes âgées. Pour elle, tout système proposé devrait également inclure à la fois des services de garde abordables et des congés parentaux rémunérés.

Mais même avec des politiques telles que le congé parental rémunéré, une fois que les femmes retournent sur le marché du travail, il y a encore énormément de préjugés et de normes concernant la maternité et le « travail des femmes », qui se trouvent encore exacerbés par la persistance de l’écart salarial entre les sexes. « Qui reste à la maison quand l’enfant est malade et doit donc consacrer des heures supplémentaires si elle veut faire avancer sa carrière ? » questionne Staab. Dans un environnement professionnel qui désavantage les femmes par un salaire globalement inférieur, nombreuses femmes trouvent finalement plus logique d’un point de vue financier de rester à la maison pour prendre soin des enfants.

Compte tenu de ces circonstances, Staab insiste sur le fait qu’un « changement systémique radical est nécessaire » – un qui reconnaîtra que le travail non rémunéré n’est pas simplement une question de femme, mais une problématique qui implique aussi les hommes, qu’ils en soient conscient ou non.

Cet article a été initialement publié sur Broadly.

